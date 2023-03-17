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Военнослужащий в Черновцах пришел с гранатой и травматом на суд над сыном

граната

Когда у металлоискателя на пункте пропуска мужчину спросили о запрещенных предметах, он достал из кармана и показал гранату.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Черновицкой области Руслан Дударец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Молодий буковинець".

Инцидент произошел в Апелляционном суде Черновицкой области. Там рассматривали дело сына мужчины.

"В Апелляционный суд на судебное заседание пришел отец осужденного. Узнав, что сыну изменили меру пресечения на взятие под стражей, он хотел пройти к нему в зал судебного заседания. На пункте пропуска, где стоит металлоискатель, его остановили работники судебной охраны и спросили о запрещенных предметах. Мужчина достал из кармана гранату и показал ее", - рассказал Дударец.

После переговоров с работниками судебной охраны, которые сказали, что не пустят его в суд, он вышел.

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"Мужчина вышел к арке у входной двери Апелляционного суда. Мы провели с ним переговоры. Он добровольно отдал гранату и травматический пистолет, который был при нем. Мужчина никому не угрожал, но выразил недовольство, что сыну назначили такой жесткий приговор", - отметил Дударец.

Теперь полиция будет выяснять, откуда у военнослужащего граната. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием.

Автор: 

граната (1016) суд (25155) Черновцы (677) военнослужащие (6204)


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Топ комментарии
+39
кого ??? суддів ???
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17.03.2023 15:57 Ответить
+33
Ви зачекайте закінчення війни. Сотні тисяч бійців повернуться із фронту, побачать, що нічого клоуни не змінили в країні за ці роки, і тоді вся та суддівсько-прокурвівська писдота почне ковтати гранати народного гніву.
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17.03.2023 16:03 Ответить
+22
зная наши суды, все правильно сделал.
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17.03.2023 15:56 Ответить
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зная наши суды, все правильно сделал.
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17.03.2023 15:56 Ответить
В штрафбат
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17.03.2023 15:57 Ответить
кого ??? суддів ???
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17.03.2023 15:57 Ответить
вот жеж загадка - откуда у военного граната, в стране где идет война. да щас граната есть у каждого третего алкаша под киоском, а про военных и говорить даже нечего.
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17.03.2023 15:57 Ответить
"граната есть у каждого третего алкаша под киоском"???
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17.03.2023 16:14 Ответить
судя по новостям - да. сейчас в пьяных бытовых ссорах, вместо ножа или ножки от табуретки используют гранаты. отсюда вывод - что граната есть у всех кому не лень.
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17.03.2023 16:16 Ответить
Глупый поступок,пришел и сдался.....срок поймал... Интересно за что сына судили....
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17.03.2023 15:59 Ответить
А може він спецом, щоб сісти і не повертатися на передову?
Бо за зраду дадуть 15, а за гранату 3
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17.03.2023 16:26 Ответить
Дурак!
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17.03.2023 16:03 Ответить
Ви зачекайте закінчення війни. Сотні тисяч бійців повернуться із фронту, побачать, що нічого клоуни не змінили в країні за ці роки, і тоді вся та суддівсько-прокурвівська писдота почне ковтати гранати народного гніву.
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17.03.2023 16:03 Ответить
Ну як це - не змінили? Змінили! З демократичної країни Україну перетворили на авторитарну державу з витікаючими звідти наслідками.
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17.03.2023 16:43 Ответить
Нічого подібного не буде.
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17.03.2023 17:44 Ответить
а почему "клоуны" должны что-то менять? это прям искренняя вера в рандомное человечество. имхо, что-то поменять можно скажем по-Дарвину - всех вооружить и вперед, можно как-то управляемо, скажем, выбирать разных д*билов в разные структуры власти исключительно на год, а потом к примеру год держать в тюрьме и проверять на честность\адекватность\везучесть и т.п. можно конечно еще воспитывать новое поколение на основах морали, права, экологии, логики, уважения к личности и т.п. а потом тупо поменять всех на новых и надеяться что все пойдет в нужном векторе, но это наверное будет сложнее чем перевоспитать Хйла под старость.
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17.03.2023 21:11 Ответить
Від "українського" судді всього можна чекати, чоловік молодець, підготовився.
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17.03.2023 16:16 Ответить
Незаконне означає всупереч закону. Якому. В Україні не існує законів, які б забороняли гуляти з гранатою
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17.03.2023 16:19 Ответить
Почитай КК України ст. 263.
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17.03.2023 16:45 Ответить
В цьому випадку є таке положення:

Важливо! Відповідно до частини третьої статті 263 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2150-20#n2 КК України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої не підлягає кримінальній відповідальності за вчинення дій, передбачених частиною першою або другою цієї статті.
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17.03.2023 16:47 Ответить
Надо в суды ходить с веревкой и мылом! Судьи большего не заслужили!
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17.03.2023 16:20 Ответить
Якби він її підірвав там, мабуть не особливо би більше отримав
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17.03.2023 16:21 Ответить
Наши прокуроришки,судьишки и их решения против воина с передовой,кто же тут прав?
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17.03.2023 16:21 Ответить
На жаль, це тільки початок...
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17.03.2023 16:21 Ответить
Гранату, пистолет, автомат и т. п. Сейчас достать не проблема. А то что случилось частный случай. Который стоит россматривать отдельно.
Часный случай
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17.03.2023 16:23 Ответить
Как глупо... А ведь деды еще учили, что огород нужно маслом поливать)
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17.03.2023 16:25 Ответить
а це не той кілер що Рєзнікова вбити хотів?
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17.03.2023 16:26 Ответить
Заблукав і приміщення перепутав.
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17.03.2023 16:42 Ответить
Не там гранату засветил - нужно чтобы судья за колечко дернул когда мантию по утру одевал
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17.03.2023 16:33 Ответить
Це тільки початок. Після війни зельоним за всі діяння повернеться.

https://www.youtube.com/watch?v=_2PlG3nMdfs Допекли!
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17.03.2023 17:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JdGZMbHCw20 Воїн ЗСУ про премії народним депутатам
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17.03.2023 17:27 Ответить
Это он взятку на лапу судье хотел дать,правда без чеки.
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17.03.2023 18:38 Ответить
За що сина посадили???
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17.03.2023 21:36 Ответить
Звідки військовослужбовець взяв гранату...під час війни....Нічого тупішого в житті не читав
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18.03.2023 20:09 Ответить
 
 