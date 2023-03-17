Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их Минобороны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Журналисты выявили, что фирмы закупают наиболее "ходовые" продукты (картофель, яблоки, яйца, капусту и т.п.) по ценам, в два-три раза ниже, чем в конце концов будут поставлять их для войска.

Об этом в Facebook сообщила журналистка "Схем" Наталья Седлецка, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили в свое распоряжение все 8 контрактов на питание армии, подписанных между Министерством обороны и частными фирмами в декабре 2022 года, и сравнили цены у них с обновленными приложениями к этим контрактам, перезаключенным после скандала с завышенной стоимостью на продукты для ВСУ, что развернулся в январе вокруг одного такого поставщика (Актив Компани). Мы пришли к выводу, что даже после снижения цен, по многим ключевым позициям они все равно остаются выше среднерыночных", - отметила она.

Журналисты "Схем" получили закрытую налоговую отчетность этих фирм и обнаружили, что сами они закупают наиболее "ходовые" продукты (картофель, яблоки, яйца, капусту и т.п.) по ценам, в два-три раза ниже, чем в конце концов будут поставлять их для войска.

"Анализ "Схем" обнаружил следующее. В засекреченные декабрьские контракты с МО поставщики заложили такую цену на картофель: от 17,7 гривен и до 27 гривен за килограмм. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 грн/кг, а некоторые – так и оставили 17,7 грн/кг. При этом, как выяснили "Схемы", в декабре-январе они закупали ее по цене от 7,6 до 10,8 грн за килограмм", - рассказала Седлецка.

По ее словам, таким образом "маржинальность" для частников все равно сохраняется на уровне 40-50 процентов даже после снижения цен.

"Они будут продавать армии картофель почти вдвое дороже, чем сами его закупают. И почти вдвое дороже, чем он представлен в розницу в большинстве сетевых супермаркетов Украины.

Еще один овощ, составляющий весомую часть рациона для войска и закупаемый в больших объемах – это капуста. В основном – обычная, белокочанная. Фирма "Актив компани", по обновленному контракту, будет продавать ее за 22 гривны. При этом "Схемы" обнаружили, что в течение декабря-января эта фирма закупила этот товар в больших объемах почти втрое дешевле, по 8,5 гривен за кило. Еще два поставщика закупали ее в течение зимы в среднем по 10-12 гривен, а согласились поставлять для войск примерно вдвое дороже", - добавила она.

Что касается закупки яиц для Минобороны, то после скандала в контракте "Актив Компани" они были указаны не по 17 грн., а по 9 за штуку.

"В то же время, как "Схемы" смогли увидеть из закрытой налоговой документации компаний, сами поставщики закупают яйца по цене от 5,4 до 6,3 грн за штуку. Так что на пути в армию они дорожают в среднем на 30-40 процентов, независимо от региона поставки.То есть маржа для частных фирм только по этим "массовым" позициям на контрактах составляет от 30 до 70 процентов", - подчеркнула Седлецка.

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