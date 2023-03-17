За прошедшую неделю морпехи уничтожили 111 оккупантов, 8 ББМ, 6 танков, 2 артсистемы, 4 миномета и 1 наблюдательный пост, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Подразделения ВМС в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Да, за прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 111 оккупантов, 8 боевых бронированных машин, 6 танков, 2 артиллерийские системы, 4 минометных расчета и 1 наблюдательный пост", - говорится в сообщении.

Кроме того, Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

Так, за прошедшую неделю в рамках Черноморской зерновой инициативы 25 судов покинули украинские порты, на борту которых было почти миллион тонн зерна и других продуктов питания.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 163 320 человек (+760 за сутки), 3506 танков, 2552 артсистемы, 6823 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА