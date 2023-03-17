Во время пожара в здании ФСБ в Ростове погибло 4 человека, - росСМИ
Четыре человека погибло во время пожара в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону.
Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает местное издание "Ростов-на-Дону онлайн", передает Цензор.НЕТ.
Также во время пожара, по данным издания, пострадали пять человек. Официально эта информация не подтверждена: по сообщениям властей, в результате пожара есть один пострадавший.
Напомним, пожар вспыхнул в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону в четверг, 16 марта. Перед тем, как загорелось, были слышны звуки взрывов. По официальной версии, причина возгорания – замыкание электропроводки.
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+17 BreakerR0ry #335180
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+9 Ярослав Іванович #542747
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+7 MrStepanovM
показать весь комментарий17.03.2023 12:15 Ответить Ссылка
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"Замыкание электропроводки" - ещё одно выражение в коллекцию к "неосторожно покурили", "селитра" и "эффект линзы".
Звідки вони там взялися?