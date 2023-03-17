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Минобороны не может работать через "Prozorro" и формирует "закрытый клуб" поставщиков, - волонтер Яровая

міноборони

Украинские военные не получат летнюю форму в соответствии с графиком, а производители одежды продолжают жаловаться на сотрудничество с Минобороны. В то же время, только 40% легкой промышленности вовлечены в процесс производства для Министерства обороны.

Об итогах встречи с Министерством обороны сообщила известная волонтер и общественный деятель Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

"По словам Министра обороны: МО не может работать через Прозорро, потому что нет опыта работы. Только в феврале Министерство начало контрактовать летнюю форму и все производители говорят о том, что это слишком поздно: вовремя форма не будет поставлена. Предприниматели поднимали вопрос, что уже сейчас нужно контрактовать зимнюю форму - и это правильно в соответствии с производственным циклом. Минобороны не может указать потребности", - констатировала Дана.

В ведомстве сформировался "закрытый клуб по интересам", недовольный тем, что на их рынок зайдут конкуренты, добавила волонтер.

"Закрытый клуб по интересам" берет заказ и импортирует Китай или Турцию, выдавая это за собственное производство. За "спасибо" Минобороны принимает товар ненадлежащего качества. А кроме всего прочего выводит валюту за границу, которая сказывается на платежном балансе, который и так иногда показывает признаки жизни. Представитель МО жаловался, что они не могут разобраться, кто из поставщиков реальный, кто нет. По моему предложению зайти в Минобороны, как в 2015-2016 годах и помочь - у всех отказало слух", - подытожила Яровая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их Минобороны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Минобороны (9450) Prozorro (214) Яровая Дана (50)


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Топ комментарии
+34
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, був винен особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також винен особисто Порошенко.

Зацініть масштаб особистості.
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17.03.2023 15:20 Ответить
+24
ну так вам зебілам і через 2 роки в усьому буде винен Порошенко, а не зелений запроданець і наркоман !!!






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17.03.2023 15:21 Ответить
+18
Ну невже ще комусь не зрозуміло, що таке це рєзніков і те, що його кришує?
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17.03.2023 15:16 Ответить
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От клятий Порошенко!!!
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17.03.2023 15:11 Ответить
як він реформував поліцію суди та прокуратуру ??
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17.03.2023 15:13 Ответить
Особливо, останні три роки, правда?....
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17.03.2023 15:18 Ответить
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, був винен особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також винен особисто Порошенко.

Зацініть масштаб особистості.
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17.03.2023 15:20 Ответить
ну так вам зебілам і через 2 роки в усьому буде винен Порошенко, а не зелений запроданець і наркоман !!!






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17.03.2023 15:21 Ответить
реформування, то процес...його треба продовжувати, а не зупиняти вчасно
і адмінреформа, то процес, а не знову повертатись до міцних голів обладміністрацій, бо так легше управляти з центра
і на медреформу треба виділяти кошти, а не надіятись на волонтерів із заходу, які постачатимуть безкоштовно прилади, ліки...
це все потребує неухильного продовження і в цих нелегких умовах
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17.03.2023 15:23 Ответить
Та не кажи... От він тварюка. З 2019 року взагалі нічим не займається крім як корупцією, придушенням демократії, наступом на свободу слова, переслідуванням опозиції.
Скотиняка!!!
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17.03.2023 15:23 Ответить
Те що ти перерахував, називається одним терміном - УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ і привела ця узурпація до авторитаризму, такому собі путінізму в Україні.
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17.03.2023 16:07 Ответить
Большиє дь'Єрмищі, юридична адреса

Bankova St, 11, Kyiv, 01220

Office of the President of Ukraine,
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17.03.2023 15:34 Ответить
зеленський не звільнив резнікова бо йому підказали геніяльну ідею що з ним робити

призначають резнікова начальником залужного і той резніков своєю тупістю доводить залужного до білого каління, залужний зривається, психує та йде у відставку і вуаля = немає для зеленського конкурента.
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17.03.2023 15:14 Ответить
Зепєрдєнт (та його господарі) активно піарить сирського, щоб створити картинку "профєсіанала" на зміну Залужному. Але з сирського командующий - як з рєзнікова міністр оборони. При цьому не забувають в кожну новину всунути ***** одного зі "слуг", або ж рекламу свого грального бізнесу.
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17.03.2023 18:35 Ответить
Ну невже ще комусь не зрозуміло, що таке це рєзніков і те, що його кришує?
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17.03.2023 15:16 Ответить
а дєрмака спитати треба про це
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17.03.2023 15:19 Ответить
.
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17.03.2023 15:38 Ответить
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17.03.2023 15:41 Ответить
Це обіСцянка для 73% ( за останніми опитуваннями 82%) лохторату. А ВАЗеленський- неЛох, щоб її виконувати
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17.03.2023 16:00 Ответить
Блаблаблаблабла. Через прозорро паливно воровать, ясен перец
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17.03.2023 15:18 Ответить
гарнюньо влаштувались таргани
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17.03.2023 15:18 Ответить
Прозорро проливает свет на яйца Резникова
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17.03.2023 15:18 Ответить
туди не світло требя лляти, а окріп...
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17.03.2023 15:23 Ответить
Крім того, що вони там всі збагачуються, так ще у постачальника бронь і жодний з працівників і тим паче керівництво і засновник ніколи в житті не потраплять в армію і через себе не пропустять жахіття цієї війни. Сформована каста, несправедливість тільки призведе до поглиблення проблем в нашому травмованому суспільстві.
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17.03.2023 15:20 Ответить
Яйця по 17 знову повертаються
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17.03.2023 15:20 Ответить
Тільки зараз вони будуть по 27.
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17.03.2023 17:55 Ответить
Ох уж эти активисты со своим прозорро!
Не дают честным людям втридорога купить товар, получить откат и сказать лохам, что такая цена потому что доставка
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17.03.2023 15:21 Ответить
МРІЮ" МАЛИ ЕВАКУЮВАТИ ДО ЛЕЙПЦИГА, АЛЕ ЦЬОГО НЕ СТАЛОСЯ "ЗА ВКАЗІВКОЮ ЗГОРИ" - BILD ОПРИЛЮДНИВ ЗВІТ РОЗСЛІДУВАННЯ

