ГБР совместно с СБУ разоблачили на Херсонщине супругов предателей, работавших в оккупационном исправительном учреждении

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене трем бывшим работникам учреждения "Дарьевская исправительная колония (10)", которые после деоккупации Херсонской области, надеясь избежать ответственности, сожгли свои российские паспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Супруги, работавшие младшими инспекторами в исправительном учреждении, перешли на сторону врага. После временной оккупации и захвата колонии они продолжили "работать", но уже на агрессоров в незаконно созданном органе. "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Как отмечается, фейковое учреждение работало по законам страны-агрессора. Супруги выполняли все указания окупантов. Известно, что они также предоставляли спецслужбам и военным РФ информацию о местных патриотах, включая участников АТО и ООС.

К ним присоединился еще один работник учреждения. Он активно участвовал в привлечении местных жителей к сотрудничеству с врагом.

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В ведомстве отметили, что в ходе санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, у последнего выявлены и изъяты соответствующие агитационные материалы, подписана присяга гражданина РФ, служебные удостоверения, символика РФ. Также изъяты документы, выданные оккупантами для беспрепятственного проезда по блокпостам и разрешение на ношение оружия.

По оперативной информации, все трое получили паспорта страны-агрессора. Но после освобождения Херсона супруги предатели их сожгли. Подозреваемые пытались скрываться, но они были разоблачены во время проведения стабилизационных мер

Всем троим сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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