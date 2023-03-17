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Новости Война
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Данные о потерях ВСУ в 120 тысяч не правдивы, - нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Среди украинских военных много погибших и раненых. Однако цифры в 120 тыс. потерь, которые привело американское издание The Washington Post, вряд ли правдивы.

Об этом секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сейчас защищающий Украину, сказал в комментарии Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас действительно есть потери каждый день, и раненые, и погибшие наши военные. Правда ли это 120 тысяч? Я не думаю, что 120 тысяч - это правдивая цифра относительно наших потерь. Потому что я реально вижу: они значительно меньше потерь в Российской Федерации", - сказал он, не приведя при этом данных об украинских потерях.

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Костенко также сказал, что сейчас в украинской армии меньше погибших, чем раненых, и это также может указывать на то, что 120 тысяч - это преувеличенные данные.

Кроме того, народный депутат призвал доверять официальной информации. "Они (The Washington Post. – Ред.) ссылаются на какие-то анонимные источники. Я бы не доверял. Недавно наш министр обороны говорил, что враг теряет каждый день 500-600 своих солдат, а мы – десятую часть этого. Поэтому я доверял бы официальным источникам, а не каким-то закрытым".

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Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванные американские и европейские официальные лица написала, что потери Украины в войне составляют 120 тысяч погибших и раненых солдат. Издание считает, что это привело к изменению качества украинской армии, потому что на смену погибшим опытным бойцам пришли неподготовленные. Издание также говорит, что из-за этих больших потерь на Западе сомневаются в возможности Киева осуществить весеннее контрнаступление.

потери (4464) ВСУ (6735) Костенко Роман (170)


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Топ комментарии
+13
Ти точно знаєш, чи аби тільки п..здонуть?
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17.03.2023 13:56 Ответить
+12
А чому це у WP так раптово засвербіло це пи₴діти?
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17.03.2023 13:55 Ответить
+12
Тому шо це єдине що цікавить ворога по справжньому. Завдання максимальних втрат противнику це в є головна мета будь-якого війська.
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17.03.2023 14:06 Ответить
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Ваша персональна бульбашка знайомств нічого не означає.
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17.03.2023 16:44 Ответить
Слова "я не думаю" і "навряд" не можуть бути переконливим спростуванням!
При всій моїй повазі до Костенка.
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17.03.2023 14:07 Ответить
The Washington Post рахуе по кремлевскому счёту
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17.03.2023 14:14 Ответить
ця брехня на руку кремлю, журнашлюхи покайтеся і не творіть *****
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17.03.2023 14:15 Ответить
За підрахунками, що надавались раніше, станом на 01.07.2022 року втрати Сил оборони України становили:
- вбиті 22 тис.;
- поранені 110 тис.;
- полонені 6 тис.
Таким чином, за перші місяці Великої війни України з пітьмою, тобто в період , як видається, найбільших втрат українців через відсутність снарядів, західного озброєння тощо, в середньому у місяць - 5.5 тис. загиблих.
Тоді, якщо апроксимувати цю цифру за 12 місяців, виходить 66 тис. загиблих.
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17.03.2023 14:23 Ответить
Прямої залежності тут немає. Зараз гине набагато менше всушників, тому що сили ворога вже добряче ослаблені, а сили ВСУ значно підкріплені.
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17.03.2023 14:34 Ответить
Чому зараз гине менше? Якраз уже кілька місяців йдуть найбільш інтенсивні бої з початку війни. Ви реально думаєте що росіян вмирає 500-1000, а українців менше 100-150?
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17.03.2023 16:40 Ответить
Розрахунок мною зроблений півроку тому.
Методику можна використати і для розрахунеу втрат на теперішній час, але з поправкою на зміну законодпвства.

Ось цей розрахунок:
" Кількісний склад ЗСУ у 700 тис. військовослужбовців ще на початку липня https://www.bbc.com/ukrainian/features-62099292 зазначив міністр оборони Резніков.
В кінці серпня нардеп Костенко пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з https://www.budgetnyk.com.ua/images/2022/08.2022/Hroshove_zabezpechennia_pid_chas_viiny.jpg інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.
Так, як слідує з https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3543503-za-lipen-vijskovi-otrimaut-70-milardiv-ponad-polovinu-ricnogo-budzetu-minoboroni.html інформації МОУ сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як виходить із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Це саме стосується виплат сім'ям полонених військовослужбовців.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+5000а00*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. в червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за червень місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ, яка згідно п.2 постанови КМУ #168 становить 15 млн. грн., до складу грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рядком в бюджеті, що слідує із https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/8/689001/ джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сімей полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто, при 6 тис. полонених виходить 110 тис. поранених.
Якщо виходити з пропорції загиблих до поранених українських воїнів в теперішніх умовах, про що також заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих у нас 22 тис.".
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17.03.2023 14:56 Ответить
Не було таких підрахунків, якщо ви вирішили спиратись на визнані втрати, влітку Заслужений казав, що загинуло менше 10 тисяч воїнів ЗСУ. Навіть з пропалими безвісти - 6 тисяч (а серед них багато в полоні) цифри будуть значно менше.
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17.03.2023 18:16 Ответить
І це не було правдою !
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17.03.2023 18:29 Ответить
Мій розрахунок не спирається на офіційно визнані втрати особового складу ЗСУ, а на інші офіційні джерела, що містять інформацію про фінансування армії.
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17.03.2023 20:43 Ответить
Ваші підрахунки - завеликі.
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17.03.2023 19:36 Ответить
Навпаки, співвідношення 1 до 5 "вбиті-поранені" - найбільш оптимістичне.
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17.03.2023 19:44 Ответить
"..я не думаю,що.." тобто він не володіє інфою або ...
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17.03.2023 14:27 Ответить
Черговий звичайнісінький кацапський вкид - пора вже звикнути. Ті, хто не адаптувався до ворожих ІПСО, автоматично стають корисними ідіотами ворога.
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17.03.2023 14:40 Ответить
"правильний офіцер і депутат" Полковник Костенко крім іншого захищав Миколаїв і досі воює

