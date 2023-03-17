Китай не готов предоставлять военную помощь России, Зеленский хочет разговаривать с Си Цзиньпином, - Кулеба
К настоящему моменту Китай не готов вооружать Россию.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент… когда он готов вооружить Россию", – сообщил Кулеба.
Он также отметил, что Китай до сих пор опирается на попытки Украины провести встречу между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя ожидается, что китайский лидер 20-22 марта посетит Москву.
Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с главой КНР Си Цзиньпином.
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Відомі «Тридцать шесть стратагем» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA кит. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B трад. 三十六計, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2 упр. 三十六计, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C пиньинь sān-shí-liù jì) - древнекитайский военный трактат. В более широком смысле, собрание неявных тактических приёмов и система непрямых ходов, используемая для достижения скрытой цели, получения преимущества и перехвата инициативы.
Синдром Данінга-Крюгера. 🤦
Тільки робити, що комуняки скажуть. Але ж у нової бидлоеліти кишені будуть повні і ніяких декларацій.