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Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их Минобороны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

харчування

Журналисты выявили, что фирмы закупают наиболее "ходовые" продукты (картофель, яблоки, яйца, капусту и т.п.) по ценам, в два-три раза ниже, чем в конце концов будут поставлять их для войска.

Об этом в Facebook сообщила журналистка "Схем" Наталья Седлецка, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили в свое распоряжение все 8 контрактов на питание армии, подписанных между Министерством обороны и частными фирмами в декабре 2022 года, и сравнили цены у них с обновленными приложениями к этим контрактам, перезаключенным после скандала с завышенной стоимостью на продукты для ВСУ, что развернулся в январе вокруг одного такого поставщика (Актив Компани). Мы пришли к выводу, что даже после снижения цен, по многим ключевым позициям они все равно остаются выше среднерыночных", - отметила она.

Журналисты "Схем" получили закрытую налоговую отчетность этих фирм и обнаружили, что сами они закупают наиболее "ходовые" продукты (картофель, яблоки, яйца, капусту и т.п.) по ценам, в два-три раза ниже, чем в конце концов будут поставлять их для войска.

"Анализ "Схем" обнаружил следующее. В засекреченные декабрьские контракты с МО поставщики заложили такую цену на картофель: от 17,7 гривен и до 27 гривен за килограмм. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 грн/кг, а некоторые – так и оставили 17,7 грн/кг. При этом, как выяснили "Схемы", в декабре-январе они закупали ее по цене от 7,6 до 10,8 грн за килограмм", - рассказала Седлецка.

По ее словам, таким образом "маржинальность" для частников все равно сохраняется на уровне 40-50 процентов даже после снижения цен.

"Они будут продавать армии картофель почти вдвое дороже, чем сами его закупают. И почти вдвое дороже, чем он представлен в розницу в большинстве сетевых супермаркетов Украины.

Еще один овощ, составляющий весомую часть рациона для войска и закупаемый в больших объемах – это капуста. В основном – обычная, белокочанная. Фирма "Актив компани", по обновленному контракту, будет продавать ее за 22 гривны. При этом "Схемы" обнаружили, что в течение декабря-января эта фирма закупила этот товар в больших объемах почти втрое дешевле, по 8,5 гривен за кило. Еще два поставщика закупали ее в течение зимы в среднем по 10-12 гривен, а согласились поставлять для войск примерно вдвое дороже", - добавила она.

Что касается закупки яиц для Минобороны, то после скандала в контракте "Актив Компани" они были указаны не по 17 грн., а по 9 за штуку.

"В то же время, как "Схемы" смогли увидеть из закрытой налоговой документации компаний, сами поставщики закупают яйца по цене от 5,4 до 6,3 грн за штуку. Так что на пути в армию они дорожают в среднем на 30-40 процентов, независимо от региона поставки.То есть маржа для частных фирм только по этим "массовым" позициям на контрактах составляет от 30 до 70 процентов", - подчеркнула Седлецка.

Также читайте: Минобороны обнародовало контракты на питание для ВСУ: Теперь яйца покупают по 8-9 грн за штуку. ДОКУМЕНТ

Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их Минобороны, - СМИ 01
Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их Минобороны, - СМИ 02
Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их Минобороны, - СМИ 03
Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их Минобороны, - СМИ 04

Минобороны (9450) закупки (775) Седлецкая Наталья (91)


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Топ комментарии
+69
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17.03.2023 14:06 Ответить
+64
Та коли ж це бл@дстіо закінчиться!?
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17.03.2023 14:08 Ответить
+61
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17.03.2023 14:28 Ответить
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Страница 2 из 2
ЗЕшлєпєри нєвінаватиє! - їх ОБРАЛИ.
то як поржали? мабуть ранко житиз голою дупою та ще й з війною?
ілі апять нє відітє прямой связі "ЗЕ**** = БІДНІСТЬ + ВІЙНА"??????
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17.03.2023 15:39 Ответить
І які дії буде виконано? Чи просто так повний ігнор? Суспільство навіть не дізнається про ці факти бо майже всі змі контролюються тими ж олігархами які крадуть на цих контрактах.