Паралелі історії: 363 роки тому московити спалили Борзну "за їхню затятість
"
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17.03.2023 15:21 Ответить
Зеля йому за це генерала дасть!
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17.03.2023 18:01 Ответить
Мова ж не про те скільки втрат, хоча їх реально багато, бо це життя реальних людей, життя синів, братів, чоловіків, батьків. Треба говорити про дурнуваті втрати,яких могло б і не бути навіть під час війни. Але якщо замовчувати і надалі всі недоліки в армії, в керівництві, то ці безглузді втрати будуть продовжуватися, бо де гарантія,що влада і керівництво будуть прагнути усунути недопрацювання чи навіть відвертий бардак.
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17.03.2023 14:48 Ответить
Якщо взяти втрати РФ по даним нашого генштабу (~160т) та розділити на 4 (стандартне співвідношення втрат при обороні/наступу) то десь так 40т і виходить. Плюс - втрати в наступах на Херсонщині, Харьківщині та від вогневого валу влітку на Луганщині. Тобто в межах 40-50т. Це багато в якісному співвідношенні - загинули дійсно найкращі. Але ж і від кадрової армії РФ рожкі да ножкі лишились...
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17.03.2023 15:05 Ответить
Який дурень оприлюднює дані по втратах під час війни .. ? Де і коли таке було , хоч раз , у світовій практиці ??
Одне скажу - цивільні занадто пхають носа у справи військових , вимагаючи від них оприлюднювати інформацію , якої тільки й чекає русня . Це вже переходить всякі межі .
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17.03.2023 15:06 Ответить
А от що мені не подобається - це фетишизація Бахмуту. Таке дійсно до добра не доводить...
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17.03.2023 15:08 Ответить
Підрахувати приблизно можна порахувавши кількість могил в двох трьох обласних центрах + область ,як мінімум така сама цифра . Звичайно є розбіжність . + кількість тіл , яких не знайшли. Тому цифра в районі 60 -70 тисяч є доволі ймовірною.
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17.03.2023 15:11 Ответить
Втрати засекречені з обох сторін, і навряд чи ми дізнаємося правду навіть після війни, тому що ця правда може негативно вплинути на рейтинг слуг. Тому єдине, що може дати надію та підняти мораль військ та населення, це успішний весняний контрнаступ. Якщо не вдасться відвоювати території хочаб до 24 лютого та завдати московії стратегічної поразки, то з кожним місяцем мораль падатиме, бо гинуть воїни, а ми навіть і не знаємо справжні співвідношення втрат.
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17.03.2023 15:13 Ответить
насправді у WP не писали про 120К загиблих, як це вважає більшісиь коментаторів, там мова ішла про загальні втрати( загиблі, поранені та пропавші безвісті), при цьому втрати москалів оцінюються у 200К. Що цілком може бути.
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17.03.2023 15:14 Ответить
Костенко бреше !
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17.03.2023 17:59 Ответить
Примитивный аргумент, но у вас, гавнюков и яйца в килограммах были не правда! Солгавшему, кто в следующий раз поверит?
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17.03.2023 15:19 Ответить
а скільки загинуло вояків УПА ?
такі хрести з табличками десятків загиблих Героїв ви можете побачити в кожному селі Західної України

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17.03.2023 15:25 Ответить
Маючи відео тиждень всіма ланками з'ясовували особу Героя України Олександра Мацієвського,а тут наводять якісь точні данні.
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17.03.2023 15:26 Ответить
Нажаль п. Костенко заспокоює. Якщо (загиблі + поранені) то 120 тис. точно є.
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17.03.2023 16:19 Ответить
Костенко можна казати вже СН.
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17.03.2023 17:57 Ответить
Типу зараз це має значення.

Від того які втрати мало що міняється тому що у нас вибору немає, або ми будемо боротись, або рф нас всіх окупує і після цього всі ми будемо винищені, а наші землі та домівки будуть заселені росіянами.

