Блащак: "Мы должны создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась на нас напасть"

Варшава планирует укрепить свою армию настолько, чтобы Путин или кто-либо другой не решился атаковать Польшу. Части, которая дислоцируется у границы с Калининградской областью, передали ракетные установки HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Portal Samorządowy".

По словам министра обороны Польши Мириуша Блащака, Польша образует новые дивизии взамен тех, которые были расформированы в 2015 году. Он добавил, что подразделения 16-й механизированной дивизии в Ольштыне были недавно оснащены корейскими танками K2 и самоходными гаубицами K9. Также в скором времени поступят на вооружение дивизии ракетные установки HIMARS.

Ольштын, где дислоцируется подразделение, находится вблизи Калининградской области России.

"Мы, поляки, осознаем, насколько опасна империя зла, каковой является Российская империя - сколько боли, сколько преступлений совершили русские, когда оккупировали польскую территорию. Поэтому наша задача - построить такую сильную польскую армию, чтобы те, кто сегодня восстанавливает империю зла, не решились напасть на нашу родину". – заявил Блащак.

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