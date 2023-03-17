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Это оценка моей работы с детьми, – уполномочена при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова о выдаче ордера на ее арест Международным уголовным судом

львова-бєлова

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отреагировала на выдачу МКС ордера на ее арест, заявив, что международное общество "оценило ее работу по помощи детям".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

"Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий. Что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми", - заявила она. 

В то же время омбудсмен добавила, что будет продолжать воровать детей, несмотря на ордер.

"Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше — ну, а мы продолжаем работать", - заявила она.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд издал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и Уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Читайте также: Россия использует не менее пяти сценариев похищения украинских детей, - уполномоченная президента по правам ребенка Герасимчук

Автор: 

дети (6605) похищение (1690) Международный уголовный суд (237) Львова-Белова Мария (14)


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Топ комментарии
+49
Не просто тупа, а цинічна тварюка
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17.03.2023 19:13 Ответить
+40
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17.03.2023 19:06 Ответить
+24
Пробачте, але чикатіла теж вважав що він робив щось корисне.
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17.03.2023 19:09 Ответить
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17.03.2023 19:06 Ответить
Не просто тупа, а цинічна тварюка
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17.03.2023 19:13 Ответить
Гебістська дешевка.
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17.03.2023 20:20 Ответить
Теперь она Белова-Гаагина...
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17.03.2023 20:21 Ответить
Це просто бравада від відчаю.
Я впевнений, ця лахудра спати спокійно вже не буде.
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17.03.2023 21:44 Ответить
ТП!!! Там все львовы-беловы,захарова-шмара с цирозником медведем-с сынулем геем сплошная алкашня,хуйло с чемоданчиком...
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17.03.2023 19:30 Ответить
И у медведева гей , у соловьиного помета тоже ***** Путлерастович педофил На кацапстане сплошные извращенцы 🤮, а они про скрепы своим зомби -баранам. втирают
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17.03.2023 20:17 Ответить
Якщо її викрадуть наші розвідники то до Гааги може не дійти діло.
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17.03.2023 19:12 Ответить
Сирии
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17.03.2023 19:26 Ответить
Рашисты 82% МРАЗИ , испытайте на себе бомбежки и весь ужас вашей спецоперации
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17.03.2023 20:22 Ответить
Давай зі мною порозмовляй,іспитальщік🤣🤣🤣
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17.03.2023 21:44 Ответить
чтоб ее детей украли и рассказали как это помогло и всех сделало счастливыми
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17.03.2023 21:26 Ответить
доктор менгеле пишався б тобою
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17.03.2023 19:08 Ответить
Пробачте, але чикатіла теж вважав що він робив щось корисне.
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17.03.2023 19:09 Ответить
100% кліничний кейс для дурки
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17.03.2023 19:15 Ответить
Нехай з твоїми станеться те ж саме
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17.03.2023 19:10 Ответить
Вот согласен со всеми комментариями с проклятиями этой сцуке. Но им неведомо про божий суд, а после него будет рашистам пекло, ой будет. Им и выеживаться уже не долго осталось на пути туда. У них есть путин как проводник в АД.
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17.03.2023 19:42 Ответить
У неї немає своїх дітей,вона усиновила нашого хлопчину,йому 15 років,потрібна б була їй дитина, то взяла б маленьку,а то у мене закрадуються думки,що вона любителька молоденьких хлопчиків!
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17.03.2023 21:06 Ответить
скорее чтобы потерпеть всего 3 года и его сдыхаться
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17.03.2023 21:27 Ответить
Ну нічого) Виїде в Туреччину десь - хоп і вона вже в Голландії
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17.03.2023 19:10 Ответить
***** їй. кошмари починаються ,тепер буде вві сні оглядуватись )
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17.03.2023 19:11 Ответить
Д'єрмак не дозволить!
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17.03.2023 19:12 Ответить
Ермак главнее
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17.03.2023 19:18 Ответить
Зараз Арахамія напише афідавіт в лондонський гаагський суд, що вона врятувала 400 000 дітей з України.
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17.03.2023 19:24 Ответить
ручку шукає
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17.03.2023 19:35 Ответить
Що таке -розмухувайте?Я не розумію🤣🤣🤣
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17.03.2023 19:48 Ответить
Ну щось точно з мухами зв'язано...
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17.03.2023 21:22 Ответить
Зеленський буде мовчати, якщо дєрьмак не дозволить розкрити рота, а спічрайтери до цього не напишуть текст.
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17.03.2023 19:24 Ответить
Нема сечі терпіти ці пекельні борошна?Перекладач добі не допоможе🤣🤣🤣
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17.03.2023 19:36 Ответить
Так-так, від 15-ти до довічного буде оцінка.
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17.03.2023 19:12 Ответить
Це ще не оцінка. Оцінку тобі винесе суд, потвора!
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17.03.2023 19:14 Ответить
суд для многих из них будет спасением , их страна в агонии , от сюда и заявы подобные , ,, работать ,, им осталось не долго , ***** просто заменят месяца через 3 , осенью он и сам исдохнет , и начнется веселая пора для всех тех , кто был при пукине , и в первую очередь это коснется рупоров кремля , остальных будут находить ,, самоубитыми ,, кто-то ,, самостоятельно ,, выпадет из окна , кто-то погибнет в аварии , ..............они слишком много знают , и могут рассказать , кто , когда , отдавал приказы на то или иное действие ............в ихнем мо тоже будут веселые времена , ,, самоубийства,, по три раза в голову будут нормой , ......короче , парашников ждут такие времена , что сталинские репрессии им покажутся детским садиком .
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17.03.2023 19:39 Ответить
су чару треба знищить
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17.03.2023 19:14 Ответить
а який же викрадач дітей не пишається ордером на арешт?
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17.03.2023 19:14 Ответить
Дешеві кацапські відмазки

