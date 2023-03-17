Белый дом о визите Си Цзиньпина в Россию: "Очень важно, чтобы он услышал и украинскую сторону, а не только Путина"
Соединенные Штаты призывают главу КНР обсудить ситуацию в Украине с президентом Зеленским, чтобы иметь полное представление о развязанной кремлем войне, а также избегать призывов к немедленному перемирию, которые лишь ратифицируют российскую оккупацию.
Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень важно, чтобы он (Си Цзиньпин. – Ред.) услышал и украинскую сторону, а не только Путина, не только российскую точку зрения", - отметил представитель администрации США.
Он в очередной раз повторил обеспокоенность Вашингтона относительно так называемого китайского "мирного плана" по урегулированию ситуации в Украине, а также намерениям Пекина "способствовать переговорам" в условиях, когда РФ не собирается оставлять оккупированные украинские территории.
"Это было бы односторонней выгодой и отражало бы только российскую точку зрения", - отметил Кирби об инициативе КНР по немедленному перемирию и поиску компромиссов между Киевом и москвой.
"Прекращение огня сейчас будет означать ратификацию российских завоеваний и, по сути, признавать достижения РФ и ее попытку силой завоевать территории своих соседей", - подчеркнул представитель администрации США.
Он подчеркнул, что это позволит российским войскам продолжать оккупацию суверенной украинской территории, а это, конечно, не соответствует принципам Устава ООН.
"Мы не считаем это шагом к справедливому и крепкому миру", - отметил представитель Белого дома. Кирби отметил, что обеспечение такого мира должно предусматривать украинские взгляды и уважать основную идею суверенитета и территориальной целостности.
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Слава Украине !!!
Тут важливо, що б Дзинь-дзинь почув Гаагу
От реально, є ще люди, які досі вірять, що оте хрипливе пердіння керує країною ?
.......така не понимаю нафиг ЕМУ с Зе разговоры разговаривать?......
А с западом в ближайшее пару десятков лет у Китая не может быть серьёзных конфликтов, по причине отсутствия у него ресурсов, и национальной ментальности китайцев, не склонных к глобализму. Таким образом, глобально конкуренции не будет, цивилизационно, а что там внутри Китая происходит, тоже запад устраивает, религии особо нет доминирующей, деньги и капитал работают, ментальность покладистая народа, контроль тотальный.
Не встречайся с вампиром
Дядя Си, нажми на тормоза
Пока ещё не поздно.....
А не слишком ли много политических ОШИБОК?
Не стоит марать даже телефонную трубку!