Умиротворение Путина не заставит его остановить войну в Украине, - премьер Ирландии Варадкар
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар убежден, что умиротворение российского лидера Владимира Путина не заставит его остановить войну против Украины.
Об этом он заявил в интервью The Irish Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Многие люди задают вопрос, где остановится Владимир Путин? Правда в том, что он остановится там, где мы его остановим. Некоторые призывают к умиротворению. Но Россия уже оккупировала часть Молдовы, уже оккупировала часть Грузии, оккупировала Крым, который является частью Украины" , – отметил Варадкар.
Он отверг вариант умиротворения как способ остановить Путина.
"Я думаю, что умиротворение не заставит его остановиться, и именно поэтому ставки сейчас так высоки. Америка, ЕС, свободный мир должны сказать: "Это линия на песке, которую вы пересекли. Вы зашли слишком далеко", – объяснил свою позицию глава ирландского правительства.
Варадкар отметил, что хочет видеть мир в Украине. Однако он предостерег, что продолжительного мира не будет, "если это не будет справедливый мир".
По его словам, это означает, что Украина должна сохранить независимость, суверенитет, демократический европейский путь и право на самоопределение.
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Арестовали московские деньги, на эти средства платите своим заводам, заводы передают оружие ВСУ. Все в профите, и экономически, и политически, и геополитически.
Ще б до них дійшло що причина в росіянах і нічого не зміниться без денацифікації росіян. Тобто рвання їх як народу на шматки з якого їх зшили, тобто на колись окуповані ними народи.