"Найважливіші для обстрілу машини були розміщені в Гостомелі навмисно"
Напередодні або в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну літак АН-225 "Мрія" мав бути евакуйований до аеропорт "Галле" в Лейпцигу. Але цього так і не сталося. Про таке пише німецьке видання Bild.

Як зазначає видання, це летовище було "другим домом" для літака, який базувався в Гостомелі.

Через рік після знищення літака німецькі журналісти повідомили, що з'явився детальний звіт про розслідування.

"Вже було відомо, що Лейпциг мав стати притулком для "Мрії". Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений аеролайнер, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти "за розпорядженням вищого керівництва", - пише Bild
У виданні звіт назвали "вибухонебезпечним", наголосивши, що, за його інформацією, аеропорт "Галле" підготував усе для порятунку літака ще за місяць до повномасштабного російського вторгнення.

"Відповідно, з 26 січня 2022 року було забезпечено паркомісця для всього автопарку", - мовиться в статті.

"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше", - цитує видання речника німецького аеропорту Уве Шухарта.

Із посиланням на український новинний портал "Інформатор", Bild пише: капітан літака Дмитро Антонов повідомив, що німецька пропозиція не була відразу прийнята українською стороною. Ймовірний "тягач струни" та гендиректор "Антонова" Сергій Бичков, який, як сказано, тісно пов'язаний з росією, нібито в той час переправляв друзів і родичів за кордон як "авіаційних спеціалістів".

"Супутникові знімки мають засвідчити, що найважливіші для обстрілу машини були розміщені в Гостомелі навмисно. Літак, який не використовувався багато років, залишився неушкодженим. Дмитро Антонов підтверджує: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити", - пише видання.

Як зазначає німецьке ЗМІ з посиланням на СБУ, Бичков і начальник його охорони затримані. Заступник Бичкова в розшуку. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
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17.03.2023 15:23 Ответить
Давно вже хочеться почути прізвище цієї "ВКАЗІВКИ ЗГОРИ".
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17.03.2023 15:49 Ответить
Йозеф Кнехт



Генералу Забродському не завадила вимога закону про заборону сумісництва статусу нардепа та військової служби. Він, як справжній генерал складає повноваження нардепа, щоб допомогти Валерію Залужному.
В той час як інші нардепти проводять важливі зустрічі з діаспорою в Таїланді.
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17.03.2023 15:23 Ответить
спокійно. дубинській повернувся, все пояснить.

"они просто пздят наши бабки"(с)
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17.03.2023 15:23 Ответить
щоб стало поперек горла
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17.03.2023 15:24 Ответить
То що, не "наржалися"?
Чи вже КАКАЯРАЗНІЦА?
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17.03.2023 15:25 Ответить
Країні приходить гаплик і вже не потехеньку, а широкими кроками. Значить досвіду праці з Прозоро у них нема. А красти досвід є. зеленский дав зелене світло міністру-крашанки на остаточне знищення та розкрадання наших податків з ЗСУ. Шо ж ви робите, суки - пацюки.
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17.03.2023 15:25 Ответить
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17.03.2023 15:27 Ответить
Нахєра рєзнікову думати про військову форму для армії, якщо солдат сам себе забезпечить
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17.03.2023 15:31 Ответить
То вони зараз всі конкурси так проводити будуть. Нагальна необхідність і під одного учасника, шляхом запиту цінових пропозицій. Без об'яви конкурсу..во там намиють бабла..
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17.03.2023 15:33 Ответить
"МО не може працювати через Прозорро, бо немає досвіду роботи."
Епічно. Це означає, що з приходом Зельоних вони схематозили як могли в обхід "Прозоро".
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17.03.2023 15:44 Ответить
То хай вже узаконять в зРаді крєпостноє право,бо так пручаються наче у них родове право на мзду забирають.
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17.03.2023 15:52 Ответить
Наверное и Резникову с Зе придется все лето в валенках проходить. .
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17.03.2023 16:31 Ответить
*****, немає досвіду? То нехай напрацьовують, в чому проблема?
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17.03.2023 17:45 Ответить
Їм зручніше продовжувати красти ! А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
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17.03.2023 17:51 Ответить
Reznikov inherits Peasant's Smartness,
not far away from Putin-Cleverness.

"No Job Experience" .

A lawyer, defending an accused criminal in the
Court of Judgement Day.

Reznikow on Wikipedia was a bomber pilot
during his army time.

How can he act as he does ?

He should defend traitors and deserters,
and not play minister.
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17.03.2023 19:05 Ответить
Без візиту групи хороших людей із добрим запасом мотузок і мила - ніяких змін не буде.
Скоро в пари бригад з'явиться бажання зробити ротацію в Київ для проведення системного прибирання.
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18.03.2023 14:40 Ответить
Виходить що це резніков повний дебіл ,а його заступники взагалі з дурки ? Хоча чому дивуватися коли мінетчиці послиці ,а повії герої .....
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19.03.2023 23:21 Ответить
 
 