Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили боевые действия в самых сложных точках фронта
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Главнокомандующий ВСУ проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта. Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зе, його банда, 2.5 роки всіляко співпрацювали з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!
В роли польского разведчика "Янека" В.А.Зеленский под личиной российского агента "Ермак"
І ще одне. До приходу Зеленського подібна карта могла б відобразити численні українські укріпрайони на потенційних напрямках вторгнення, хоча за Порошенка путін навіть не мріяв про перспективу великого наступу. Частина таких укріплень на Донецькому напрямку й досі стримують ворола й не дають йому просунутися вперед. А напрям з Криму взагалі був неприступною фортецею на зразок того, що ворог зараз вибудовує біля Мелітополя. Їх узагалі не можна було подолати. Так само й Маріуполь був укріплений з боку ворога й був неприступним, але ворогів умисне пропустили з тилу. Були й відведені бригади з півночі, від Києва та зняті укріпрайони...
Те саме, що ціною надзусиль доведеться зараз проривати ЗСУ, мало вберегти країну від вторгнення торік і порступово вичерпати агресивний запал путлєра. Але потім дехто вирішив знищити країну із середини. Це була найгеніальніша у своїй руйнівній силі операція...
-Сирський в інтерв'ю "Economist": "В Україні є проблема з ************"
-"Купол" в інтерв'ю "Washington Post": "В Україні є проблема з ************"
Але Сирського нагородили черговою медалькою, а "Купола" через теж саме понизили в посаді
і у всьому винен порох...