В Британии заявили, что Си Цзиньпину следует убедить Путина вывести войска из Украины

Президент Китая Си Цзиньпин должен использовать поездку в Москву, чтобы побудить президента РФ Владимира Путина вывести российские войска из Украины.

Об этом заявил журналистам в пятницу спикер премьер-министра Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам спикера, если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то Лондон приветствует это.

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"Мы четко понимаем, что любое мирное соглашение, которое не базируется на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как и ранее, присоединиться к другим странам мира в призыве к Путину вывести свои войска ( из Украины. – Ред.)", - заявил спикер Сунака.