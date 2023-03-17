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Венгрия вслед за Турцией тоже ратифицирует вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции

нато,швеція

Фракция правящей партии Венгрии "Фидес" приняла решение рассмотреть отдельно вопрос ратификации протоколов о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление руководителя фракции "Фидес" Мате Кочиша.

"От имени группы "Фидес" хотел бы сообщить вам, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Мы перенесем голосование в парламенте по этому вопросу на 27 марта, когда проголосуем единогласно "за", - написал парламентарий в Facebook.

Он добавил, что решение о вступлении Швеции в НАТО парламент примет позже.

Накануне парламент Венгрии согласовал рассмотрение вопроса о принятии новых членов Альянса 31 марта

Решение "Фидес" появилось на фоне объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

Читайте также: Турция идет к ратификации вступления Финляндии в НАТО, - Bloomberg

Автор: 

Венгрия (2021) НАТО (10174) Финляндия (991) Швеция (1020)


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Топ комментарии
+10
шакаленок Табаки
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17.03.2023 17:45 Ответить
+8
А у ******* то какие претензии к Швеции?
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17.03.2023 17:55 Ответить
+5
Що ж їм так Швеція не вгодила? Ой дограються.
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17.03.2023 18:18 Ответить
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шакаленок Табаки
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17.03.2023 17:45 Ответить
А у ******* то какие претензии к Швеции?
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17.03.2023 17:55 Ответить
Грошенят не хочуть лярдами ******* давать на шару.
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17.03.2023 18:06 Ответить
Що ж їм так Швеція не вгодила? Ой дограються.
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17.03.2023 18:18 Ответить
ідуть торги, мадяри ще ті спекулянти!
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17.03.2023 18:20 Ответить
Орбан вже не знає кому ще залізти в....

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17.03.2023 18:20 Ответить
хто б сумнівався, угорщина шавки недобиті
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17.03.2023 18:24 Ответить
Политические проститутки
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17.03.2023 18:56 Ответить
Орбан просто гроші збирає по світу
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17.03.2023 19:13 Ответить
тому що хутіну в Фінляндії нічого не світить крім отримати ***** якщо шо, а в Швеції він ще планує щось мутить
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17.03.2023 19:27 Ответить
 
 