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Новости Война
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Генерал и нардеп "ЕС" Забродский сложил мандат: Решил сконцентрироваться на помощи Генштаба. ДОКУМЕНТ

забродський

Нардеп "Европейской Солидарности" и генерал Михаил Забродский решил сложить мандат народного депутата, чтобы сконцентрировать на помощи Генштаба ВСУ.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Михаил Забродский, народный депутат от Европейской солидарности, сложил мандат. Генерал Забродский уже давно помогает Генеральному штабу, лично Валерию Залужному. Поэтому выбрал сконцентрироваться на этом участке", - отметил парламентарий.

Читайте: Россия может атаковать со стороны Сум и Запорожья, чтобы окружить ВСУ на востоке, - генерал Забродский

Генерал и нардеп ЕС Забродский сложил мандат: Решил сконцентрироваться на помощи Генштаба 01

ВР (29302) мандат (386) Юрчишин Ярослав (158) военнослужащие (6204) Забродский Михаил (65)


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Топ комментарии
+48
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17.03.2023 12:52 Ответить
+38
Глибока повага пану Забродському!
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17.03.2023 12:51 Ответить
+29
ꑭ Криголам ꑭ



Про ситуацію з "Куполом": "Офіцер ДШВ порушив низку керівних документів щодо публічного спілкування. Також офіцер назвав суттєво завищену статистику втрат"
Без питань, якщо дійсно покарали саме за це. Тільки от яке покарання поніс Арахамія, який ****** про 1000 загиблих в день?
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17.03.2023 12:59 Ответить
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Закон 4210 ще не прийняли,а він вже починає діяти.Армія по рейтингу довіри перше місце,Зе шосте.Ну,ви розумієте для чого цей закон?
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17.03.2023 12:51 Ответить
Глибока повага пану Забродському!
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17.03.2023 12:51 Ответить
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17.03.2023 12:52 Ответить
сподіваюсь Цензор зал'є весь цей сильний пост! Схоже настав час ламати хребет не тільки зовнішньому ворогу
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17.03.2023 12:57 Ответить
Так у Буквах він такий
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17.03.2023 13:07 Ответить
на ФБ повний пост...рекомендую
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17.03.2023 13:14 Ответить
Декого надихає саме презедент, а не Україна, сім'я та побратими.

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17.03.2023 12:58 Ответить
Місце народження має значення у світогляді та ставленні до начальства?

Сирський Олександр Станіславович:

Народженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 (57 років)

с. Новинки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР

ОСВІТА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище військове командне училище

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національна академія оборони України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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17.03.2023 13:04 Ответить
В цьому училищі готували ґебню. Був такий депутат-колаборант Коновалюк від "януковичів", що також закінчував це училище.
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17.03.2023 13:41 Ответить
Фу. Саме тому дерьмак і намагаєтся його впихнути на посаду головнокомандувача.

Таке враження, що Залужного призначили, з упевненіст, що за 5 місяців він не зможе підготувати війько до протичтояння з кацапами.
Впорався.
Значить потрібно позбутися, щоб призначити лизоблюда.
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17.03.2023 13:47 Ответить
Iryna Gerashchenko

В одеський Гончаренко Центр вдерлися тітушки, заблокувавши вхід для волонтерів. За рік в Центрі виготовили 45 000 м2 маскувальних сіток для 450 військових частин;1035 людей отримали медикаменти;3045 сімей -продукти. Виселяють Центр Слуги і ОПЗЖ. Бо в Центру неправильне прізвище
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17.03.2023 12:54 Ответить
Коли вже будемо виселяти , а краше викидати геть ,
мерзотних колаборантів від ОПЗЖ І слуг кремля ?😡
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17.03.2023 13:00 Ответить
Зачищають територію від патріотів.
Кремлівське кодло "молодих регіоналов" готується до виборів фальсифакацій.
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17.03.2023 13:50 Ответить
Можливо це вірний і виважений крок генерала Забродського , - все для перемоги ,
поживемо , побачимо 🙁
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17.03.2023 12:57 Ответить
Так генерал Забродський вже й так давно працює у Генштабі, ще з початку березня того року.
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17.03.2023 15:27 Ответить
ꑭ Криголам ꑭ



