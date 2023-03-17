Жительнице Купянска, которая во время оккупации стала "директором" медколледжа, заочно сообщили о подозрении, - прокуратура

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно сообщено о подозрении 38-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины), которая съездила в Курск, чтобы внедрять российские стандарты образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, во время оккупации г. Купянск местная жительница добровольно вступила на должность "директора" "Купянского медицинского колледжа имени Марии Шкарлетовой", который незаконно захватили российские захватчики.

Коллаборантка за "новыми знаниями" даже успела съездить на обучение в РФ. Она прошла переподготовку в Курском институте развития образования для внедрения российских стандартов образования в медколледже.

Подозреваемая сообщила преподавателям колледжа и родителям студентов о преподавании в колледже учебных предметов только на русском языке.

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