А наше суспільство до того ж досі сидить на голці зомбоящика та вірить виключно йому...
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17.03.2023 15:41 Ответить
Это только в Минобороны,а представьте в каких масштабах разворовывают ермаки,зеленские,татаровы,арахамии,бородатые бабушки и прочий зезброд случайных людей,который пришел к власти благодаря 73 процентам,мудрого нарида.Сдать Украину за три дня не вышло,теперь перекрасились в патриотов и готовятся к новому избранию клоуна на второй срок,а 73 процента особо не против,проголосуют за Голобородько,лишбы не Порошенко,который убил своего брата и делал бизнес на крови
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17.03.2023 15:53 Ответить
Вчора купував картоплю на ринку 6.5 за кг якщо брати мішок.А великі оптовики певно ще дешевше мають закупівельні ціни.Виходить на армії ділки мають плюс 500-600%
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17.03.2023 15:54 Ответить
То ковід трапився почали там красти,велике будівництво також добре ,армія най буде....якарізницяголовненепоршенкобаригасвинарчуки
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17.03.2023 16:01 Ответить
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17.03.2023 16:02 Ответить
я вам ничего не должен
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18.03.2023 18:16 Ответить
Заїбали...не на часі, кажете??
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17.03.2023 16:04 Ответить
Мародерство??? Это когда у гражданских во время войны отбираешь !А когда у армии - государственная измена!!!!!!!!А граждан на фронт в виде мяса!!???
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17.03.2023 16:16 Ответить
Сци в очи утруться і скажуть " божа роса" То про міністра оборони і говнокомандувача.
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17.03.2023 16:40 Ответить
крадуть вибл..ядки і не бояться-таких масштабів в історіі краіни не було!!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!
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17.03.2023 16:42 Ответить
Хочеться запитати у фанатів боневтіка - це вже бізнес на крові, чи ще ні?
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17.03.2023 16:53 Ответить
Назвіть прізвище.
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19.03.2023 08:47 Ответить
Журналісти "Схем" дістали закриту податкову звітність цих фірм та виявили, що самі вони закуповують найбільш "ходові" продукти (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська. Джерело:

Це щось новеньке - в податковій звітності(закритої 🤔) вказується що за якими цінами купується? Це мабуть якась тільки "схемам" відома звітність.
А на фото в статті мабуть бланки цієї звітності?
Включайте голову, панове.
Я не виключаю що купують дешевше(можливо значно дешевше), але коли в тексті написана маячня, то довіра щодо об'єктивності одразу пропадає
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17.03.2023 17:17 Ответить
що ти верзеш... податкова формується на кожну поставку разом з видатковою.
І в податковій накладній зазначається і назва, і кількість, і ціна.
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18.03.2023 11:26 Ответить
Схоже що верзти язиком що помелом "чув дзвін, та не почув де він" - твоя прерогатива. Податкова накладна не є документом податкової звітності. Податкові накладні це первинні документи на базі яких формується податкова звітність.
А ти скоріш за все чуло про книгу покупок та книгу продаж.
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18.03.2023 15:46 Ответить
набрид ти вже, кумедний і агресивний). "книга продаж" - це щось з минулого ФОПів. Юрособи на кожну продажу формують "податкову накладну", в якій зазначають все що я тобі вже описав раніше. Вчи матчасть), потім прийму екзамен
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18.03.2023 20:28 Ответить
Ти мабуть взагалі не розумієш про що йде мова, але свій писак встромляєш
Бовдур, тобі скільки років, чмошник? Я тебе не чіпав, придурка, який думає що податкова накладна - це податкова звітність.
І да, ти ще мабуть в пісочниці гралось, коли я ці ази проходив так що завалі, чмо, свою пельку, та не відсвічувай, "екзаменатор"
😁
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19.03.2023 07:12 Ответить
Почему минобороны не заключит договор на прямую с многими, Пусть даже сотнями агрофирмами!! Что єто так сложно в век интернета ?? Зато всякие недобитые жиды типа Резникова. зеленского . архамии Ермака прочих ворюг умерят свои аппетиты!!.. Ой !!.....Только не говорите мне . что Зеленский ни хрена не знает!! Всё этот дебильный наркоман и жид прекрасно знает и покрывает всяких таких же ворюг жидов, евреев, как им есть сам!!!..АСМ он до сих пор получает девиденты из россиии за прокат фильма "СВАТЫ"",, и до сих пор не продал квартиру в КРЫМУ И ЛОНДОНЕ!!.... А от порошенко прилюдно требовал продать Липецкую шоколадную фабрику, Завод "КУЗНЯ на рыбальском и т. д"".. Скоты и предатели от слуг народа1!!
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17.03.2023 17:39 Ответить
German radio:

European Union has 14 points declared
to reduce corruption.

Germoney until now
has implemented only 1 point.

Still ¡13! points to implement left.

