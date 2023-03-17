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Во время пожара в здании ФСБ в Ростове погибло 4 человека, - росСМИ

фсб,ростов,пожежа

Четыре человека погибло во время пожара в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает местное издание "Ростов-на-Дону онлайн", передает Цензор.НЕТ.

Также во время пожара, по данным издания, пострадали пять человек. Официально эта информация не подтверждена: по сообщениям властей, в результате пожара есть один пострадавший.

Напомним, пожар вспыхнул в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону в четверг, 16 марта. Перед тем, как загорелось, были слышны звуки взрывов. По официальной версии, причина возгорания – замыкание электропроводки.

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пожар (5983) россия (96420) ФСБ (1944)


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Топ комментарии
+17
уточнення - загинуло четверо нелюдей
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17.03.2023 12:15 Ответить
+9
молувато буде ...
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17.03.2023 12:14 Ответить
+7
не брешіть! Там не було людей, були свино-собаки!
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17.03.2023 12:15 Ответить
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молувато буде ...
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17.03.2023 12:14 Ответить
уточнення - загинуло четверо нелюдей
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17.03.2023 12:15 Ответить
Верно, людей там не было. И не погибли, а сдохли. А вообще, маловато будет
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17.03.2023 12:40 Ответить
не брешіть! Там не було людей, були свино-собаки!
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17.03.2023 12:15 Ответить
Может в камерах люди сидели
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17.03.2023 12:16 Ответить
Там людей не повинно бути. Якщо і здохли то то були кацапи
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17.03.2023 12:15 Ответить
Орда має палати вся.
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17.03.2023 12:15 Ответить
"людей" - в смысле вязней?
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17.03.2023 12:15 Ответить
"За офіційною версією, . Джерело:

"Замыкание электропроводки" - ещё одно выражение в коллекцию к "неосторожно покурили", "селитра" и "эффект линзы".
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17.03.2023 12:16 Ответить
Автомат на 16А спрацював
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17.03.2023 12:23 Ответить
Ага. То був "хлопок" перед пожежею. )))
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17.03.2023 13:09 Ответить
Уявляю, що буде у кацапів, коли у них у ФСБ заб'ється унітаз (якщо він у них там є).
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17.03.2023 12:33 Ответить
здохло чотири чекистськи гниди,це зовсім до людей немає відношення.
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17.03.2023 12:16 Ответить
панове вигоріло вщент згоріло все що могло
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17.03.2023 12:16 Ответить
сподіваюсь що кількість приховують
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17.03.2023 12:17 Ответить
Та й х*й з ними...
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17.03.2023 12:18 Ответить
Шо-шо, "людей''??? Там немає людей, там кацапопітеки!
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17.03.2023 12:18 Ответить
..і не загинуло, а здохли, як хробаки на сонці .....
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17.03.2023 12:21 Ответить
Жаль людей. А московитов сколько сдохло?
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17.03.2023 12:19 Ответить
хорошо хоть люди не пострадали ))
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17.03.2023 12:22 Ответить
А що там люди робили?
Звідки вони там взялися?
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17.03.2023 12:28 Ответить
Мало загинуло кгбшних щурів , дуже мало 😠
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17.03.2023 12:30 Ответить
Нікукуя собі коротнула електропроводка. Уявляю, що буде коли у них порве труби у туалеті.
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17.03.2023 12:31 Ответить
ХЗН!
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17.03.2023 12:33 Ответить
Та сами свои документы жгут, уничтожают улики
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17.03.2023 12:38 Ответить
Hmmm, a ak tudi potrapili ljuģi ? 🤔 Nu možet ruskie ih v pļenu deržaļi ....
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17.03.2023 13:10 Ответить
Тільки зібрався писати що там людей нема а тільки під...ри і зрозумів , що я не встиг , люди добрі все вже висловили свою думку)))
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17.03.2023 13:53 Ответить
Гут!!! схвалюємо.
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17.03.2023 14:10 Ответить
пишіть 3доxли кацабофашисти а не люди
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17.03.2023 15:59 Ответить
 
 