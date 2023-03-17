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Новости Война
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Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили боевые действия в самых сложных точках фронта

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Главнокомандующий ВСУ проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта. Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

Читайте: Данные о потерях ВСУ в 120 тысяч не правдивы, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Зеленский Владимир (21064) ВСУ (6735) Ставка (132)


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Топ комментарии
+17
вофка зе може досить з себе корчини дибіла червоножопого йоську сталіна (джугашвілі) ???
зе, його банда, 2.5 роки всіляко співпрацювали з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



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17.03.2023 15:48 Ответить
+16
Які можуть бути бойові дії з отакими?
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17.03.2023 15:55 Ответить
+15
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17.03.2023 15:57 Ответить
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вофка зе може досить з себе корчини дибіла червоножопого йоську сталіна (джугашвілі) ???
зе, його банда, 2.5 роки всіляко співпрацювали з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



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17.03.2023 15:48 Ответить
Може він розкаже, що таке ставка, бо люди собі вже такого нашифрували, кажуть вже що Залужний зайвий
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17.03.2023 15:49 Ответить
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17.03.2023 15:57 Ответить
Роздратування та злість при згадці Янелоха Боневтіка серед усіх моїх знайомих що на роботі що серед родичив. Воно навіть зека переплюнуло
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17.03.2023 15:51 Ответить
Та воно зека вже обскакало давно. Яник там від подиву хрініє, типу - а що, так можна було??
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17.03.2023 15:55 Ответить
Які можуть бути бойові дії з отакими?
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17.03.2023 15:55 Ответить
Перемога буде! Не завдяки, а всупереч...
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17.03.2023 17:30 Ответить

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17.03.2023 15:58 Ответить
Ти сэр, або гей. Вже опріділись сер Гей.
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17.03.2023 16:08 Ответить
"Якщо ти не можеш і не хочеш побороти корупцію в країні, то ти маєш її очолити" (із цитат преZeдента)
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17.03.2023 16:07 Ответить
А в цей час, в Одесі, тітушки слуг наріду блокують волонтерський центр Гончаренко. Там плетуть маскувальні сітки для ЗСУ, котрі незабаром їдуть захищати Бахмут - https://www.5.ua/regiony/v-odesi-u-volonterskomu-tsentri-titushky-napaly-na-dvokh-deputativ-miskrady-ta-zaboronialy-liudiam-plesty-sitky-dlia-zsu-301439.html https://www.5.ua/regiony/v-odesi-u-volonterskomu-tsentri-titushky-napaly-na-dvokh-deputativ-miskrady-ta-zaboronialy-liudiam-plesty-sitky-dlia-zsu-301439.html

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17.03.2023 16:08 Ответить
Фильм "Ставка больше, чем жизнь" (студия "Квартал-95" 2023 г.)
В роли польского разведчика "Янека" В.А.Зеленский под личиной российского агента "Ермак"
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17.03.2023 16:12 Ответить
Оо, ''ставковий керувник''
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17.03.2023 16:15 Ответить
На цій карті відображено проаналізовані за супутниковими знимками локації оборонних споруд ворога. Це не про звичайні окопи й бліндажі, а реальні укріпрайони. Ми хоч уявляємо, якою кров'ю такі укріплення прориваються?

І ще одне. До приходу Зеленського подібна карта могла б відобразити численні українські укріпрайони на потенційних напрямках вторгнення, хоча за Порошенка путін навіть не мріяв про перспективу великого наступу. Частина таких укріплень на Донецькому напрямку й досі стримують ворола й не дають йому просунутися вперед. А напрям з Криму взагалі був неприступною фортецею на зразок того, що ворог зараз вибудовує біля Мелітополя. Їх узагалі не можна було подолати. Так само й Маріуполь був укріплений з боку ворога й був неприступним, але ворогів умисне пропустили з тилу. Були й відведені бригади з півночі, від Києва та зняті укріпрайони...

Те саме, що ціною надзусиль доведеться зараз проривати ЗСУ, мало вберегти країну від вторгнення торік і порступово вичерпати агресивний запал путлєра. Але потім дехто вирішив знищити країну із середини. Це була найгеніальніша у своїй руйнівній силі операція...
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17.03.2023 16:18 Ответить
Що ти розумієш у військових справах нещастя ти гірке? Не втручайся у роботу військових, бо жертв стане набагато більше. Краще приструни свою зелену шоблу, щоб незаважала фронту допомогати. Це я про центр Гончаренка. Щоб не розкрадали військовий бюджет. Це закупки яблук по 53 грн. Саме такі питання розглядай на ставці, якщо вже так не терпить в сраліна пограти.
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17.03.2023 16:31 Ответить
ꑭ Криголам ꑭ



-Сирський в інтерв'ю "Economist": "В Україні є проблема з ************"
-"Купол" в інтерв'ю "Washington Post": "В Україні є проблема з ************"

Але Сирського нагородили черговою медалькою, а "Купола" через теж саме понизили в посаді

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17.03.2023 16:43 Ответить
а це, свої-чужі....
і у всьому винен порох...
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17.03.2023 18:39 Ответить
А ермак присутствовал?
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17.03.2023 16:52 Ответить
И сообщение в Центр уже передал.
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17.03.2023 17:31 Ответить
 
 