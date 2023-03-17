Минобороны не может работать через "Prozorro" и формирует "закрытый клуб" поставщиков, - волонтер Яровая
Украинские военные не получат летнюю форму в соответствии с графиком, а производители одежды продолжают жаловаться на сотрудничество с Минобороны. В то же время, только 40% легкой промышленности вовлечены в процесс производства для Министерства обороны.
Об итогах встречи с Министерством обороны сообщила известная волонтер и общественный деятель Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.
"По словам Министра обороны: МО не может работать через Прозорро, потому что нет опыта работы. Только в феврале Министерство начало контрактовать летнюю форму и все производители говорят о том, что это слишком поздно: вовремя форма не будет поставлена. Предприниматели поднимали вопрос, что уже сейчас нужно контрактовать зимнюю форму - и это правильно в соответствии с производственным циклом. Минобороны не может указать потребности", - констатировала Дана.
В ведомстве сформировался "закрытый клуб по интересам", недовольный тем, что на их рынок зайдут конкуренты, добавила волонтер.
"Закрытый клуб по интересам" берет заказ и импортирует Китай или Турцию, выдавая это за собственное производство. За "спасибо" Минобороны принимает товар ненадлежащего качества. А кроме всего прочего выводит валюту за границу, которая сказывается на платежном балансе, который и так иногда показывает признаки жизни. Представитель МО жаловался, что они не могут разобраться, кто из поставщиков реальный, кто нет. По моему предложению зайти в Минобороны, как в 2015-2016 годах и помочь - у всех отказало слух", - подытожила Яровая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також винен особисто Порошенко.
Зацініть масштаб особистості.
і адмінреформа, то процес, а не знову повертатись до міцних голів обладміністрацій, бо так легше управляти з центра
і на медреформу треба виділяти кошти, а не надіятись на волонтерів із заходу, які постачатимуть безкоштовно прилади, ліки...
це все потребує неухильного продовження і в цих нелегких умовах
Скотиняка!!!
Bankova St, 11, Kyiv, 01220
Office of the President of Ukraine,
призначають резнікова начальником залужного і той резніков своєю тупістю доводить залужного до білого каління, залужний зривається, психує та йде у відставку і вуаля = немає для зеленського конкурента.
Не дают честным людям втридорога купить товар, получить откат и сказать лохам, что такая цена потому что доставка
"Найважливіші для обстрілу машини були розміщені в Гостомелі навмисно"
Напередодні або в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну літак АН-225 "Мрія" мав бути евакуйований до аеропорт "Галле" в Лейпцигу. Але цього так і не сталося. Про таке пише німецьке видання Bild.
Як зазначає видання, це летовище було "другим домом" для літака, який базувався в Гостомелі.
Через рік після знищення літака німецькі журналісти повідомили, що з'явився детальний звіт про розслідування.
"Вже було відомо, що Лейпциг мав стати притулком для "Мрії". Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений аеролайнер, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти "за розпорядженням вищого керівництва", - пише Bild
У виданні звіт назвали "вибухонебезпечним", наголосивши, що, за його інформацією, аеропорт "Галле" підготував усе для порятунку літака ще за місяць до повномасштабного російського вторгнення.
"Відповідно, з 26 січня 2022 року було забезпечено паркомісця для всього автопарку", - мовиться в статті.
"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше", - цитує видання речника німецького аеропорту Уве Шухарта.
Із посиланням на український новинний портал "Інформатор", Bild пише: капітан літака Дмитро Антонов повідомив, що німецька пропозиція не була відразу прийнята українською стороною. Ймовірний "тягач струни" та гендиректор "Антонова" Сергій Бичков, який, як сказано, тісно пов'язаний з росією, нібито в той час переправляв друзів і родичів за кордон як "авіаційних спеціалістів".
"Супутникові знімки мають засвідчити, що найважливіші для обстрілу машини були розміщені в Гостомелі навмисно. Літак, який не використовувався багато років, залишився неушкодженим. Дмитро Антонов підтверджує: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити", - пише видання.
Як зазначає німецьке ЗМІ з посиланням на СБУ, Бичков і начальник його охорони затримані. Заступник Бичкова в розшуку. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Генералу Забродському не завадила вимога закону про заборону сумісництва статусу нардепа та військової служби. Він, як справжній генерал складає повноваження нардепа, щоб допомогти Валерію Залужному.
В той час як інші нардепти проводять важливі зустрічі з діаспорою в Таїланді.
"они просто пздят наши бабки"(с)
Чи вже КАКАЯРАЗНІЦА?
Епічно. Це означає, що з приходом Зельоних вони схематозили як могли в обхід "Прозоро".
not far away from Putin-Cleverness.
"No Job Experience" .
A lawyer, defending an accused criminal in the
Court of Judgement Day.
Reznikow on Wikipedia was a bomber pilot
during his army time.
How can he act as he does ?
He should defend traitors and deserters,
and not play minister.
Скоро в пари бригад з'явиться бажання зробити ротацію в Київ для проведення системного прибирання.