Ukraine is not alone.
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17.03.2023 18:38 Ответить
Germoney
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18.03.2023 00:24 Ответить
Звикли отримувати над прибутки((((((( гніди
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17.03.2023 22:43 Ответить
а це вже бізнес на крові чи ще нє?
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17.03.2023 23:13 Ответить
Ні, бо він не втік
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19.03.2023 05:43 Ответить
І в постачальника для ЗСУ за таке гнидство і ручечка не відсохне, і їбальце не обприще?
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18.03.2023 00:18 Ответить
Курва. Мародери вже як гриби ростуть від безкарності. Одні абсолютно безкоштовно забезпечують військових всім чим можуть, а інші в цей час нажертись не можуть.
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18.03.2023 01:15 Ответить
А что тут такого? Шикарно жить все хотят, а тут такие возможности. Хочешь жить умей вертеться, вот все они и вертятся кто как может, или у кого как получается. Напрямую поставлять, это же какая орава дармоедов голодать начнёт, да и государству скорее всего не понравится.
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18.03.2023 05:31 Ответить
Где наше СБУ и внутренняя экономическая разведка???

Где наш украинский Джон Хетчер (Стивен Сигал)? Или мы только смотрим фильмы с Мел Гибсоном, Сильвестером Сталлоне, Брюсом Уиллисом…? Или это только бред сценаристов…В жизни таких нет.

Если Гос.Органы не выполняют свои функции и получают зарплаты за деньги налогоплательщиков, то зачем они…

Там же наверняка есть порядочные офицеры…Что же вы молчите?

Я не голосовала ни за Зеленского, ни за Порошенко, т.к. считаю их наследниками и продолжателями афёр Ёси Бендера.
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18.03.2023 06:42 Ответить
"Там же наверняка есть порядочные офицеры…"
Порядні офіцери є (генерали Марченко та Кривонос, комбат "Купол" тощо), але влада їх гнобить та переслідує. Хіба досі ще незрозуміло, що ця влада "працює" не на боці України?
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18.03.2023 10:45 Ответить
прошу пардону, а хто цю владу вибрав? марсіани?
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18.03.2023 14:19 Ответить
Сігал кацапський пітух
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19.03.2023 05:42 Ответить
Сравнивать Порошенко с зеленым щелкопером, это всеравно что сравнивать Божий дар с яичницей.

Или теперь как-то не комильфо признаться , что вы голосовали за ЗЄ?
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19.03.2023 12:00 Ответить
Евгения Шелест с закрытым профилем, можно в личку запитати, якого хрiна вона грабить армiю. https://www.facebook.com/evgenia.shelest
Данные из опендата
Власники «ГАРНА СТРАВА» Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 66А

https://opendatabot.ua/p/7MDQ711 Шелест Євгенія Вікторівна
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18.03.2023 08:33 Ответить
потрібна петиція щодо визнання тотальної корупціі в закупівлях в МО і визнання неспроможності іі подолати, а тому просити Пентагон повністю взяти на себе функцію цих закупівель. і буде чудо чудесне і настане диво дивнеє - і 10 млрд зекономиться - на безпілотники піде. а весь особовий склад МО підсилить Бахмутський напрямок - там якраз дефіцит професійних кадрів.
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18.03.2023 09:15 Ответить
В усій країні тотальна системна корупція і подхалімство
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18.03.2023 10:32 Ответить
Ви нормально придумали! Ми обираємо до влади політиків популістів-аферистів, а Пентагону розй#буватися за наші такі рішення?!
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18.03.2023 10:50 Ответить
я пропоную негайне рішення яке актуальне вже зараз, а якщо вас влаштовує корупція це одне, а більшість людей це невлаштовує, порядним і чесним людяс неможливо пробитись на ці посади.
цю посаду (міністра оборони) повинна зайняти людина, якій потрібна ця країна а не нажива, та, яка ,можливо, втратила руку чи ногу на фронті- але не бажання боротись далі, тому що в МО на неї чекає новий фронт. якщо ця людина набере нову команду з собі подібних - ми побачимо "диво дивне" - забезпечення потреб арміі у 2 або 3 рази зменшене. корупційну мафію паркетних генералів та іх заступників з нач відділами потрібно прибрати цілком , одна посада нічого не змінить, просто почнуть рахувати яйця в кілоджоулях чи футах, що буде , на їх думку гарним поясненням суспільству нових змін. те ж саме до інших держ службовців - іх місця повинні зайняти саме така категорія людей - які перші пішли на фронт, а зараз після пораненння можуть відчувати себе забутими, а іх потенціал не розкритим. і тоді держ служба не буде найкращим стартапом збагачення - а почесною роботою на УКРАЇНУ за гідну оплату. міністр, який переслідує через сбу журналістів які викрили корупцію в його міністерстві -ВОРОГ НАРОДУ!, а не просто чергово зашкварений злодюжка на яйцях по 17
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18.03.2023 13:04 Ответить
"Ми обираємо" - все ясно. Не надо прятаться за "ми"

