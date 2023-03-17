В Пекине назвали цель визита Си Цзиньпина в Россию: "Призвать к миру и содействовать переговорам"

В КНР заявили, что страна будет отстаивать свою "объективную позицию" по региональным и международным вопросам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Предложение Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать переговорам", - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-брифинге.

На Западе предполагается, что Китай готовится предоставить России летальное оружие, однако Пекин отвергает такие обвинения.

Там подчеркнули, что "Китай всегда занимал рассудительную и ответственную позицию, контролировал экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения в соответствии с законом, а экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией открыто и прозрачно".

Как сообщалось, Си Цзиньпин должен посетить Россию 20-22 марта. Недавно Китай предложил так называемый "минрый план", который, как заявили в Белом доме, ратифицирует захват украинских территорий Россией. Кроме того, китайские компании поставляли в Россию товары военного назначения.

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