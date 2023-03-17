Умиротворение Путина не заставит его остановить войну в Украине, - премьер Ирландии Варадкар

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар убежден, что умиротворение российского лидера Владимира Путина не заставит его остановить войну против Украины.

Об этом он заявил в интервью The Irish Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Многие люди задают вопрос, где остановится Владимир Путин? Правда в том, что он остановится там, где мы его остановим. Некоторые призывают к умиротворению. Но Россия уже оккупировала часть Молдовы, уже оккупировала часть Грузии, оккупировала Крым, который является частью Украины" , – отметил Варадкар.

Он отверг вариант умиротворения как способ остановить Путина.

"Я думаю, что умиротворение не заставит его остановиться, и именно поэтому ставки сейчас так высоки. Америка, ЕС, свободный мир должны сказать: "Это линия на песке, которую вы пересекли. Вы зашли слишком далеко", – объяснил свою позицию глава ирландского правительства.

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Варадкар отметил, что хочет видеть мир в Украине. Однако он предостерег, что продолжительного мира не будет, "если это не будет справедливый мир".

По его словам, это означает, что Украина должна сохранить независимость, суверенитет, демократический европейский путь и право на самоопределение.