Про ситуацію з "Куполом": "Офіцер ДШВ порушив низку керівних документів щодо публічного спілкування. Також офіцер назвав суттєво завищену статистику втрат"
Без питань, якщо дійсно покарали саме за це. Тільки от яке покарання поніс Арахамія, який ****** про 1000 загиблих в день?
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17.03.2023 12:59 Ответить
Це подвійні стандарти :
для своіх все ,
а чужим покарання 😠
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17.03.2023 13:02 Ответить
Респект Генералу. Таки люди, після війни, повинні бути в Раді, а не клоуни.
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17.03.2023 13:02 Ответить
а кто його туди вже пустить в той Генштаб??? Він же з когорти клятого Пороха, так що його участь така ж як в захистника аеропорту Жуляни Кривоноса, ще ДБР справу відкриє
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17.03.2023 13:02 Ответить
Майте сором,на ген.Забродського лише 4 дні тому закрили кримінальне провадження, а ви ....
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17.03.2023 16:26 Ответить
а дєрьмак дозволить йому допомагати генштабу? чи до першого коментаря для "вашингтон пост"?
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17.03.2023 13:04 Ответить
Пане Генерал. Із всією повагою до Вас, у Раді засіла "п'ята колона" із зелених та подібних їм опзжшників та нашкраївців!
І хто їх буде у Раді пи...дити?
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17.03.2023 13:06 Ответить
Голосуйте у наступний раз за Свободу - ці пізтити вміють , добре гоняли Раду при Янеке
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17.03.2023 13:10 Ответить
багато вони наганяли... аж "закони 16січня" допустили...
Проблема не в наявності тої чи іншої фракції в Раді, не в готовності битися там навкулачки, а в спроможності не допустити ситуації, при якій приймаються реакційні закони...
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17.03.2023 14:24 Ответить
Будеш у раді,то сам спробуєш ,,поганяти,,
А саме зараз ,Свобода,,завалила шматками кацапських трупів і Лисичанськ і Бахмут!!
Всі екс-нардеп від ,,Свободи,,на передку!!Тому як вони нащадки ОУН та УПА!!
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17.03.2023 17:38 Ответить
просто побачив що партія зеленського знайшла голоси на закон про заборону діючим військовим займатися політикою.

до речі, саме в цій частині закон правильний, ти або військовий або йдеш у відставку і ти політик.

харе в раді гадати хто там справжній а хто піксель купив та прикидається.
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17.03.2023 13:40 Ответить
Підказати, хто справжній, а хто купив?
З легкістю.
"Слуги" в пікселі, це корови з сідлами.
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17.03.2023 13:42 Ответить
я не критикую слуг народу.

хочу треба і вони заслужили бо на них нема де тавро ставити.
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17.03.2023 13:44 Ответить
Коля (Котлєта) Тищенко - він справжній!
Він у Мукачівському укріпрайоні всю весну 2022 провів!
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17.03.2023 13:52 Ответить
не видавайте військову таємницю, тищенко зараз на території ворога в глибокому тилу, точніше в таіланді.

хрін пойми що він там забув але щось дуже важливе...мабуть досліджує що таке банан і що з ним, бананом можна зробити якщо робити нічого.
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17.03.2023 14:00 Ответить
Потім кинувся на прорив в Таїланд!
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17.03.2023 14:29 Ответить
Дъявол кроется в деталях. Действующмй военный находясь на ротации в Киеве, пришёл в студию и дал комментарий. Это занятие политикой или нет?
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17.03.2023 15:45 Ответить
З Богом, пане Генерале.
Після перемоги, повертайтесь у ВР, від кацапських слуг Батьківщину звільняти.
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17.03.2023 13:40 Ответить
Якщо так - то його в ВР має замінити - вона наступна в списку черговості фракції ЄС.
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17.03.2023 14:18 Ответить
І щоб прийшла на сесію зі своєю "Стугною"!
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17.03.2023 14:31 Ответить
Те саме питання - Хто його пустить в армію? Зелена ОП? Тим більше якщо зараз протиснуть цей закон з підпорядкуванням генштабу міністру оборони
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17.03.2023 14:30 Ответить
 
 