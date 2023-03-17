Главарь террористов "ДНР" Пушилин получил гражданство Бразилии и купил там усадьбу, - соцсети. ДОКУМЕНТ
В соцсетях опубликован документ, согласно которому главарь террористов так называемой "ДНР" Денис Пушилин приобрел у Бразилии усадьбу площадью 550 квадратных метров. Покупка совершена на бразильский паспорт с его именем.
Документ опубликовал блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.
Документ датирован 5 ноября 2022 года. В нем указано, что покупатель – гражданин Бразилии Денис Владимирович Пушилин. Транскрипции "Володимирович" позволяют предположить, что бразильский паспорт Пушилин получал, предъявив свои украинские, а не российские документы.
Топ комментарии
+39 Линкин Парк #550871
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+31 Белла Богун #551369
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+25 Oleg Mamont
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А ім'я йому підійде - Барбі (означає "мандрівник з чужини")
https://www.youtube.com/watch?v=MOqilGgXpzQ
Среди них и те наверно шо получили бабки за трупаков.
Там вроде бы если родишь ребенка, его запишут как аргентинца.
550 кв.м. - це 20*20 + 10*15, тобто 5.5 сотки.
Прямо скажемо - небагато, як для такого навороченого перця. Певне, що крав по мінімуму.
"І не думай втікти, я і в Полтаві знайду"
Предатели оне такие
а я думав тільки Україну