Тот кто не выбирал цирк шапито во власть, чтобы хоть поржать, нникогда не скажет "мы"
Существует хотя бы чувство самосохранения, чтобы тебя не причислили к этому "мы"
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19.03.2023 12:05 Ответить
Я не обирав піаніста до влади, але я кажу "ми", бо маю на увазі нас, українців, котрі ходили на вибори, а не залишалися на дивані за келихом пива перед телевізором.
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19.03.2023 23:53 Ответить
А можно поподробнее про руководство этих компаний закупщиков, кто эти благородные люди, кому говорить "спасибо" ?
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18.03.2023 10:55 Ответить
Эти люди засекречены похлеще Ксюши Манекен.
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18.03.2023 11:20 Ответить
Ну так завжи було. Спочатку їсть король. Після короля вартість об'їдків виростає, й він її за рахунок казни продає жінці й дітям. Потім жінка й діти, поласувавши, продають їх дорожче за рахунок казни міністрам-дармоїдам. Ну і вже огризки за рахнок казни міністри втридорога продають війську. Таким чином усі задоволені й багаті. І війську є чим зайнятись - виварювати рога й копита на холодець.
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18.03.2023 11:26 Ответить
Найбільший удар по військових в окопах👇

https://youtu.be/jBBdxRviIlQ
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18.03.2023 12:52 Ответить
А чего не говорят какой солярой заправляют, там вообще диверсия движки становятся
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18.03.2023 19:28 Ответить
У товаріщей з "Гарної страви" кепські справи
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18.03.2023 19:43 Ответить
На передову *******...страшний ворог внутрішній!!!!
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18.03.2023 20:11 Ответить
Не може Бути !!!!!!..)
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18.03.2023 23:18 Ответить
Вони мерзотники і мерзотники ті хто їх кришує.
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18.03.2023 23:54 Ответить
У меня на работе отдел снабжения берет список фирм-продавцов и что по какой цене они продают. И покупают самое дешевое. 5% имеет значение. А тут разы. Тех кто выбрал этих продавцов за решетку нещадно. Вместе с продавцами. Мафия явно.
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19.03.2023 00:20 Ответить
И еще. Не продавцов надо выбирать, а самый дешевый товар и смотреть кто его продает. И покупать. Я не подсказываю им, они и так все знают. Только гнилые мошенники, поэтому так себя ведут.
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19.03.2023 00:25 Ответить
Хоча б один зебіл напише чому так? І чому винен Порошенко?
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19.03.2023 05:35 Ответить
хтось усердно розгойдує човен
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19.03.2023 10:35 Ответить
Студия "95 квартал" в начале своей деятельности

финансировалась одиозным украинским политиком,

кумом президента РФ Владимира ***** Виктором Медведчуком.

https://www.o b o z r e v a t e l.com/show/news/80123-odin-negativ-chekalkin-rasskazal-kak-95-kvartal-finansirovalsya-medvedchukom.htm
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19.03.2023 11:39 Ответить
картопля по 7 наприклад а доставка+зберігання-частково гнила і можливо і вийде в два раза дорожче
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19.03.2023 10:39 Ответить
якщо картопля закуплена по 7 то до цієї ціни потрібно додати доставку зберігання мінус підгнивша і можливо ціна і вийде в три рази більша
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19.03.2023 10:43 Ответить
Покупаю на рынке картошку по 7 все время и никогда она у меня не подгнила настолько, чтобы стать в три раза дороже.
Не надо прикрывать зеленых барыг
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19.03.2023 11:53 Ответить
А хіба харчі зберігаються не на складах військових частин? Раніше так було, мій двоюрідний брат розповідав, як у Десні з холодильників розгружав свинину 1975 року заморозки...
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19.03.2023 14:15 Ответить
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України

Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:

верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;

гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю;

поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих рішень;

забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їх сімей;
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19.03.2023 11:32 Ответить
А керує всім цим мародерством єрмак!
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19.03.2023 13:06 Ответить
А прикриває боневтік?!
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19.03.2023 14:05 Ответить
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