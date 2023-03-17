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Новости Война
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В Британии заявили, что Си Цзиньпину следует убедить Путина вывести войска из Украины

путін,цзіньпін

Президент Китая Си Цзиньпин должен использовать поездку в Москву, чтобы побудить президента РФ Владимира Путина вывести российские войска из Украины.

Об этом заявил журналистам в пятницу спикер премьер-министра Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам спикера, если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то Лондон приветствует это.

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"Мы четко понимаем, что любое мирное соглашение, которое не базируется на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как и ранее, присоединиться к другим странам мира в призыве к Путину вывести свои войска ( из Украины. – Ред.)", - заявил спикер Сунака.

Великобритания (5046) Китай (3065) путин владимир (31651) Си Цзиньпин (302)


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Топ комментарии
+3
ага, Сі для цього на третій термін йшов, заробляючи репутацію диктатора і узурпатора, щоб потім но-но-но путіну сказати
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17.03.2023 16:51 Ответить
+2
Табакеркою?!
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17.03.2023 16:46 Ответить
+2
Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна

...випіть йаду і убіцца апстєну!
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17.03.2023 16:51 Ответить
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Табакеркою?!
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17.03.2023 16:46 Ответить
Було б непогано шоб Сі почув .
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17.03.2023 16:49 Ответить
Хай Си скажет Путе, шо если Украина на него нападет, Си подмажется за росию.А то може Путя сцыт выводить войска.
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17.03.2023 17:14 Ответить
Си тоже оказался туповатым дурачком, а я раньше считал его за умного. Каждый месяц в ЕС все больше и больше наращивают производство вооружений. И наращивают так, чтобы работать многие годы, ведь нужны станки, люди, так просто никто не будет тратить много денег на их изготовление и обучение персонала. Раньше ЕС был импотентом в военном плане и Китай мог ему угрожать так или иначе, захватив за пару месяцев плацдармы в той же Африке и затем показывать свои плавучие гаубицы перед испанцами и итальянцами. Теперь техники будет много, ее нужно будет куда-то девать после разгрома кацапов, например продать Сингапуру или Южной Корее. Китаю это вообще хуже всего на свете получить из ниоткуда десятки тысяч единиц тяжелой техники. Теперь Си отчаянно пытается этого не допустить, всеми силами за прекращение боевых действий, и пытается прощупать, кто на что готов. Притом он в отличие от ***** понимает, как работает страхование логистических цепочек, как ведет себя бизнес и что их интересует, и он адекватно понимает важность полного окончания войны без возможности ее повторения в будущем как нашего национального и экономического интереса, чтобы страховые компании не ломили пятикратный ценник на все наши транспортные цепочки, опасаясь случайной ракеты по фуре с товаром, застрахованным у них.
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17.03.2023 17:38 Ответить
Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна

...випіть йаду і убіцца апстєну!
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17.03.2023 16:51 Ответить
на брудершафт
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17.03.2023 17:45 Ответить
ага, Сі для цього на третій термін йшов, заробляючи репутацію диктатора і узурпатора, щоб потім но-но-но путіну сказати
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17.03.2023 16:51 Ответить
країни неволі не можуть жити мирно з країнами волі.
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17.03.2023 16:53 Ответить
закликати організатора нападу та патрона недофюрера недоречно.
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17.03.2023 16:52 Ответить
два брата дегенерата: диктатор ***** и косорылая обезьяна сцы бздынь пынь... победит дружба. Кактай овладеет раССеей, теперь его очередь быть активным гомосеком. Эта игра в горбатую гору будет вечно продолжаться, если не уничтожить раССею и Кактай...
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17.03.2023 16:53 Ответить
ta putin niza sho v sviti ne pogodyt'sya ce zrobyty

vin vje v turbulentnosti smerti, ce yogo metod pomerty
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17.03.2023 16:56 Ответить
reshyv napast' na Ukrainu - on povinovalsya zovu smerti

pri chem sdelal eto s radost'u, potomu chto takoi sposob pozvolit zabrat' s soboi mnogo zhyznei drugih ludei.

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17.03.2023 17:01 Ответить
Угу угу. Как будто вообще секрет секретище что все действия пуйло согласовывает с большим братом.
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17.03.2023 17:01 Ответить
Мне интересно как это возможно без уничтожения *****.
Он выходит в прямой эфир, и говорит:

-я просрал рабсею
Или как?
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17.03.2023 17:01 Ответить
Цзыньпин в 2022 году дал ***** разрешение на окупацию Украины. Неужели вы такие наивные думаете что *********** теперь скажет ***** отпустить Украину
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17.03.2023 17:05 Ответить
У Британії заявили, що Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна вивести війська з України ...?

Ось такі в Британії є ще наївні люди... Прямо так і уявляють собі Сі, який "просить" Путіна вивести війська з України, а Байдену уступити Китаю Тайвань...
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17.03.2023 17:09 Ответить
Дуже цікаво. Новина реально є на сайти ВВС
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17.03.2023 17:41 Ответить
Сі Цзіньпін таке саме х**ло, яке мріє про світове панування, але значно хитріше та обережніше. Відтак, немає сенсу звертатися до цієї мерзоти.
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17.03.2023 17:54 Ответить
Це єдиний варіант.

І це варіант при якому Китай може захисти рф, інакше українці будуть вимушені воювати до кінця та розірвуть рф на шматки з якого рф зшили. Наголошую українці, а не влада України.
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17.03.2023 19:36 Ответить
 
 