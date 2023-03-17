В Киеве транспорт с 26 марта будет работать на час дольше, - Кличко
С 26 марта в Киеве планируют сократить комендантский час и, соответственно, продолжить работу метро, наземного транспорта, магазинов и ресторанов.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко в комментарии "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
"Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа - то есть будут работать на час дольше", - сказал он.
Мэр добавил, что магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу – с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.
По словам Кличко, также сократят комендантский час и в Киевской области. Продолжится он, как и в столице, с 00:00 до 5 часов утра.
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