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Новости Агрессия России против Украины
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В боях за Украину погиб защитник Донецкого аэропорта Сергей Кройтор

кройтор

Сергей Кройтор был участником Революции Достоинства. С лета 2014 защищал Украину, был защитником Донецкого аэропорта. Погиб во время боя у поселка Ямполь.

Об этом пишет zn.ua, передает Цензор.НЕТ.

Военный Вооруженных Сил Украины с позывным Хоттабыч был кадровым военным еще до развала Советского Союза, служил в десантных войсках, позже ушел в отставку.

16 лет он проработал с дизайнером Михаилом Ворониным, а затем открыл маленькое собственное производство по пошиву одежды. После начала Революции Достоинства отстаивал права украинцев на Майдане и летом 2014 ушел на фронт.

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Только за первые годы войны в Донбассе Сергей Кройтор прошел две ротации на Донецком аэропорту.

Погиб украинский киборг 15 марта в Донецкой области возле села Ямполь Донецкой области.

смерть (9259) Донбасс (26958) потери (4464) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+28
Слава Герою и вечная память.
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17.03.2023 12:45 Ответить
+21
Йде еліта України. Вічна пам'ять загиблим за незалежність країни.
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17.03.2023 12:50 Ответить
+14
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним
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17.03.2023 13:00 Ответить
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Слава Герою и вечная память.
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17.03.2023 12:45 Ответить
Йде еліта України. Вічна пам'ять загиблим за незалежність країни.
показать весь комментарий
17.03.2023 12:50 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним
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17.03.2023 13:00 Ответить
Герої не вмирають. В наших серцях, в наших думках вони житимуть!!!
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17.03.2023 13:01 Ответить
вічна пам'ять Герою!
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17.03.2023 13:33 Ответить
Чому гинуть найкращі ,а всяка українофобська мерзота як : бужанський ,дубінський ,коломойський,червоненко та інша наволоч продовжує жирувати.
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17.03.2023 14:32 Ответить
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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17.03.2023 14:58 Ответить
 
 