В боях за Украину погиб защитник Донецкого аэропорта Сергей Кройтор

Сергей Кройтор был участником Революции Достоинства. С лета 2014 защищал Украину, был защитником Донецкого аэропорта. Погиб во время боя у поселка Ямполь.

Об этом пишет zn.ua, передает Цензор.НЕТ.

Военный Вооруженных Сил Украины с позывным Хоттабыч был кадровым военным еще до развала Советского Союза, служил в десантных войсках, позже ушел в отставку.

16 лет он проработал с дизайнером Михаилом Ворониным, а затем открыл маленькое собственное производство по пошиву одежды. После начала Революции Достоинства отстаивал права украинцев на Майдане и летом 2014 ушел на фронт.

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Только за первые годы войны в Донбассе Сергей Кройтор прошел две ротации на Донецком аэропорту.

Погиб украинский киборг 15 марта в Донецкой области возле села Ямполь Донецкой области.