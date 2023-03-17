В Британии заявили, что Си Цзиньпину следует убедить Путина вывести войска из Украины
Президент Китая Си Цзиньпин должен использовать поездку в Москву, чтобы побудить президента РФ Владимира Путина вывести российские войска из Украины.
Об этом заявил журналистам в пятницу спикер премьер-министра Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам спикера, если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то Лондон приветствует это.
"Мы четко понимаем, что любое мирное соглашение, которое не базируется на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как и ранее, присоединиться к другим странам мира в призыве к Путину вывести свои войска ( из Украины. – Ред.)", - заявил спикер Сунака.
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...випіть йаду і убіцца апстєну!
vin vje v turbulentnosti smerti, ce yogo metod pomerty
pri chem sdelal eto s radost'u, potomu chto takoi sposob pozvolit zabrat' s soboi mnogo zhyznei drugih ludei.
Он выходит в прямой эфир, и говорит:
-я просрал рабсею
Или как?
Ось такі в Британії є ще наївні люди... Прямо так і уявляють собі Сі, який "просить" Путіна вивести війська з України, а Байдену уступити Китаю Тайвань...
І це варіант при якому Китай може захисти рф, інакше українці будуть вимушені воювати до кінця та розірвуть рф на шматки з якого рф зшили. Наголошую українці, а не влада України.