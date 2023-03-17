В Пекине назвали цель визита Си Цзиньпина в Россию: "Призвать к миру и содействовать переговорам"
В КНР заявили, что страна будет отстаивать свою "объективную позицию" по региональным и международным вопросам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Предложение Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать переговорам", - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-брифинге.
На Западе предполагается, что Китай готовится предоставить России летальное оружие, однако Пекин отвергает такие обвинения.
Там подчеркнули, что "Китай всегда занимал рассудительную и ответственную позицию, контролировал экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения в соответствии с законом, а экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией открыто и прозрачно".
Как сообщалось, Си Цзиньпин должен посетить Россию 20-22 марта. Недавно Китай предложил так называемый "минрый план", который, как заявили в Белом доме, ратифицирует захват украинских территорий Россией. Кроме того, китайские компании поставляли в Россию товары военного назначения.
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отак буде норм, все інше - ********** інсінуація
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Викладено в новині так, наче це Білий дім так інтерпретує, а насправді це чорним по білому написано в пропозиціях Китаю - спочатку припинення вогню сторонами і переговори, а який буде мир після переговорів, Х знає. Тільки українцям зрозуміло, що ***** при такому "мирі" ніколи з загарбаних частин України не піде. Мало того, через короткий час він і на те, що в нас залишиться, простягне лапи.
Ви щось чули за біолабораторію Вектор? За те що там було ЧП? За те що його ліквідовували військові біологи рф і що ці військові потім зразу ж поїхали на міжнародні навчання в Ухань? За те що в рф була епідемія атипічної пневмонії та карантин ще до того як в Ухані виявили перших заражених?
Заставе поцьомать сто мільйонів китайських хлопчиків, в обмін на десяток Т-34.