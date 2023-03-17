Военнослужащий в Черновцах пришел с гранатой и травматом на суд над сыном

Когда у металлоискателя на пункте пропуска мужчину спросили о запрещенных предметах, он достал из кармана и показал гранату.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Черновицкой области Руслан Дударец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Молодий буковинець".

Инцидент произошел в Апелляционном суде Черновицкой области. Там рассматривали дело сына мужчины.

"В Апелляционный суд на судебное заседание пришел отец осужденного. Узнав, что сыну изменили меру пресечения на взятие под стражей, он хотел пройти к нему в зал судебного заседания. На пункте пропуска, где стоит металлоискатель, его остановили работники судебной охраны и спросили о запрещенных предметах. Мужчина достал из кармана гранату и показал ее", - рассказал Дударец.

После переговоров с работниками судебной охраны, которые сказали, что не пустят его в суд, он вышел.

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"Мужчина вышел к арке у входной двери Апелляционного суда. Мы провели с ним переговоры. Он добровольно отдал гранату и травматический пистолет, который был при нем. Мужчина никому не угрожал, но выразил недовольство, что сыну назначили такой жесткий приговор", - отметил Дударец.

Теперь полиция будет выяснять, откуда у военнослужащего граната. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием.