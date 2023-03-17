Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили боевые действия в самых сложных точках фронта

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Главнокомандующий ВСУ проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта. Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

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