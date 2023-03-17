Во время пожара в здании ФСБ в Ростове погибло 4 человека, - росСМИ

Четыре человека погибло во время пожара в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает местное издание "Ростов-на-Дону онлайн", передает Цензор.НЕТ.

Также во время пожара, по данным издания, пострадали пять человек. Официально эта информация не подтверждена: по сообщениям властей, в результате пожара есть один пострадавший.

Напомним, пожар вспыхнул в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону в четверг, 16 марта. Перед тем, как загорелось, были слышны звуки взрывов. По официальной версии, причина возгорания – замыкание электропроводки.

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