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Шойгу представил к госнаградам летчиков, сбивших американский беспилотник над Черным морем

безпілотник

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков, сбивших над Черным морем американский беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", - сообщили в Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно: Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники

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Топ комментарии
+17
Мда, янкі десь загубили свої яйця. Цих пєлотів повинні були нагороджувати посмертно
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17.03.2023 11:48 Ответить
+17
Мы беспилотник не сбивали, он сам упал, но летчиков наградим.
Эти игры в благородство с паскудными гопниками московитами до добра не доведут.
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17.03.2023 11:54 Ответить
+13
Залишилось кацапам тільки сісти та масово подрочити на цей випадок.
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17.03.2023 11:49 Ответить
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Реальна нагорода потім знайде цих героїв...
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17.03.2023 11:47 Ответить
Мда, янкі десь загубили свої яйця. Цих пєлотів повинні були нагороджувати посмертно
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17.03.2023 11:48 Ответить
Напоминает 90-ый год, когда перед Саддамом США в приватной беседе говорили, что они не будут против маленькой победоносной войны против Кувейта. Говорили много раз, что нам нет до этого дела. Саддам поверил, напал, ну и потом получил от всего мира. Сейчас США унижаются перед воздушными шарами и нюхают керосинчик авиационный как последние терпилы, чтобы Китай напал на Тайвань, а вся Европа резко пошла торговать с США, убрав сотни миллиардов долларов ежегодной торговли с Китаем. Притом такую политику подтвердили сами участники спустя 10-20 лет после войны в Персидском заливе, что намеренно изображали слабость с целью устроить конфликт и задушить Ирак как нефтяное государство, который тогда итак нуждался в маленькой победоносной на фоне поражения войны с Ираном и недовольством населения.

И такая вот политика для США как раз на длительной дистанции очень выгодная. На Тайвань им плевать, спровоцировать своей показушной слабостью Китай для них великолепное мероприятие, технологичные заводы себе получить и ослабить торговлю ЕС с Китаем для них очень важно. Уже заранее готовят ЕС к санкционным пакетам против Китая за его войну. А дурачек-коммуняга Си без образования на это клюет, ровно как и ***** также поступает. И здесь как раз прокацапский фокс ньюс уже за нас играет, он накручивает свой народ ответить на такое унижение, например дать нам парочку ракет, а мы за терпил-америкосов отомстим как старший брат так сказать. Мы только за это, но Байдену же это не надо, но и рейтинг терять не хочется. Немного кацапы сыграли против него, но вообще говоря они уже полгода так пытались сбить этот рипер и задушить глобал хоук, который повыше летает, американцы должны быть готовыми к такому развитию событий еще раньше и методички в свои продемократические загрузили еще раньше, угрожая невиданным выражением глубокой озабоченности.
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17.03.2023 11:58 Ответить
Ти дуже багато дивишся кацапоTV, зав'язувай давай, бо ми тебе вже втрачаємо.
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17.03.2023 12:06 Ответить
Залишилось кацапам тільки сісти та масово подрочити на цей випадок.
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17.03.2023 11:49 Ответить
Бомбити цівільне населення, і сбивати беспілотники, це все на що вони згідні…
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17.03.2023 12:08 Ответить
А "второй" армии мира нечем похвалится, так они радуются уже тому что сбили хотя бы безпилотник
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17.03.2023 12:16 Ответить
За три дня - Киев! За неделю - Варшава! За две - Берлин! За три - Париж! Ла-Манш! Разбомбили Лондон! Вашингтон - в радиоактивный пепел!..
***... Откуда взялся энтот Бахмут???😱😱😱
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17.03.2023 12:30 Ответить
Ага. Вот если б не этот Бахмут... Все планы наломал
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17.03.2023 12:52 Ответить
Що вони й роблять!
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17.03.2023 12:25 Ответить
Вони вже давно це роблять. Якшо нема свіжої теми для "дрочева", то вони швиденько щось видумають, створять чергового фейкового героя, який 20 км. повз з оточення з перебитими ногами і гранатами в руках, тягнучи за собою трьох товарисчей...
Я такі фантазії не раз зустрічав на різних сайтах
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17.03.2023 18:41 Ответить
що і треба було довести - вони ще довго це святкуватимуть і багато американців навіть не зрозуміли в чому програли.
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17.03.2023 11:49 Ответить
при Рейгані такої ***** не було в принципі. То як США себе ********* в відносинах з кацапією і привело до того що ***** себе веде як правитель планети
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17.03.2023 11:54 Ответить
та ще державне свято встановить - збиття безпілотника 9-го покоління нати...
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17.03.2023 11:51 Ответить
Тупо це все для свого бидла. Перемога так перемога
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17.03.2023 11:51 Ответить
а день СБИТИЯ безпилотника государственный празник сделают!?
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17.03.2023 11:51 Ответить
Млять кацапня опустилась до того что сбитие безоружного беспилотники подвиг.
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17.03.2023 11:52 Ответить
какая страна - такие и подвиги
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17.03.2023 11:53 Ответить
При чем они реально не понимают как это убого со стороны выглядит, так это ещё на фоне колоссальных потерь авиатехники в Украине
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17.03.2023 11:54 Ответить
І безпілотного...
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17.03.2023 18:42 Ответить
Мы беспилотник не сбивали, он сам упал, но летчиков наградим.
Эти игры в благородство с паскудными гопниками московитами до добра не доведут.
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17.03.2023 11:54 Ответить
"Контакта не было" а винт погнут

