Шойгу представил к госнаградам летчиков, сбивших американский беспилотник над Черным морем

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков, сбивших над Черным морем американский беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", - сообщили в Минобороны РФ.

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