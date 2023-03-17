МиГи от партнеров усилят оборонительные возможности Украины, но это неэффективное оружие против воздушного террора РФ, - Воздушные силы
Предоставление международными партнерами советских истребителей МиГ-29 усилит оборонительные возможности Украины, но не обезопасит наше государство от воздушного террора России.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Это усилит наши способности, самолеты выполняют ряд функций: патрулирование воздушного пространства Украины, истребительное прикрытие (прикрывают ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков), самолеты типа МиГ-29 наносят также удары противорадиолокационными ракетами HARM по ПВО противника, и во время массированных ракетных атак пытаются перехватывать и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе Shahed.
Но сразу отмечу, что советская техника у нас на вооружении, а именно те МиГи, не является эффективным оружием против оружия террора. Их морально устаревшие ракеты, радары и радиолокационная бортовая станция самолета не могут быть очень эффективными", - объяснил Игнат.
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.......думаю что всё будет как надо!.......
але ж для нас важливіші Ф-16 та корвети, а Бахмут та Ямпіль то так, сємушки !!!!
уроди ЗЄ-льоні !
То Порошенко вже знюхався із зеленими?
До речі по вашому ПП ніколи не помиляється? Якби він не помилявся то виграв би вибори. Но ні він теж людина і теж робить помилки. Тим не менш якщо у нього є можливість випросити f16 то чого б ні? Все ж не він відповідальний за те щоб в України були дрони fpv, наземні дрони євробляхи, рлс та далекобійні ракети...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaluzhnyy-milli-f16/32290759.html Залужний у розмові з Міллі актуалізував потребу України в літаках F-16
Ви ж бачили фото та відео із навчань наших військових в ЄС та інших країнах НАТи? Те наскільки ці навчання далекі від ********* полю боя. Так вони кращі за те як у нас вчили чи те як вчать в рф, но вони далекі від того як ми воюємо. Там немає мавіків, матраців там солдати збираються в стада що заборонено бо це легка ціль і так далі роблять багато іншого що вже застаріло.
Крім того такі речі має просити не Залужний, а міністр оборони бо це він відповідальний за забезпечення технікою та ресурсами.
І на кінець коли вчився Залужний ніяких мавіків не було, а тому очевидно що він буде хотіти воювати тим чим вміє і чим його вчили. Для нього мавіки певний час навіть цілком могли бути весільними дронами. Згадайте факт що лиш не так давно наша аеророзвідка нарешті була включена в структуру армії та перетворена в роти ударних дронів, а до того вона була ніким, якимось не зрозумілим придатком який не розуміли генерали, но який дуже сильно хотіли солдати та офіцери на місцях які попробували що це добре і без цього вони приречені.
Якщо згідні то спростуйте наведені мною аргументи. Хоча б щось з них. Там ніякої демагогії на відмінно від того як ви 🤡 хочете це видати сказавши на біле чорне із серйозним лицем. Там все чітко, логічно та по фактах.
ЗАПЕРЕЧТЕ ФАКТ ЩО в НАТО і США немає на озброєнні мавіків та fpv дронів. Та висновок з цього що просити в Міллі те чого немає це хвороба, а так як наш Залужний здоровий то він просить те що є.