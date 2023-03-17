РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10522 посетителя онлайн
Новости
2 284 14

Блащак: "Мы должны создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась на нас напасть"

блащак

Варшава планирует укрепить свою армию настолько, чтобы Путин или кто-либо другой не решился атаковать Польшу. Части, которая дислоцируется у границы с Калининградской областью, передали ракетные установки HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Portal Samorządowy".

По словам министра обороны Польши Мириуша Блащака, Польша образует новые дивизии взамен тех, которые были расформированы в 2015 году. Он добавил, что подразделения 16-й механизированной дивизии в Ольштыне были недавно оснащены корейскими танками K2 и самоходными гаубицами K9. Также в скором времени поступят на вооружение дивизии ракетные установки HIMARS.

Ольштын, где дислоцируется подразделение, находится вблизи Калининградской области России.

"Мы, поляки, осознаем, насколько опасна империя зла, каковой является Российская империя - сколько боли, сколько преступлений совершили русские, когда оккупировали польскую территорию. Поэтому наша задача - построить такую сильную польскую армию, чтобы те, кто сегодня восстанавливает империю зла, не решились напасть на нашу родину". – заявил Блащак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа Украины будет важнейшим шагом к вступлению в НАТО, - Блащак

армия (8506) Польша (8538) Блащак Мариуш (79)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Здравые мысли умного человека. А не "сотрем границы в голове" и "я в голове войну уже закончил". Если бы у нас так думал нарид, "уставший от войны", то и большой агрессии не было бы.
показать весь комментарий
17.03.2023 14:30 Ответить
+11
прихід до влади в Україні цього зеленого, криворагульного чмошника і наркомана спільна спецоперація українського олігархату (коломошських, фірташів, львочкіних, сикізів, пінчуків) та фсб/гру кацапії !!! воно 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



показать весь комментарий
17.03.2023 14:34 Ответить
+5
Поки у них достатні запаси біомаси тупої - нападуть. Навіть якщо у вас буде зброя 23 тисячоліття, а у них лише дрючки та каміння...
показать весь комментарий
17.03.2023 14:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки у них достатні запаси біомаси тупої - нападуть. Навіть якщо у вас буде зброя 23 тисячоліття, а у них лише дрючки та каміння...
показать весь комментарий
17.03.2023 14:28 Ответить
тому хай живе Річ Посполита нова -
конфедеративна держава Польщі, України, Литви, Білорусі та всіх вільних народів Центральної Європи

ця Держава буде мати таку армію, що буде піСятися буде не тільки Пу, але Сі
показать весь комментарий
17.03.2023 14:47 Ответить
****, коли ти вже здохнеш, малорос проклятий зі своєю річпосполитою.
показать весь комментарий
17.03.2023 14:55 Ответить
всі питання до Тараса Григоровича

ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними...

Отак-то, ляше, друже, брате!
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:13 Ответить
Кінексберг і Східна Приусія це Німетчина !!! кацапи мали звільнити цю територію від свого кацапського лайна ще у 1995 році !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 14:29 Ответить
Żadnych Niemców. Królewiec będzie polski. Kacapy - wypierdalać, Niemcy - tak samo.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:18 Ответить
Здравые мысли умного человека. А не "сотрем границы в голове" и "я в голове войну уже закончил". Если бы у нас так думал нарид, "уставший от войны", то и большой агрессии не было бы.
показать весь комментарий
17.03.2023 14:30 Ответить
прихід до влади в Україні цього зеленого, криворагульного чмошника і наркомана спільна спецоперація українського олігархату (коломошських, фірташів, львочкіних, сикізів, пінчуків) та фсб/гру кацапії !!! воно 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



показать весь комментарий
17.03.2023 14:34 Ответить
Добре що він не присипляє свое суспільство!!! Як пісюн-пианіст вводів нас в оману та шкодів і зраджував, розмінуючи перешийок, відпускаючи вагнеровців, розброючи державу...
показать весь комментарий
17.03.2023 14:45 Ответить
А як же поржать ?
От поляки полохливі..
На нас вже напали, у нас вже анексували, нас у же вбивали, але ми вирішили що актуально для країни поржать, а не армію будувати - краще асфальтовані дороги.
показать весь комментарий
17.03.2023 14:45 Ответить
вірно казава проф. Преображенський, розруха не в унітазах та заводах, а в головах.

Україна в 1991 р. мала набагато більшу армію та промисловий потенціал, але все просра...ли не позбувшиь комуняк
показать весь комментарий
17.03.2023 14:50 Ответить
Чудова робота, не зупиняйтеся і зміцнюйте армію, що вже ваша могла напасти, тобто завдати превентивний удар, нащо чекати, поки півень клюне? А коли зміцните, передайте все Україні і взагалі не треба буде турбуватись вам про оборону, довірте свою зброю кращим професіоналам у цій справі
показать весь комментарий
17.03.2023 14:52 Ответить
З якого то хрена їм передавати все те шо вони роблять для своєї безпеки. Нам і нових доріг вистачає.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:00 Ответить
Простіше розвалити росію на царства мотивувавши до діяльності російських локальних царків. Мотивувати через ослаблення кремля і демонстрацію його немочі, та через фізичний пресинг на царьків що або вони не підкоряються немічному кремлю, або ми їх та їх сім'ї живцем ріжемо на м'ясо та згодовуємо свиням і на їх місце просуваємо інших. Це ідеально спрацює.

Після чого беремо під контроль України територію до Сочі та до Волгодонську (включно з ними) щоб стати по географічних перешкодах та ізолювати майбутні улуси від моря, бо хочемо ми цього чи ні, а вони можуть знову зібратись до купи. Зробивши це ми гарантуватимемо собі безпеки на віка.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:08 Ответить
 
 