А значит и хвост снесен
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17.03.2023 11:58 Ответить
Ах Моська знать она сильна...
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17.03.2023 11:54 Ответить
...запобігли порушенню кордонів району спецоперації... А шо, ********** тепер де хочуть там і встановлюють кордони? Є міжнародний простір, в межах якого був безпілотник, а то шо собі *********** надумали то їхні проблеми. І взагалі, територіальні води навколо криму то є тереторія України признані міжнародною спільнотою. І кацапня про це знає.
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17.03.2023 11:58 Ответить
Верно

Там до Турции ближе чем до раши
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17.03.2023 12:04 Ответить
Так кацапы же сказали,что он сам упал??
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17.03.2023 12:00 Ответить
Ви нє панімаєтє, ето другоє. Упав сам, а пітухам мєдалькі)
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17.03.2023 12:03 Ответить
Поначалу сциканули - а тут уже крылья петушиные расправили.
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17.03.2023 12:10 Ответить
Ще один ляпас американцям. Збили безпілотника,''кваканння'' ''айфончика'',тепер цирк з нагодженнями. Цікаво , чи буде хоть якась реакція.
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17.03.2023 12:10 Ответить
Действительно, какая страна - такие и подвиги и такие герои. Еще посмотрите, они еще выпустят медаль за сбитие американского безоружного беспилотника. У Шайгу есть медаль за проведение переписи населения, еще получит медаль за сбитие беспилотника.
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17.03.2023 12:19 Ответить
Президент України повинен був їх нагородити ще вчора. Так працювати на поставку до ЗСУ далекобійних ракет та F-16 можуть тільки найвидатні українські агенти. Чекаємо продовження цього плану, бо нам ще потрібні підводні човни та авіаносні кораблі, щоб кошмарити орків по усьому світу. Та й ядерна зброя наші арсенали не обтяжить.
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17.03.2023 12:28 Ответить
Вся эта героизация напоминает анекдот про Матросова....
- Какие были последние слова Александра Матросова, когда он закрывал грудью амбразуру ?
- Ёханый гололёд....
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17.03.2023 12:33 Ответить
Того алкаша Матросова порвало ба на клочья уже через минуту.
А если взять крупнокалиберный - то то отбросило бы наххрен куда-подальше.
Это сказки Михалкова-Маршака, которые абмразуру в своей жизни
видели только между ног жены.
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17.03.2023 13:06 Ответить
Боуван...
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17.03.2023 12:47 Ответить
Ответная реакция США никакая, такая же и будет если расея ударит тактическим ядерным оружием. Никакого ответного удара даже конвенциональным оружием не приходится ожидатькак нам все обещают.
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17.03.2023 13:01 Ответить
свинособачий подвиг.......................................тьфу ***...........пускай твои летуны оленя ******** на бегу.............тувински недомаршал ************...........
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17.03.2023 13:12 Ответить
Для оленевода Шойгу то, что сделали пилоты Су-27, это как отогнать волков от стада оленей.
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17.03.2023 13:16 Ответить
Молодец Оленевод спалил летчиков после падения режима Путина американцы заставят их десятилетиями выплачивать стоимость беспилотника и дети их еще будут платить.
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17.03.2023 13:27 Ответить
Пельмені дадуть?
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17.03.2023 13:34 Ответить
Можна скільки завгодно тут перцювати але поки американці не відповідять хоч чим небуть, лишатимуться с позором в терпілах.
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17.03.2023 14:07 Ответить
в ракурсі кацапських нагород американці думають... збиття було навмисно, чи випвдково...
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17.03.2023 14:08 Ответить
Дивно, а американці тих хто збив китайську кульку не нагородили.
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17.03.2023 20:05 Ответить
 
 