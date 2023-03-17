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Новости Агрессия России против Украины Война
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Умиротворение Путина не заставит его остановить войну в Украине, - премьер Ирландии Варадкар

варадкар

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар убежден, что умиротворение российского лидера Владимира Путина не заставит его остановить войну против Украины.

Об этом он заявил в интервью The Irish Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Многие люди задают вопрос, где остановится Владимир Путин? Правда в том, что он остановится там, где мы его остановим. Некоторые призывают к умиротворению. Но Россия уже оккупировала часть Молдовы, уже оккупировала часть Грузии, оккупировала Крым, который является частью Украины" , – отметил Варадкар.

Он отверг вариант умиротворения как способ остановить Путина.

"Я думаю, что умиротворение не заставит его остановиться, и именно поэтому ставки сейчас так высоки. Америка, ЕС, свободный мир должны сказать: "Это линия на песке, которую вы пересекли. Вы зашли слишком далеко", – объяснил свою позицию глава ирландского правительства.

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Варадкар отметил, что хочет видеть мир в Украине. Однако он предостерег, что продолжительного мира не будет, "если это не будет справедливый мир".

По его словам, это означает, что Украина должна сохранить независимость, суверенитет, демократический европейский путь и право на самоопределение.

Ирландия (123) путин владимир (31651)


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Топ комментарии
+5
Так не умиротворення нужно, а ликвидация
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17.03.2023 13:59 Ответить
+5
"Умиротворення" швидше за все ні, не змусить (як і гітлера не змусили). А ось "умертвлення" могло б.
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17.03.2023 14:00 Ответить
+5
Зачем рассматривают какие-либо договоренности с хутиным в принципе? Всё, что нужно для остановки колониальных амбиций московии это регулярные поставки бк ВСУ.
Арестовали московские деньги, на эти средства платите своим заводам, заводы передают оружие ВСУ. Все в профите, и экономически, и политически, и геополитически.
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17.03.2023 14:01 Ответить
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Так не умиротворення нужно, а ликвидация
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17.03.2023 13:59 Ответить
"Умиротворення" швидше за все ні, не змусить (як і гітлера не змусили). А ось "умертвлення" могло б.
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17.03.2023 14:00 Ответить
А.Гітлер у порівннянні з двола совковими кацапами, комуно-нацистами був ще "ангел Небесний" !!!










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17.03.2023 14:12 Ответить
Ну чого ж, якщо він "умиротворенно" лежатиме в гробу, то можливо війна і припиниться.
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17.03.2023 14:43 Ответить
Зачем рассматривают какие-либо договоренности с хутиным в принципе? Всё, что нужно для остановки колониальных амбиций московии это регулярные поставки бк ВСУ.
Арестовали московские деньги, на эти средства платите своим заводам, заводы передают оружие ВСУ. Все в профите, и экономически, и политически, и геополитически.
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17.03.2023 14:01 Ответить
Завжди поважав ірландців(стикався з ними), конкретні, правильні легіні.
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17.03.2023 14:08 Ответить
Куди вже умиротворять? Заклики до припинення війни без покарання та виведення військ це надавати змогу путіну відновити армію для подальшої агресії. Свої плани він вже озвучив і поки не відмовився від них, і ще більше ускладнив становище включенням територій в склад ерефії.
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17.03.2023 14:31 Ответить
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17.03.2023 15:02 Ответить
Путина надо не умиротворять, а усыплять
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17.03.2023 15:05 Ответить
Прекрасно що вони це розуміють.

Ще б до них дійшло що причина в росіянах і нічого не зміниться без денацифікації росіян. Тобто рвання їх як народу на шматки з якого їх зшили, тобто на колись окуповані ними народи.
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17.03.2023 16:24 Ответить
 
 