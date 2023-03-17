РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10558 посетителей онлайн
Новости
14 780 83

Главарь террористов "ДНР" Пушилин получил гражданство Бразилии и купил там усадьбу, - соцсети. ДОКУМЕНТ

пушилін

В соцсетях опубликован документ, согласно которому главарь террористов так называемой "ДНР" Денис Пушилин приобрел у Бразилии усадьбу площадью 550 квадратных метров. Покупка совершена на бразильский паспорт с его именем.

Документ опубликовал блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ датирован 5 ноября 2022 года. В нем указано, что покупатель – гражданин Бразилии Денис Владимирович Пушилин. Транскрипции "Володимирович" позволяют предположить, что бразильский паспорт Пушилин получал, предъявив свои украинские, а не российские документы.

Также читайте: Российские чиновники переоценивают возможности своих военных для продвижения в Донецкой области, - ISW

Главарь террористов ДНР Пушилин получил гражданство Бразилии и купил там усадьбу, - соцсети 01

Главарь террористов ДНР Пушилин получил гражданство Бразилии и купил там усадьбу, - соцсети 02

Бразилия (313) гражданство (1318) Пушилин Денис (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Теперь в Бразилии на одну дикую обезьяну больше...
показать весь комментарий
17.03.2023 15:42 Ответить
+31
Проєкт "ЛДНР" закривається? Розходимося по домівках?
показать весь комментарий
17.03.2023 15:40 Ответить
+25
бразильский пенис душилин ))) шоб его там обезьяны ***** )))
показать весь комментарий
17.03.2023 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бразильский пенис душилин ))) шоб его там обезьяны ***** )))
показать весь комментарий
17.03.2023 15:39 Ответить
Проєкт "ЛДНР" закривається? Розходимося по домівках?
показать весь комментарий
17.03.2023 15:40 Ответить
А имя себе на Педро или Гомес еще не поменял?....
показать весь комментарий
17.03.2023 15:41 Ответить
поменял на - Пенис Душилин. теперь официально )
показать весь комментарий
17.03.2023 15:46 Ответить
дон Пеніс Душилін дель Данбасс
показать весь комментарий
17.03.2023 16:02 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2023 16:25 Ответить
Хулио..
показать весь комментарий
17.03.2023 16:00 Ответить
Мабуть вже вчить португальський ізик.
А ім'я йому підійде - Барбі (означає "мандрівник з чужини")
показать весь комментарий
17.03.2023 16:02 Ответить
Гомес Педрович Чепушило
показать весь комментарий
17.03.2023 16:02 Ответить
Теперь в Бразилии на одну дикую обезьяну больше...
показать весь комментарий
17.03.2023 15:42 Ответить
не обіжайте бібізян це невідома науці тварюка.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:56 Ответить
Без срока давности. Крысиные тропы в Новый Свет. Цикл «Прокуроры 5».
https://www.youtube.com/watch?v=MOqilGgXpzQ
показать весь комментарий
17.03.2023 15:42 Ответить
А як же бананова республіка?
показать весь комментарий
17.03.2023 15:43 Ответить
Надіюся місцеві з ним розберуться швиденько. Я про мафію.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:44 Ответить
В Бразилії та Аргентині дуже великі та дружні українські діаспори В основному це емігранти першої половини ХХ ст Більшість - з Західної України Вони його швидко "візьмуть в оборот"
показать весь комментарий
17.03.2023 16:12 Ответить
Московиты извернутся в три погибели, но найдут способ купить жилплощадь за пределами московии.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:45 Ответить
А,,рай,, на землі росія чому обминув а так хвалив?
показать весь комментарий
17.03.2023 15:46 Ответить
Сразу видно - уверенно смотрит в будущее Новоотсоссии 😂😂
показать весь комментарий
17.03.2023 15:47 Ответить
он больше всех верит в победу рабсии, прям всей гнилой душой.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:47 Ответить
Так воно дурне?? Якби є договір про екстрадицію..Бразилія видає воєнних злочинців
показать весь комментарий
17.03.2023 15:47 Ответить
Вы нипанимаэтэ, эта другое!11!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:51 Ответить
громадянин Бразилії а як же бамбас, рідна говень, срускій мір.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:49 Ответить
Руссайты пишут шо росиянки массово едут в Аргентину.
Среди них и те наверно шо получили бабки за трупаков.
Там вроде бы если родишь ребенка, его запишут как аргентинца.
показать весь комментарий
17.03.2023 17:23 Ответить
Уже все, заворачивают беременных. Как основание, недобросовестный туризм. Они же едут туда на последнем триместре. Недавно 26 кацапских беременных теток держали 3 суток в аэропорту, до ближайшего рейса на родные болота.
показать весь комментарий
17.03.2023 20:50 Ответить
Хитрая жопа всё таки бывший мммщик всё таки.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:50 Ответить
Судячи з документу, придбано земельну ділянку, а не будинок.
550 кв.м. - це 20*20 + 10*15, тобто 5.5 сотки.
Прямо скажемо - небагато, як для такого навороченого перця. Певне, що крав по мінімуму.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:51 Ответить
За будынком дело не станет
показать весь комментарий
17.03.2023 16:13 Ответить
Треба було на Кубі або у Північній Кореї )))
показать весь комментарий
17.03.2023 15:51 Ответить
Якщо я правильно зрозумів, не маєток, земельна ділянка 550 м.кв.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:51 Ответить
Ну да, там же много диких обиззян.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:53 Ответить
троцкий тоже думал, что спрятался
показать весь комментарий
17.03.2023 15:54 Ответить
неуловимый Джо решил скрыться в бразильских лесах Амазонии.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:54 Ответить
Как говорила тітка Секлета (За двома зайцями):

