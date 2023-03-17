Данные о потерях ВСУ в 120 тысяч не правдивы, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Среди украинских военных много погибших и раненых. Однако цифры в 120 тыс. потерь, которые привело американское издание The Washington Post, вряд ли правдивы.

Об этом секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сейчас защищающий Украину, сказал в комментарии Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас действительно есть потери каждый день, и раненые, и погибшие наши военные. Правда ли это 120 тысяч? Я не думаю, что 120 тысяч - это правдивая цифра относительно наших потерь. Потому что я реально вижу: они значительно меньше потерь в Российской Федерации", - сказал он, не приведя при этом данных об украинских потерях.

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Костенко также сказал, что сейчас в украинской армии меньше погибших, чем раненых, и это также может указывать на то, что 120 тысяч - это преувеличенные данные.

Кроме того, народный депутат призвал доверять официальной информации. "Они (The Washington Post. – Ред.) ссылаются на какие-то анонимные источники. Я бы не доверял. Недавно наш министр обороны говорил, что враг теряет каждый день 500-600 своих солдат, а мы – десятую часть этого. Поэтому я доверял бы официальным источникам, а не каким-то закрытым".

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Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванные американские и европейские официальные лица написала, что потери Украины в войне составляют 120 тысяч погибших и раненых солдат. Издание считает, что это привело к изменению качества украинской армии, потому что на смену погибшим опытным бойцам пришли неподготовленные. Издание также говорит, что из-за этих больших потерь на Западе сомневаются в возможности Киева осуществить весеннее контрнаступление.