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Новости Война
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Ситуация на оккупированной части Херсонщины крайне тяжелая и ухудшается с каждым днем, - глава ОВА Прокудин

окупанти

Российские захватчики лишили жителей временно оккупированных территорий Херсона доступа к базовым человеческим потребностям, в частности медицины, образования и социальной защиты.

Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на временно оккупированных территориях Херсонщины крайне тяжелая и с каждым днем россияне делают жизнь там все более невыносимой. Местным жителям не хватает элементарной еды и лекарств. Россияне лишили людей базовых вещей - медицины, образования, соцзащиты и т.д.", - сказал глава области.

Он отметил, что россияне на левобережье Херсонской области закрывают больницы, грабят людей, а также обстреливают временно оккупированные территории, чтобы в своей пропаганде обвинить в этом украинскую армию.

"Самое ужасное - это российский террор. Людей похищают, пытают, убивают. Те, кто вырвался из плена, рассказывают о бесчеловечных условиях поведения - постоянных пытках и избиениях. Они (россияне. - Ред.) делают там, что хотят, поскольку чувствуют безнаказанность. Кто-то. не понравился – забрали в плен. Им захотелось – отключили связь, оставили людей без света и воды", – добавил Прокудин.

При этом глава обладминистрации отметил, что оккупанты используют гражданское население оккупированных территорий как "заложников и живой щит, которым они прикрываются от украинской армии".

"Ставят технику, обустраивают огневые позиции между домами, в которых живут мирные люди. Они это делают, ведь знают, что украинская армия, в отличие от них, не воюет с мирными людьми", - подытожил Прокудин.

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оккупация (10209) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4946)


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так де ж той контрнаступ що півроку розказують..вже і США підказує може десь почати щоб від Бахмуту відволікти сили?? Чи не на часі, так і лишиться як ОРДЛО
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17.03.2023 12:46 Ответить
Купол розповів на широкий загал. Проблема не нова. Звільнили і Харківську і Херсон в не кращих умовах (стосовно озвученої проблеми підготовки)
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17.03.2023 13:12 Ответить
И что теперь делать…..а кто рашистов туда впустил? А что скажет 73% ЗЕсвинарчуков-малоросов хуженебудет …типа скрыпиных найемов гардонов лещенко…..и прочих подстилок кацапских….сидят как не при делах….и бабусики на крови зарабатывают..((
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17.03.2023 12:58 Ответить
И что теперь? Помочь оккупантам? Снять с них санкции?
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17.03.2023 12:59 Ответить
 
 