"І не думай втікти, я і в Полтаві знайду"
показать весь комментарий
17.03.2023 16:17 Ответить
ну с покупкой то такое, но как паспорт бразильский получил!?
показать весь комментарий
17.03.2023 15:55 Ответить
Тітка з Бразилії підігнала)
показать весь комментарий
17.03.2023 15:58 Ответить
также як і той бразилець який хотів в суд Гааги влаштуватися. мабуть резидентура там москальська
показать весь комментарий
17.03.2023 16:00 Ответить
Фазенда дона пушилью.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:56 Ответить
Це чудове свідчення, як вірять в "пабєду" кацапські уйобки,що знайомі з ситуацією не передач шапіро-скабєєвой-кісєльова, а з інших джерел))
показать весь комментарий
17.03.2023 15:57 Ответить
Я так понимаю, что страну он подбирал под морду лица !
показать весь комментарий
17.03.2023 15:59 Ответить
вам говорили что МММ к успеху приведет, а вы не верили
показать весь комментарий
17.03.2023 15:59 Ответить
Сподівається "маленьку Швейцарію" тепер і в Бразілії будувати??
показать весь комментарий
17.03.2023 16:03 Ответить
чепушилін збирається драпати від любимої паРаші якмога далі?
показать весь комментарий
17.03.2023 16:03 Ответить
Путін виписав йому відрядження із мокрою печаткою ?
показать весь комментарий
17.03.2023 17:28 Ответить
Думаю наше Бавовнятко собирается в командировку в Бразилию на ранчо к Пушилину, ага.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:05 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2023 16:05 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2023 16:34 Ответить
донна Роза Душиліна з країни дікіх дамбазян
показать весь комментарий
17.03.2023 17:29 Ответить
Педро Душнильо
показать весь комментарий
17.03.2023 16:09 Ответить
Тепер в Бразилії на одного Педро більше...
показать весь комментарий
17.03.2023 16:10 Ответить
«Мало ли в Бразилии Педров и не сосчитаешь». (с)
показать весь комментарий
17.03.2023 16:16 Ответить
На бездуховный запад, ну не как так. Предал скрепы.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:13 Ответить
Сначала предал Украину, а затем и расеюшку

