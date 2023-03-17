Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их Минобороны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
Журналисты выявили, что фирмы закупают наиболее "ходовые" продукты (картофель, яблоки, яйца, капусту и т.п.) по ценам, в два-три раза ниже, чем в конце концов будут поставлять их для войска.
Об этом в Facebook сообщила журналистка "Схем" Наталья Седлецка, передает Цензор.НЕТ.
"Мы получили в свое распоряжение все 8 контрактов на питание армии, подписанных между Министерством обороны и частными фирмами в декабре 2022 года, и сравнили цены у них с обновленными приложениями к этим контрактам, перезаключенным после скандала с завышенной стоимостью на продукты для ВСУ, что развернулся в январе вокруг одного такого поставщика (Актив Компани). Мы пришли к выводу, что даже после снижения цен, по многим ключевым позициям они все равно остаются выше среднерыночных", - отметила она.
Журналисты "Схем" получили закрытую налоговую отчетность этих фирм и обнаружили, что сами они закупают наиболее "ходовые" продукты (картофель, яблоки, яйца, капусту и т.п.) по ценам, в два-три раза ниже, чем в конце концов будут поставлять их для войска.
"Анализ "Схем" обнаружил следующее. В засекреченные декабрьские контракты с МО поставщики заложили такую цену на картофель: от 17,7 гривен и до 27 гривен за килограмм. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 грн/кг, а некоторые – так и оставили 17,7 грн/кг. При этом, как выяснили "Схемы", в декабре-январе они закупали ее по цене от 7,6 до 10,8 грн за килограмм", - рассказала Седлецка.
По ее словам, таким образом "маржинальность" для частников все равно сохраняется на уровне 40-50 процентов даже после снижения цен.
"Они будут продавать армии картофель почти вдвое дороже, чем сами его закупают. И почти вдвое дороже, чем он представлен в розницу в большинстве сетевых супермаркетов Украины.
Еще один овощ, составляющий весомую часть рациона для войска и закупаемый в больших объемах – это капуста. В основном – обычная, белокочанная. Фирма "Актив компани", по обновленному контракту, будет продавать ее за 22 гривны. При этом "Схемы" обнаружили, что в течение декабря-января эта фирма закупила этот товар в больших объемах почти втрое дешевле, по 8,5 гривен за кило. Еще два поставщика закупали ее в течение зимы в среднем по 10-12 гривен, а согласились поставлять для войск примерно вдвое дороже", - добавила она.
Что касается закупки яиц для Минобороны, то после скандала в контракте "Актив Компани" они были указаны не по 17 грн., а по 9 за штуку.
"В то же время, как "Схемы" смогли увидеть из закрытой налоговой документации компаний, сами поставщики закупают яйца по цене от 5,4 до 6,3 грн за штуку. Так что на пути в армию они дорожают в среднем на 30-40 процентов, независимо от региона поставки.То есть маржа для частных фирм только по этим "массовым" позициям на контрактах составляет от 30 до 70 процентов", - подчеркнула Седлецка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то як поржали? мабуть ранко житиз голою дупою та ще й з війною?
ілі апять нє відітє прямой связі "ЗЕ**** = БІДНІСТЬ + ВІЙНА"??????
А наше суспільство до того ж досі сидить на голці зомбоящика та вірить виключно йому...
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!
Це щось новеньке - в податковій звітності(закритої 🤔) вказується що за якими цінами купується? Це мабуть якась тільки "схемам" відома звітність.
А на фото в статті мабуть бланки цієї звітності?
Включайте голову, панове.
Я не виключаю що купують дешевше(можливо значно дешевше), але коли в тексті написана маячня, то довіра щодо об'єктивності одразу пропадає
І в податковій накладній зазначається і назва, і кількість, і ціна.
А ти скоріш за все чуло про книгу покупок та книгу продаж.
Бовдур, тобі скільки років, чмошник? Я тебе не чіпав, придурка, який думає що податкова накладна - це податкова звітність.
І да, ти ще мабуть в пісочниці гралось, коли я ці ази проходив так що завалі, чмо, свою пельку, та не відсвічувай, "екзаменатор"
😁
European Union has 14 points declared
to reduce corruption.
Germoney until now
has implemented only 1 point.
Still ¡13! points to implement left.
Ukraine is not alone.
Где наш украинский Джон Хетчер (Стивен Сигал)? Или мы только смотрим фильмы с Мел Гибсоном, Сильвестером Сталлоне, Брюсом Уиллисом…? Или это только бред сценаристов…В жизни таких нет.
Если Гос.Органы не выполняют свои функции и получают зарплаты за деньги налогоплательщиков, то зачем они…
Там же наверняка есть порядочные офицеры…Что же вы молчите?
Я не голосовала ни за Зеленского, ни за Порошенко, т.к. считаю их наследниками и продолжателями афёр Ёси Бендера.
Порядні офіцери є (генерали Марченко та Кривонос, комбат "Купол" тощо), але влада їх гнобить та переслідує. Хіба досі ще незрозуміло, що ця влада "працює" не на боці України?
Или теперь как-то не комильфо признаться , что вы голосовали за ЗЄ?
Данные из опендата
Власники «ГАРНА СТРАВА» Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 66А
https://opendatabot.ua/p/7MDQ711 Шелест Євгенія Вікторівна
цю посаду (міністра оборони) повинна зайняти людина, якій потрібна ця країна а не нажива, та, яка ,можливо, втратила руку чи ногу на фронті- але не бажання боротись далі, тому що в МО на неї чекає новий фронт. якщо ця людина набере нову команду з собі подібних - ми побачимо "диво дивне" - забезпечення потреб арміі у 2 або 3 рази зменшене. корупційну мафію паркетних генералів та іх заступників з нач відділами потрібно прибрати цілком , одна посада нічого не змінить, просто почнуть рахувати яйця в кілоджоулях чи футах, що буде , на їх думку гарним поясненням суспільству нових змін. те ж саме до інших держ службовців - іх місця повинні зайняти саме така категорія людей - які перші пішли на фронт, а зараз після пораненння можуть відчувати себе забутими, а іх потенціал не розкритим. і тоді держ служба не буде найкращим стартапом збагачення - а почесною роботою на УКРАЇНУ за гідну оплату. міністр, який переслідує через сбу журналістів які викрили корупцію в його міністерстві -ВОРОГ НАРОДУ!, а не просто чергово зашкварений злодюжка на яйцях по 17
Тот кто не выбирал цирк шапито во власть, чтобы хоть поржать, нникогда не скажет "мы"
Существует хотя бы чувство самосохранения, чтобы тебя не причислили к этому "мы"
https://youtu.be/jBBdxRviIlQ
финансировалась одиозным украинским политиком,
кумом президента РФ Владимира ***** Виктором Медведчуком.
https://www.o b o z r e v a t e l.com/show/news/80123-odin-negativ-chekalkin-rasskazal-kak-95-kvartal-finansirovalsya-medvedchukom.htm
Не надо прикрывать зеленых барыг
Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України
Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:
верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;
гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю;
поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих рішень;
забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їх сімей;