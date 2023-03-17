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Новости Агрессия России против Украины
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Китай не готов предоставлять военную помощь России, Зеленский хочет разговаривать с Си Цзиньпином, - Кулеба

путін,сі,цзіньпін

К настоящему моменту Китай не готов вооружать Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент… когда он готов вооружить Россию", – сообщил Кулеба.

Он также отметил, что Китай до сих пор опирается на попытки Украины провести встречу между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя ожидается, что китайский лидер 20-22 марта посетит Москву.

Читайте: Китай не будет сообщником России, - Данилов

Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с главой КНР Си Цзиньпином.

Зеленский Владимир (21064) Китай (3065) путин владимир (31651) россия (96420) Украина (45040) Си Цзиньпин (302) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
Лялька Єрмака подала голос. Хоч щось справдилось, що ти пробував розказати? Сумління не гризе за некомпетентність, яка теж загроза Україні?
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17.03.2023 11:56 Ответить
+9
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17.03.2023 11:57 Ответить
+5
О вот и найвэличнишивиший з'явився ну то всьо порізах він же гідрант **********
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17.03.2023 11:54 Ответить
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О вот и найвэличнишивиший з'явився ну то всьо порізах він же гідрант **********
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17.03.2023 11:54 Ответить
Лялька Єрмака подала голос. Хоч щось справдилось, що ти пробував розказати? Сумління не гризе за некомпетентність, яка теж загроза Україні?
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17.03.2023 11:56 Ответить
Сі намагається всіх перемудрити застосовуючи всі 50+ стратагем.

Відомі «Тридцать шесть стратагем» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA кит. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B трад. 三十六計, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2 упр. 三十六计, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C пиньинь sān-shí-liù jì) - древнекитайский военный трактат. В более широком смысле, собрание неявных тактических приёмов и система непрямых ходов, используемая для достижения скрытой цели, получения преимущества и перехвата инициативы.
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17.03.2023 11:56 Ответить
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17.03.2023 11:57 Ответить
Про що воно може говорити з Сі?
Синдром Данінга-Крюгера. 🤦
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17.03.2023 11:58 Ответить
Таким я Ви, не вгодиш
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17.03.2023 12:37 Ответить
Треба перетягувати цього динозавра якщо не на свій бік, то на нейтральність. Донести китайцям, що їм конче вигідний повний програш паРаші, а не виграш в будь якому вигляді, і швидка повна перемога України, яка запустить в паРаші незворотні процеси демонтажу.
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17.03.2023 11:58 Ответить
Си не хочет говорить с найвеличнішим?А Зегевара так надеялся заглянуть ему в глаза в поисках мира.
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17.03.2023 12:02 Ответить
Китайцам нужно подумать: а не поменять ли Тайвань на Дальний Восток и Восточную Сибирь.
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17.03.2023 12:02 Ответить
Побачим наскільки Китаи скурвлении .
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17.03.2023 12:03 Ответить
Для тебе таємниця щодо того чи скувлені комуністи?
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17.03.2023 12:21 Ответить
Наскільки .
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17.03.2023 12:24 Ответить
О, тепер вже оцьому хоче кудись заглянути!
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17.03.2023 12:04 Ответить
Китай турбує логістика зерна з України бо вони також з цього мають .
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17.03.2023 12:08 Ответить
дурачёк зелёненький, с ермаком и гуманитаркой сперва порешай, а потом к взрослым дядькам лезть будешь, если разрешат)
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17.03.2023 12:08 Ответить
Хай комуняка поїзджає в Київ, а не треба їм, як арахамія, дуполизні меседжи віртуально відправляти. Всі нормальні люди не бояться приїзджати в Київ.
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17.03.2023 12:09 Ответить
в Київ в нього кишка затонка
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17.03.2023 12:12 Ответить
Он стал Капитан Очевидность?
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17.03.2023 12:13 Ответить
Бо в Китаї грошики, за які не треба робити реформи.

Тільки робити, що комуняки скажуть. Але ж у нової бидлоеліти кишені будуть повні і ніяких декларацій.
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17.03.2023 12:20 Ответить
Зелі треба щоб Китай був посередником в перемовинах з Путлером. Путлер має видати йому золотий ярлик на князювання. На кштальт того що отримав Лукашенко.
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17.03.2023 12:29 Ответить
Бл.ть, знову в "глаза пасматреть"! Китай вже визначився на чиєму він боці. Китай за безцінь вигрібає з 3,14дерації енергоносії, копалини та дерево. Китай освоює величезні території )(уйлостана. Що комікарлик може і хоче запропонувати Китаю? Клоуном було, клоуном і залишиться!
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17.03.2023 12:45 Ответить
"Зеленській"??? Навіть прізвище президента в заголовку без помилки не можна написати???
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17.03.2023 12:51 Ответить
здійсняються мрії апхазьського покидька Арохамії про продаж України китаю
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17.03.2023 13:13 Ответить
кварталь бажає зазирнути в дупу комунякам
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17.03.2023 13:15 Ответить
Замість зеленського нехай краще проведе розмову з китайцем київський горила Тоні - у того і вид солідніший і очі не бігають!
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17.03.2023 14:01 Ответить
Боневтіку краще жувати ніж говорити
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17.03.2023 15:02 Ответить
Про що?Про арахамію,чи щоб сі допоміг впровадити швидше комстрій китаю всіх"бомбіть,вбівать",а саме солоденьке мутить з корубцією,шукає заміну страшному брату.
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17.03.2023 15:06 Ответить
вже була омана в Омані... чого наразі вже очікувати ???? Що може Сі розказати
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17.03.2023 15:09 Ответить
Тупе чмо! Сказочник, блт!
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17.03.2023 15:12 Ответить
Нечего с си разговаривать по телефону, это унижение для Украины. Если хочет пагаварить то пусть едет в Киев.
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17.03.2023 15:19 Ответить
 
 