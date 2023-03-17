Венгрия вслед за Турцией тоже ратифицирует вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции

Фракция правящей партии Венгрии "Фидес" приняла решение рассмотреть отдельно вопрос ратификации протоколов о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление руководителя фракции "Фидес" Мате Кочиша.

"От имени группы "Фидес" хотел бы сообщить вам, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Мы перенесем голосование в парламенте по этому вопросу на 27 марта, когда проголосуем единогласно "за", - написал парламентарий в Facebook.

Он добавил, что решение о вступлении Швеции в НАТО парламент примет позже.

Накануне парламент Венгрии согласовал рассмотрение вопроса о принятии новых членов Альянса 31 марта

Решение "Фидес" появилось на фоне объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

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