Шойгу представил к госнаградам летчиков, сбивших американский беспилотник над Черным морем
Министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков, сбивших над Черным морем американский беспилотник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", - сообщили в Минобороны РФ.
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+17 Враг рода человеческого 666
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+17 Мрачный скептик
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+13 Garry Grant
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И такая вот политика для США как раз на длительной дистанции очень выгодная. На Тайвань им плевать, спровоцировать своей показушной слабостью Китай для них великолепное мероприятие, технологичные заводы себе получить и ослабить торговлю ЕС с Китаем для них очень важно. Уже заранее готовят ЕС к санкционным пакетам против Китая за его войну. А дурачек-коммуняга Си без образования на это клюет, ровно как и ***** также поступает. И здесь как раз прокацапский фокс ньюс уже за нас играет, он накручивает свой народ ответить на такое унижение, например дать нам парочку ракет, а мы за терпил-америкосов отомстим как старший брат так сказать. Мы только за это, но Байдену же это не надо, но и рейтинг терять не хочется. Немного кацапы сыграли против него, но вообще говоря они уже полгода так пытались сбить этот рипер и задушить глобал хоук, который повыше летает, американцы должны быть готовыми к такому развитию событий еще раньше и методички в свои продемократические загрузили еще раньше, угрожая невиданным выражением глубокой озабоченности.
***... Откуда взялся энтот Бахмут???😱😱😱
Я такі фантазії не раз зустрічав на різних сайтах
Эти игры в благородство с паскудными гопниками московитами до добра не доведут.
А значит и хвост снесен
Там до Турции ближе чем до раши
- Какие были последние слова Александра Матросова, когда он закрывал грудью амбразуру ?
- Ёханый гололёд....
А если взять крупнокалиберный - то то отбросило бы наххрен куда-подальше.
Это сказки Михалкова-Маршака, которые абмразуру в своей жизни
видели только между ног жены.