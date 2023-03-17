Данные о потерях ВСУ в 120 тысяч не правдивы, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Среди украинских военных много погибших и раненых. Однако цифры в 120 тыс. потерь, которые привело американское издание The Washington Post, вряд ли правдивы.
Об этом секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сейчас защищающий Украину, сказал в комментарии Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас действительно есть потери каждый день, и раненые, и погибшие наши военные. Правда ли это 120 тысяч? Я не думаю, что 120 тысяч - это правдивая цифра относительно наших потерь. Потому что я реально вижу: они значительно меньше потерь в Российской Федерации", - сказал он, не приведя при этом данных об украинских потерях.
Костенко также сказал, что сейчас в украинской армии меньше погибших, чем раненых, и это также может указывать на то, что 120 тысяч - это преувеличенные данные.
Кроме того, народный депутат призвал доверять официальной информации. "Они (The Washington Post. – Ред.) ссылаются на какие-то анонимные источники. Я бы не доверял. Недавно наш министр обороны говорил, что враг теряет каждый день 500-600 своих солдат, а мы – десятую часть этого. Поэтому я доверял бы официальным источникам, а не каким-то закрытым".
Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванные американские и европейские официальные лица написала, что потери Украины в войне составляют 120 тысяч погибших и раненых солдат. Издание считает, что это привело к изменению качества украинской армии, потому что на смену погибшим опытным бойцам пришли неподготовленные. Издание также говорит, что из-за этих больших потерь на Западе сомневаются в возможности Киева осуществить весеннее контрнаступление.
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При всій моїй повазі до Костенка.
- вбиті 22 тис.;
- поранені 110 тис.;
- полонені 6 тис.
Таким чином, за перші місяці Великої війни України з пітьмою, тобто в період , як видається, найбільших втрат українців через відсутність снарядів, західного озброєння тощо, в середньому у місяць - 5.5 тис. загиблих.
Тоді, якщо апроксимувати цю цифру за 12 місяців, виходить 66 тис. загиблих.
Методику можна використати і для розрахунеу втрат на теперішній час, але з поправкою на зміну законодпвства.
Ось цей розрахунок:
" Кількісний склад ЗСУ у 700 тис. військовослужбовців ще на початку липня https://www.bbc.com/ukrainian/features-62099292 зазначив міністр оборони Резніков.
В кінці серпня нардеп Костенко пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з https://www.budgetnyk.com.ua/images/2022/08.2022/Hroshove_zabezpechennia_pid_chas_viiny.jpg інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.
Так, як слідує з https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3543503-za-lipen-vijskovi-otrimaut-70-milardiv-ponad-polovinu-ricnogo-budzetu-minoboroni.html інформації МОУ сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як виходить із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Це саме стосується виплат сім'ям полонених військовослужбовців.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+5000а00*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. в червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за червень місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ, яка згідно п.2 постанови КМУ #168 становить 15 млн. грн., до складу грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рядком в бюджеті, що слідує із https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/8/689001/ джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сімей полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто, при 6 тис. полонених виходить 110 тис. поранених.
Якщо виходити з пропорції загиблих до поранених українських воїнів в теперішніх умовах, про що також заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих у нас 22 тис.".
Паралелі історії: 363 роки тому московити спалили Борзну "за їхню затятість
"
Одне скажу - цивільні занадто пхають носа у справи військових , вимагаючи від них оприлюднювати інформацію , якої тільки й чекає русня . Це вже переходить всякі межі .
такі хрести з табличками десятків загиблих Героїв ви можете побачити в кожному селі Західної України
Від того які втрати мало що міняється тому що у нас вибору немає, або ми будемо боротись, або рф нас всіх окупує і після цього всі ми будемо винищені, а наші землі та домівки будуть заселені росіянами.
Якщо хтось думає що він зможе закосити під росіянина та вижити під окупацією то я його розчарую бо на нього чекатиме доля як в ордловців що стали Жіночою Народною Республікою так як рф просто почне нові війни і всіх виживших під окупацією мобілізує як м'ясо.
З іншої сторони можливі великі втрати це мотивація шукати свої помилки та виправляти їх поки не пізно бо воювати м'ясом як росія ми не можемо бо м'яса у нас на багато менше.
1) more losses than reality :
soldiers Soldatov, Komandov and Smertov
never existed, but their wages captured by the unit.
Now declared dead, and soldiers
Papyrow, Papyko and Papyrski take their place.
2) soldier Soldatov declared still alive,
his wage goes to someone else.
Like old person died, but children do not tell
to receive that person's pension money.
-------
On large scale the Ministry of Defence could
buy ammunition on the black market for
paying too much for potatoes, eggs, cabbages,
and the contractor delivers not only eggs but
additionnaly bullets for 17 Hry.
Якщо 120.000, то виходить, що загиблих 30 тис., поранених 90 тис.
Наші офіційні особи (Генштаб, РНБО, Міноборони) кажуть, що за понад рік великої війни лише загинуло вже понад 163 тис. росіян. І ще кажуть, що наші втрати в різний час від 5 до 7 разів менші (хоча це сумнівно, бо зазвичай ті, хто захищаються, втрачають менше у 3 рази, а не 5-7, але припустімо, що ок - 5-7, бо маневрена оборона, далекобійні системи і взагалі наші військові кращі за росіян настільки, що військова наука тут не спрацьовує). Тоді виходить 163 тис. / 7 (найкрутіший варіант) = 23+ тис. наших вбитих. Якщо ж ділити на 5, то 163 / 5 = 32+ тис. наших вбитих. Тобто діапазон від 23 до 32 тис., або середнє арифметичне десь до 28 тис. Тобто в середньому сходиться і інформацію про 120 тис. вбитих і поранених варто серйозно розглядати.
Тоді чому ж наші за принципом "тут граємо - тут не граємо - тут котлети завертаємо" ?
Або рашистів здохло не 163 тис., або коефіцієнт не 5-7, або наших загинуло не 30 тис. (а всього вибуло з лав захисників 120). Щось одне, як то кажуть. Тобто трошки наші Генштаб, Міноборони, РНБО, преса десь щось не стикують . . .
А я думаю, що 20 тис. вбитих і 100 тис. поранених і полонених. І кому цікаво що хто думає?
Цифру у студію!
Заодно цифру українського виробництва снарядів і інших *********** у відсотках до потреби. 1 % чи 0,1 %, чи менше?
Не держіть людей за лохів.