19-летняя россиянка украла миллионы у мобилизованного бойфренда и убежала с другим, - соцсети

23-летний танкист Максим М. из Подмосковья отдал любимой карточку, на которую получал деньги за убийства украинцев. Возлюбленная сбежала.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Максим был мобилизован в сентябре 2022 года. Он открыл в банке отдельную карточку для зарплаты, которую будет получать за убийства украинцев, и отдал ее своей девушке - 19-летней Татьяне. Молодые люди встречались больше года и жили вместе.

О неожиданном повороте в отношениях Максим узнал только в марте. Выяснилось, что Татьяна встречается уже с другим. А также, что она забрала себе все деньги, которые он получил за время войны – а это 1,1 млн рублей в месяц.

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Теперь Максим ищет справедливость в полиции. Он написал на Татьяну заявление, обвинив его в похищении средств.