Якщо хтось думає що він зможе закосити під росіянина та вижити під окупацією то я його розчарую бо на нього чекатиме доля як в ордловців що стали Жіночою Народною Республікою так як рф просто почне нові війни і всіх виживших під окупацією мобілізує як м'ясо.

З іншої сторони можливі великі втрати це мотивація шукати свої помилки та виправляти їх поки не пізно бо воювати м'ясом як росія ми не можемо бо м'яса у нас на багато менше.
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17.03.2023 16:21 Ответить
Stealing money:

1) more losses than reality :
soldiers Soldatov, Komandov and Smertov
never existed, but their wages captured by the unit.
Now declared dead, and soldiers
Papyrow, Papyko and Papyrski take their place.

2) soldier Soldatov declared still alive,
his wage goes to someone else.

Like old person died, but children do not tell
to receive that person's pension money.

-------

On large scale the Ministry of Defence could
buy ammunition on the black market for
paying too much for potatoes, eggs, cabbages,
and the contractor delivers not only eggs but
additionnaly bullets for 17 Hry.
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17.03.2023 18:02 Ответить
Я вважаю, що Костенко не має права втручатись у цю розмову, якщо ЗСУ не оприлюднять дані щодо втрат. Будь-яка згадка офіційної влади про наші втрати я вважаю брехнею.
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17.03.2023 18:17 Ответить
Піздун ,,воїн,, кастенко. Завжди ховали свої язики при рішенні доленосних питань, а зараз...правда не на часі. Для всіх діваних, мені насрати на вашу думку і дописи. Зрада? Засуньте свою зраду в той діван де ваші аналітичні дупи сидять. Поїдь і подивись, а заодно заробиш... Черговий діваний критик.
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17.03.2023 18:18 Ответить
кОСТЕНКО ТИ ДОБРЕ ВИЛІЗАВ СРАКУ ЗЕЛЕНОМУ,ТОБІШ І ЗАТКНИСЯ,ПОКИ НЕ БУДЕ ПРАВДИ,ДОТИ ВАМ НІХТО НЕ ПОВІРЕ.
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17.03.2023 19:17 Ответить
Традиційно вважається, що співвідношення загиблих до поранених 1 : 3.
Якщо 120.000, то виходить, що загиблих 30 тис., поранених 90 тис.
Наші офіційні особи (Генштаб, РНБО, Міноборони) кажуть, що за понад рік великої війни лише загинуло вже понад 163 тис. росіян. І ще кажуть, що наші втрати в різний час від 5 до 7 разів менші (хоча це сумнівно, бо зазвичай ті, хто захищаються, втрачають менше у 3 рази, а не 5-7, але припустімо, що ок - 5-7, бо маневрена оборона, далекобійні системи і взагалі наші військові кращі за росіян настільки, що військова наука тут не спрацьовує). Тоді виходить 163 тис. / 7 (найкрутіший варіант) = 23+ тис. наших вбитих. Якщо ж ділити на 5, то 163 / 5 = 32+ тис. наших вбитих. Тобто діапазон від 23 до 32 тис., або середнє арифметичне десь до 28 тис. Тобто в середньому сходиться і інформацію про 120 тис. вбитих і поранених варто серйозно розглядати.

Тоді чому ж наші за принципом "тут граємо - тут не граємо - тут котлети завертаємо" ?

Або рашистів здохло не 163 тис., або коефіцієнт не 5-7, або наших загинуло не 30 тис. (а всього вибуло з лав захисників 120). Щось одне, як то кажуть. Тобто трошки наші Генштаб, Міноборони, РНБО, преса десь щось не стикують . . .
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17.03.2023 21:02 Ответить
Наші наводять цифри загальних втрат орків (на сьогодні 163 тис.). Але часто, ніби випадкого обмовляючись, називають їх знищеними. Реально кількість вбитих не називають. Кількість вбитих орків приблизно вираховувається як одна чверть від загальних втрат - 1:3 вбиті:поранені. Це погане співвідношення. За НАТівськими оцінками гарне співвідношення - 1:10. Маю надію, що завдяки кращої організації і досвіду у ВСУ по евакуації поранених, кращої роботи медиків, кращого людяного ставлення та різниці в географічній протяжності логістики поранених у нас співвідношення вбитих і поранених 1:5.
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18.03.2023 00:55 Ответить
"Я не думаю, що 120 тисяч - це правдива цифра щодо наших втрат." - Костенко.

А я думаю, що 20 тис. вбитих і 100 тис. поранених і полонених. І кому цікаво що хто думає?

Цифру у студію!

Заодно цифру українського виробництва снарядів і інших *********** у відсотках до потреби. 1 % чи 0,1 %, чи менше?

Не держіть людей за лохів.
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17.03.2023 21:12 Ответить
Можу сказати точно що в перші дні наступу на Херсонщині були втрати 500 в день, сто вбитими чотириста поранених.
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17.03.2023 22:41 Ответить
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