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Новости Война
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19-летняя россиянка украла миллионы у мобилизованного бойфренда и убежала с другим, - соцсети

максим

23-летний танкист Максим М. из Подмосковья отдал любимой карточку, на которую получал деньги за убийства украинцев. Возлюбленная сбежала.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Максим был мобилизован в сентябре 2022 года. Он открыл в банке отдельную карточку для зарплаты, которую будет получать за убийства украинцев, и отдал ее своей девушке - 19-летней Татьяне. Молодые люди встречались больше года и жили вместе.

О неожиданном повороте в отношениях Максим узнал только в марте. Выяснилось, что Татьяна встречается уже с другим. А также, что она забрала себе все деньги, которые он получил за время войны – а это 1,1 млн рублей в месяц.

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Теперь Максим ищет справедливость в полиции. Он написал на Татьяну заявление, обвинив его в похищении средств.

россия (96420) хищение (681) мобилизация (2829)


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Топ комментарии
+39
расиянки, беритє примєр с Татьяни
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17.03.2023 12:50 Ответить
+23
Вкрала в одного мобіка та пішла до іншого мобіка... мобідічь))
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17.03.2023 12:54 Ответить
+21
Ну что я могу сказать? Молодец баба
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17.03.2023 12:59 Ответить
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расиянки, беритє примєр с Татьяни
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17.03.2023 12:50 Ответить
Ну что я могу сказать? Молодец баба
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17.03.2023 12:59 Ответить
Всім росіянам по таким Тетянам!
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17.03.2023 13:07 Ответить
Татьяна могла б хоть роскошный чёрный пакет ему купить...
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17.03.2023 13:43 Ответить
танкістам зазвичай півлітрової баночки вистачає,НА ТРЬОХ)))
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17.03.2023 14:44 Ответить
И то, если запчасти орков вооще найдут
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17.03.2023 23:56 Ответить
1 млн на місяць, це не опечатка??
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17.03.2023 12:52 Ответить
Там вся рота за Тетяну йому на карту скидалась.
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17.03.2023 12:54 Ответить
она звалась татьяна-грудь ноги жопа без изьяна і т д
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17.03.2023 12:57 Ответить
Схоже на те, бо "всі гроші, які він отримав за час війни", а "мобілізували у вересні 2022".
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17.03.2023 13:02 Ответить
Та да, с миллионом в месяц загнули.
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17.03.2023 15:03 Ответить
Бажаю Тетяні більше подібних щасливих моментів в житті.
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17.03.2023 12:52 Ответить
Ага. А ему, в чёрном пакете, эти деньги всё равно ни к чему
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17.03.2023 13:02 Ответить
Зате навоювався досхочу.
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17.03.2023 12:53 Ответить
Вкрала в одного мобіка та пішла до іншого мобіка... мобідічь))
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17.03.2023 12:54 Ответить
Мобібіч)
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17.03.2023 14:55 Ответить
Ахмат з Тетяною задоволені тобою, Максим.
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17.03.2023 12:54 Ответить
Ахмат високо в горах з вівцями сидить, рятуючись від мобілізації. Інше діло - Рафік, громадянин сусідньої країни і широкий вибір тетян, ксюх, полін і т.д.
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17.03.2023 15:31 Ответить
Любофь па-рюські)
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17.03.2023 12:56 Ответить
Трохи поспішила, треба було почекати доки танкіста вб'ють, ще б мала похоронні.
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17.03.2023 12:56 Ответить
Судячи з тексту вони не були одружені. Відповідно Тетяна нічого не отримала б після загибел
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17.03.2023 13:32 Ответить
Узкий на заглавном фото готовится сесть на бутылку?
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17.03.2023 12:56 Ответить
А может это Таня
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17.03.2023 13:00 Ответить
😳
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17.03.2023 13:32 Ответить
Жінки тих в кого можна забрати ресурс не ******* і завжди кидають.Вони шаленіють від тих чоловіків,коли їх древній інстинкт підказує що в цього чоловіка гарна генетика для зачаття дитини.Тоді вони самі готові віддати свої ресурси для того щоб цього чоловіка втримати біля себе.
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17.03.2023 12:59 Ответить
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17.03.2023 12:59 Ответить
0 дней как русня не украла
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17.03.2023 15:00 Ответить
це реальна марка?
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17.03.2023 15:32 Ответить
Это скорее интернет творчество из РФ. Но не удивлюсь если такую выпустят официально.
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17.03.2023 17:27 Ответить
Хуже лядей, чем московитки не существует. На московии лживостью, садизмом и ненавистью пропитано всё насквозь. Там все такие.
А танкист долгожитель. Надо это исправлять.
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17.03.2023 13:02 Ответить
Поспішила девка. Треба було слати орку листи про кохання до гроба, от на похоронні разом з Ахматом зробити банкет.
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17.03.2023 13:03 Ответить
"Где деньги, Зин?!" (Из песни Высоцкого)
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17.03.2023 13:08 Ответить
Тетяна - полковая жена = миллиардерша
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17.03.2023 13:10 Ответить
Яка сумна новина !
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17.03.2023 13:12 Ответить
Ему в пакете те деньги уже не будет нужны.
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17.03.2023 13:26 Ответить
На рашке появилась новая прослойка проституток, которая высасывает деньги с вояк и называются они - Zетчици....
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17.03.2023 13:28 Ответить
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17.03.2023 13:30 Ответить
Хто пригадує, яка назва цього фільму? Буду дуже вдячний
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17.03.2023 13:39 Ответить
https://filmix.ac/films/komedia/16967-kto-to-tam-poet-ko-to-tamo-peva-1980.html Кто там поет
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17.03.2023 14:15 Ответить
Щиро дякую.
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17.03.2023 14:18 Ответить
нецікаво.

якби кацапка вкрала гроші та задонатила на ЗСУ щоб тому москалю сраку відірвало я на такий бльокбастер навіть у кіно б сходив.
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17.03.2023 13:37 Ответить
Татьяна, милая Татьяна!
Все дни теперь я слезы лью;
Нашла ты нового болвана,
Пока он не стоит в строю.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Сорите вместе ты и он
На мой кровавый миллион!
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17.03.2023 13:58 Ответить
Все що потрібно знати про жінок
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17.03.2023 14:27 Ответить
Молодець баба, диверсифікувала інвестиційний портфель
Два чмобіка-два лади
Не спиняйся на досягнутому
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17.03.2023 14:31 Ответить
Умная дєвушка...
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17.03.2023 14:47 Ответить
Знакомься максимумка, это Ахмет.
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17.03.2023 14:59 Ответить
Оп....і фсьоооо, все просто
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17.03.2023 14:59 Ответить
ХА ХА ХА!ТАК ДЕРЖАТЬ!
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17.03.2023 15:10 Ответить
Вот какая умная девушка.
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17.03.2023 15:34 Ответить
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17.03.2023 18:15 Ответить
 
 