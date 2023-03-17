Китай не готов предоставлять военную помощь России, Зеленский хочет разговаривать с Си Цзиньпином, - Кулеба

К настоящему моменту Китай не готов вооружать Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент… когда он готов вооружить Россию", – сообщил Кулеба.

Он также отметил, что Китай до сих пор опирается на попытки Украины провести встречу между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя ожидается, что китайский лидер 20-22 марта посетит Москву.

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Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с главой КНР Си Цзиньпином.