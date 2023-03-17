19-летняя россиянка украла миллионы у мобилизованного бойфренда и убежала с другим, - соцсети
23-летний танкист Максим М. из Подмосковья отдал любимой карточку, на которую получал деньги за убийства украинцев. Возлюбленная сбежала.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Осторожно, Москва".
Максим был мобилизован в сентябре 2022 года. Он открыл в банке отдельную карточку для зарплаты, которую будет получать за убийства украинцев, и отдал ее своей девушке - 19-летней Татьяне. Молодые люди встречались больше года и жили вместе.
О неожиданном повороте в отношениях Максим узнал только в марте. Выяснилось, что Татьяна встречается уже с другим. А также, что она забрала себе все деньги, которые он получил за время войны – а это 1,1 млн рублей в месяц.
Теперь Максим ищет справедливость в полиции. Он написал на Татьяну заявление, обвинив его в похищении средств.
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А танкист долгожитель. Надо это исправлять.
якби кацапка вкрала гроші та задонатила на ЗСУ щоб тому москалю сраку відірвало я на такий бльокбастер навіть у кіно б сходив.
Все дни теперь я слезы лью;
Нашла ты нового болвана,
Пока он не стоит в строю.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Сорите вместе ты и он
На мой кровавый миллион!
Два чмобіка-два лади
Не спиняйся на досягнутому