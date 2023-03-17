Главарь террористов "ДНР" Пушилин получил гражданство Бразилии и купил там усадьбу, - соцсети. ДОКУМЕНТ

В соцсетях опубликован документ, согласно которому главарь террористов так называемой "ДНР" Денис Пушилин приобрел у Бразилии усадьбу площадью 550 квадратных метров. Покупка совершена на бразильский паспорт с его именем.

Документ опубликовал блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ датирован 5 ноября 2022 года. В нем указано, что покупатель – гражданин Бразилии Денис Владимирович Пушилин. Транскрипции "Володимирович" позволяют предположить, что бразильский паспорт Пушилин получал, предъявив свои украинские, а не российские документы.

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