Предатели оне такие
показать весь комментарий
17.03.2023 16:19 Ответить
Рожа в нього абізянська так шо зійде за бразильську фауну.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:14 Ответить
Скоро на пляже Копакабана начнётся паломничество - посмотреть на пенис душилина
показать весь комментарий
17.03.2023 16:15 Ответить
вона оно чё?!...
показать весь комментарий
17.03.2023 16:22 Ответить
Он еще не в базе Интерпола ?
показать весь комментарий
17.03.2023 16:24 Ответить
Если Бразилия не входит в список сотрудничества з Интерполом,то ему там ничего не грозит, кроме малярии.
показать весь комментарий
17.03.2023 17:33 Ответить
А шож теперь делать? Пенис Душилин и народ бамбаса кормили Украину и Европу, а теперь, когда пенис рванет в Бразилию, будет голод? Вон, фюрер репоедов *****, срущее в чемодан, прокукарекало, шо в Лондоне нет помидор и огурцов, которыми расея их кормила и лондонцы переходят на репу, а с бегством пениса Душилина всем кранты...
показать весь комментарий
17.03.2023 16:29 Ответить
А де поданя в міжнародний розшук українськими правоохороними органами на цього терориста злочинця ? чому ця паскуда в Бразилії купило а не на росії .
показать весь комментарий
17.03.2023 16:30 Ответить
А як же ж Бамбас!?
показать весь комментарий
17.03.2023 16:30 Ответить
Ми тебе гандоне і там достанемо!
показать весь комментарий
17.03.2023 16:31 Ответить
Не жилец чепушилка. Кацапам это не понравится.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:42 Ответить
До своїх у джунглі потягнуло, горілли чєкають на тебе.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:51 Ответить
Что и стоило доказать...
показать весь комментарий
17.03.2023 16:51 Ответить
Україна повинна з бразилією серйозно поговорити як так сталось що вони надали громадянство терористу? За це і дипломатичні відносини розірвати можна
показать весь комментарий
17.03.2023 16:51 Ответить
Південна Америка завжди була надійним прихистком для нацистів, а тепер для рашистів.
показать весь комментарий
17.03.2023 17:04 Ответить
Ну нацисти це таке вони хоч терористами не були на відміну від цих клоунів
показать весь комментарий
17.03.2023 17:59 Ответить
многие российские чиновники и военные преступники готовят себе запасной аэродром в странах Латинской Америки, в частности в Аргентине. (по сообщениям знакомых ) Совсем как Гитлер со свитой....
показать весь комментарий
17.03.2023 16:52 Ответить
дамбас ще й Бразилію годував, он як !

а я думав тільки Україну
показать весь комментарий
17.03.2023 16:53 Ответить
Маленький подарок себе - на годовщину октября... Святое дело.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:55 Ответить
Видно славно настриг бабла з лугандонських лохів.
показать весь комментарий
17.03.2023 17:00 Ответить
плохая донецкая обезьяна.......................тьфу ***......................
показать весь комментарий
17.03.2023 17:14 Ответить
Якщо він у розшуку - не по ***** сомбреро.
показать весь комментарий
17.03.2023 17:26 Ответить
Не знаю, як у Бразилії із видачею злочинців та їхніх активів, але знаю, що там легко замовити ліквідацію.
показать весь комментарий
17.03.2023 17:38 Ответить
навіщо це все жмурику?
показать весь комментарий
17.03.2023 18:30 Ответить
бомбаских идиотов сепаров и коллаборантов к рефии решил присоединить, а сам в Бразилию.
показать весь комментарий
17.03.2023 20:03 Ответить
Будет в белых штанах, а к ним и тапочки под цвет
показать весь комментарий
17.03.2023 20:09 Ответить
И весь бамбасс гарцует, мурцует, танцует и поёт ламбу-баду---от восторга! Найдётся ли один там на сегодня какой ботаник со знанием португальского языка?
показать весь комментарий
17.03.2023 20:34 Ответить
Опаньки, МММ в действии, лэнэрэдэнэре . Опыт не пропить. Для молодежи этих образований рекомендовано узнать, что такое пирамида МММ Мавроди и Пушилин в этой связи. Значит готовит себе отход, проект лэнэрэдэнэрэ закончился.... Сложно и недолго будет ему в Бразилии, там очень большая украинская диаспора.... А сейчас уже даже адрес всем известен. Как прозрачен стал мир... беда просто...
показать весь комментарий
17.03.2023 21:23 Ответить
Там у Комарова зв'язки в фавелах, може домовиться, щоб спалили разом зі злим духом? Відоси з Зелею вже майже ніхто не дивиться, займись Діма ділом. А ще з дикими племенами курив і танцював, то вони за карпатські коралі і борщ теж можуть посприяти.
показать весь комментарий
18.03.2023 00:46 Ответить
Чупушила на старті в південну Америку, чучело буде валити з ДНР, потрібно задвухсотити петушар
показать весь комментарий
18.03.2023 08:15 Ответить
Может пора лишить уже этого чепушилку украинского гражданства?
показать весь комментарий
25.03.2023 07:36 Ответить
 
 