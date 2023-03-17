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Кулеба: "Мы глубоко сожалеем, что Папа Римский не нашел возможности посетить Украину"

франциск

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что за время войны Папа Римский Франциск так и не посетил Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По мнению Кулебы, для безопасности Украины необходимо создание наиболее сильной из возможных коалиции поддержки. Альянса, который до сих пор не включает Папу Римского.

"Судить понтифика должны не мы, а Бог... Однако мы глубоко сожалеем, что Папа Римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны", - отметил он.

Как сообщалось, Папа Римский готов посетить Украину только при условии, что после этого он отправится в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский из-за "выселения" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры призвал к "уважению" 

Папа Римский (454) Франциск (181) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
Яке горе.
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17.03.2023 13:03 Ответить
+10
Та забийте на цього Папу х...
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17.03.2023 13:05 Ответить
+10
А що ти, як "Голова" МЗС, зробив для цього? Дупу від крісла не відривав, а тільки час від часу, щоб не забули, що є хтось такий, щось пробуєш розумне сказати. Люба поїздка, або приїзд політика, чи діяча, передує титанічна робота дипкорпусу. А не відосики читача чужих текстів.
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17.03.2023 13:06 Ответить
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Яке горе.
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17.03.2023 13:03 Ответить
Та забийте на цього Папу х...
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17.03.2023 13:05 Ответить
Кому нужен папик коммунист подхуьловник?
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17.03.2023 13:06 Ответить
А що ти, як "Голова" МЗС, зробив для цього? Дупу від крісла не відривав, а тільки час від часу, щоб не забули, що є хтось такий, щось пробуєш розумне сказати. Люба поїздка, або приїзд політика, чи діяча, передує титанічна робота дипкорпусу. А не відосики читача чужих текстів.
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17.03.2023 13:06 Ответить
аби не всрався від журби за папою.
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17.03.2023 13:19 Ответить
Та ви шо забули? В нього тоді коліно боліло він тоді поїхав нібито до Греції чи ще до біса на лікування?
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17.03.2023 13:07 Ответить
честно говоря, посещение Украины скорее нужно этому бренному телу, чем Украинцам. Сколько интересно поломников из Украины ездило в Рим его послушать?
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17.03.2023 13:09 Ответить
Ηαχερ он нам нужен ? Ясно что он нужен Зеле в качестве посредника для переговоров с Путлером.
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17.03.2023 13:10 Ответить
komu treba Papa, yaksho u nas Vsesvitniy Patriarh Vorfolomiy?
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17.03.2023 13:11 Ответить
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17.03.2023 13:13 Ответить
Пропоную головою комітету ОКСАНУ ЗАБУЖКО . Усім читати іі ФБ
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17.03.2023 13:15 Ответить
Вони ось ще одного Шевченко ніяк зловитиине можуть! СБУ! Надати вас адресу в Відні де живе злодій-банкір Шевченко?!
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17.03.2023 13:42 Ответить
Папа ТРУСЛО
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17.03.2023 13:13 Ответить
папу посадити на рускій воєнний корабль...і вслід....
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17.03.2023 13:14 Ответить
Папа - ПОпа!
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17.03.2023 13:24 Ответить
Мутный этот папа какой то.
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17.03.2023 13:25 Ответить
Тільки чужих попів майже здихалися, так давай ще одного запросимо... Міністр закордонних справ України це державна посада? Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії. Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Установлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. Якого біса вони лізуть до того батька???
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17.03.2023 13:30 Ответить
Вірні греко-католицької церкви України це ваші співгромадяни, дурнуватий рагуль.
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17.03.2023 13:37 Ответить
А Папа таки мутний соціаліст і Бога в Ватикані вже немає але це моя особиста думка але Кулєба правий- вірні греко-католицької церкви це патріоти України так само як і УПЦ і місце Папи зі своїми вірними мирянами в часи скрути! Чому Папа ставить умови, що він поїде в Росію?! В Московії є католицька церква?!
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17.03.2023 13:40 Ответить
Cумно не те, що не приїхав, а те що в нього в голові все переплутано. Мало маразму в Україні? Ще тільки цього бракувало. Які засоби безпеки для його приїзду треба би було створити, уявляєте? І скільки цей візит коштував би Україні і скільки на цій події би накралися всі до цього причетні? А воно приїде і буде молоти про мир, братську любов до ближнього та інші нісенітниці.
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17.03.2023 13:55 Ответить
А ще... його ж носити треба комусь...
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17.03.2023 15:25 Ответить
Які дипломати - такі й наслідки! Хоча тут втрата невелика. А ось підсумки діяльності дипломатів у Швейцерії біда!
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17.03.2023 14:04 Ответить
Наместник Бога на земле, как говорят католики.... мда....
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17.03.2023 14:51 Ответить
Наместник Санта Клауса.
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17.03.2023 14:54 Ответить
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17.03.2023 14:52 Ответить
Нахрен он нам тут нужен
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17.03.2023 14:52 Ответить
Кулебі для початку треба визначитися чи він втомився від західних партнерів чи поміч їхня потрібна То не треба ЄС та НАТО потім чого не в ЄС та НАТО Дивно що досі терплять такі заяви і допомогають
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17.03.2023 14:53 Ответить
этот полуПапа сменил туфли Prada на валенки ярославской фабрики валяной обуви...
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17.03.2023 14:58 Ответить
Папа просто чмошник.
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17.03.2023 15:41 Ответить
цей папа далекий від бога як і путін
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17.03.2023 15:51 Ответить
Он за рубли не может билет купить, не продают.
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17.03.2023 15:51 Ответить
 
 