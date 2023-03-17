Блащак: "Мы должны создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась на нас напасть"
Варшава планирует укрепить свою армию настолько, чтобы Путин или кто-либо другой не решился атаковать Польшу. Части, которая дислоцируется у границы с Калининградской областью, передали ракетные установки HIMARS.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Portal Samorządowy".
По словам министра обороны Польши Мириуша Блащака, Польша образует новые дивизии взамен тех, которые были расформированы в 2015 году. Он добавил, что подразделения 16-й механизированной дивизии в Ольштыне были недавно оснащены корейскими танками K2 и самоходными гаубицами K9. Также в скором времени поступят на вооружение дивизии ракетные установки HIMARS.
Ольштын, где дислоцируется подразделение, находится вблизи Калининградской области России.
"Мы, поляки, осознаем, насколько опасна империя зла, каковой является Российская империя - сколько боли, сколько преступлений совершили русские, когда оккупировали польскую территорию. Поэтому наша задача - построить такую сильную польскую армию, чтобы те, кто сегодня восстанавливает империю зла, не решились напасть на нашу родину". – заявил Блащак.
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конфедеративна держава Польщі, України, Литви, Білорусі та всіх вільних народів Центральної Європи
ця Держава буде мати таку армію, що буде піСятися буде не тільки Пу, але Сі
ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними...
Отак-то, ляше, друже, брате!
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
От поляки полохливі..
На нас вже напали, у нас вже анексували, нас у же вбивали, але ми вирішили що актуально для країни поржать, а не армію будувати - краще асфальтовані дороги.
Україна в 1991 р. мала набагато більшу армію та промисловий потенціал, але все просра...ли не позбувшиь комуняк
Після чого беремо під контроль України територію до Сочі та до Волгодонську (включно з ними) щоб стати по географічних перешкодах та ізолювати майбутні улуси від моря, бо хочемо ми цього чи ні, а вони можуть знову зібратись до купи. Зробивши це ми гарантуватимемо собі безпеки на віка.