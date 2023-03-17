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Кулеба: "Мы глубоко сожалеем, что Папа Римский не нашел возможности посетить Украину"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что за время войны Папа Римский Франциск так и не посетил Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По мнению Кулебы, для безопасности Украины необходимо создание наиболее сильной из возможных коалиции поддержки. Альянса, который до сих пор не включает Папу Римского.
"Судить понтифика должны не мы, а Бог... Однако мы глубоко сожалеем, что Папа Римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны", - отметил он.
Как сообщалось, Папа Римский готов посетить Украину только при условии, что после этого он отправится в Россию.
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