Белый дом о визите Си Цзиньпина в Россию: "Очень важно, чтобы он услышал и украинскую сторону, а не только Путина"

Соединенные Штаты призывают главу КНР обсудить ситуацию в Украине с президентом Зеленским, чтобы иметь полное представление о развязанной кремлем войне, а также избегать призывов к немедленному перемирию, которые лишь ратифицируют российскую оккупацию.

Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, чтобы он (Си Цзиньпин. – Ред.) услышал и украинскую сторону, а не только Путина, не только российскую точку зрения", - отметил представитель администрации США.

Он в очередной раз повторил обеспокоенность Вашингтона относительно так называемого китайского "мирного плана" по урегулированию ситуации в Украине, а также намерениям Пекина "способствовать переговорам" в условиях, когда РФ не собирается оставлять оккупированные украинские территории.

"Это было бы односторонней выгодой и отражало бы только российскую точку зрения", - отметил Кирби об инициативе КНР по немедленному перемирию и поиску компромиссов между Киевом и москвой.

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"Прекращение огня сейчас будет означать ратификацию российских завоеваний и, по сути, признавать достижения РФ и ее попытку силой завоевать территории своих соседей", - подчеркнул представитель администрации США.

Он подчеркнул, что это позволит российским войскам продолжать оккупацию суверенной украинской территории, а это, конечно, не соответствует принципам Устава ООН.

"Мы не считаем это шагом к справедливому и крепкому миру", - отметил представитель Белого дома. Кирби отметил, что обеспечение такого мира должно предусматривать украинские взгляды и уважать основную идею суверенитета и территориальной целостности.