із розряду

"санкциі нам толька на пользу!"©
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17.03.2023 19:14 Ответить
То нехай так "їй так буде пасувати зашморг на шиї"
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17.03.2023 19:40 Ответить
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17.03.2023 22:54 Ответить
****, просто **** (пробач мене собачка)
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17.03.2023 19:16 Ответить
Просто (ОЙ)бнуте, тупеньке створіннячко...
Одне слово - "русская"...
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17.03.2023 19:17 Ответить
Були санкції всіх країн, навіть Японії, щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі - Каже ця курва.- А далі тебе повісять. Разом з ******.
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17.03.2023 19:17 Ответить
Когда это европейцы вешали последний раз? Там все цивильно. Дадут лет 12-15 турмы, да и сиди себе, рукавицы шей.
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17.03.2023 19:29 Ответить
То в нас шиють. У Європах культурно відпочивають
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17.03.2023 19:41 Ответить
був такий доктор менгеле, у гітлера, так він теж рахував себе рятівником дітей, коли різав їх на органи і проводив нелюдські експеременти
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17.03.2023 19:18 Ответить
Пропагандистка Симоньян хочет убить своего хозяина ядерной ракетой

Глава прокремлевского телеканала RT предлагает ударить боеголовкой по стране, в которой задержат Путина, и затем посмотреть на нее через 8 минут.
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17.03.2023 19:18 Ответить
))
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17.03.2023 19:21 Ответить
Я навіть не уявляв що кіднепінг є турботою про дітей...
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17.03.2023 19:19 Ответить
а то нічого що у дітей "вашої" країни українські документи ? а далі як казала моя бабуся тюрьма і воші !
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17.03.2023 19:19 Ответить
Наволоч упорота.
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17.03.2023 19:20 Ответить
тп!!!
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17.03.2023 19:20 Ответить
Прекрасна оцінка .... Затраторити за грати пожиттєво
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17.03.2023 19:20 Ответить
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17.03.2023 19:23 Ответить
Дайте заставку бабушки со словами: "Боже, яке кончене" ))
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17.03.2023 19:23 Ответить
це оцінка тобі яка ти наймерзенніша потвора
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17.03.2023 19:24 Ответить
Её отпрысков похитить безследно когда поедут за гранку!всё возвращается всё впереди ТВАРЬ!
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17.03.2023 19:27 Ответить
міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям". ЯК КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН.КОТРИЙ ПОТРЕБУЄ ВИРОКУ Міжнародного кримінального суду
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17.03.2023 19:31 Ответить
Кажуть, що Кадафі після такого ордеру прожив 4 місяці. І ще ходять плітки, що не обов'язково живим його в суд везти
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17.03.2023 19:37 Ответить
В принципі, чікатіло свої злочини теж міг назвати "роботою з дітьми".
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17.03.2023 19:40 Ответить
Эта **********, воровка-профессионал.
Провесить её за заднее копыто, пусть одумается перед тем как сдохнет! Уроды, убивают родителей, что-бы похитить детей!!! Работа у них такая...
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17.03.2023 19:42 Ответить
Электрический стул заждался
