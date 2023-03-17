РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10335 посетителей онлайн
Новости
1 798 0

В Киеве транспорт с 26 марта будет работать на час дольше, - Кличко

метро

С 26 марта в Киеве планируют сократить комендантский час и, соответственно, продолжить работу метро, наземного транспорта, магазинов и ресторанов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко в комментарии "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа - то есть будут работать на час дольше", - сказал он.

Мэр добавил, что магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу – с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве сократят комендантский час, - КГВА

По словам Кличко, также сократят комендантский час и в Киевской области. Продолжится он, как и в столице, с 00:00 до 5 часов утра.

Киев (25792) Кличко Виталий (4660) комендантский час (168) маршрутки (546) Метрополитен (1017) трамвай (200) транспорт (1760) автобус (98) троллейбус (13)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 