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17.03.2023 19:50 Ответить
ой ты наша верещук
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17.03.2023 19:54 Ответить
Чи воно так щиро вірить у свою брехню, чи просто йо@нуте на всю голову?
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17.03.2023 20:13 Ответить
Пора створювати нашому ГУР аналог Моссаду і мочити топ недополітиків кацапів.
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17.03.2023 20:17 Ответить
От же падла! Трактує окуповані території - їхня країна, а діти з цієї території - їхні діти. Заробила повішення
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17.03.2023 20:24 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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17.03.2023 20:31 Ответить
ну и дура из болот ***...........бери ************ и лезь с ним в петлю свинособака........................................тьфу шлюха кремлевская.....................
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17.03.2023 20:31 Ответить
дети не котята , что можна отдавать кому попало - наркоманам и пьяницам
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17.03.2023 20:34 Ответить
Омбудсмен - кіднепер! Таке може бути тільки в Раші...
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17.03.2023 20:46 Ответить
Подожди жучка-*****---скоро в муму превратят! В лодку больше не садись.
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17.03.2023 20:50 Ответить
Дурепа без мізків, ось тебе і першу заарештують і викрадуть свої за лімон баксів і передадуть куди потрібно, обісрану і заплакану, у смердючому мішку.
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17.03.2023 20:52 Ответить
Оцінять років на 20.
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17.03.2023 21:06 Ответить
-За таку "роботу", 20 років? За кожну дитину, по 20 років кожному і *****, також!
Млинець, були у США кати професіонали, як що не помиляюсь, гебельс у петлі дві доби смикався...
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17.03.2023 21:29 Ответить
Бункерному втрачати немає чого - онкологія, а тобі, дурепі, прийдеться посидіти, якщо труси Новічком не намажуть.
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17.03.2023 21:13 Ответить
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17.03.2023 21:32 Ответить
Ні не можна. Тому що не від Порошенка залежало чи буде війна чи ні. Ось доказ https://www.radiosvoboda.org/a/25398652.html https://www.radiosvoboda.org/a/25398652.html

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18.03.2023 08:24 Ответить
Посмотрите на эту бл*дскую морду на фото - какие дети, какие права.
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17.03.2023 21:32 Ответить
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17.03.2023 21:44 Ответить
Нацисти після Нюрнберзького трибуналу недовго раділи такій "оцінці".
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17.03.2023 21:55 Ответить
"цікаво, що буде далі" - заявила вона.

А далі випадеш з вікна.
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17.03.2023 22:33 Ответить
Чому я не здивований? Маніяк теж продовжує робити свою чорну справу, коли знає що його шукають.
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17.03.2023 22:48 Ответить
Тупая кобыла.
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17.03.2023 22:49 Ответить
Последнее слово Чикатило на суде - это оценка моей работы с детьми. Полный пдц....
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17.03.2023 22:53 Ответить
Так тварюка, це оцінка того, що ти витворила. І дай Бог щоб ти валялась на нарах не європейської а української а краще кацапської тюряги.
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18.03.2023 04:25 Ответить
 
 