Это оценка моей работы с детьми, – уполномочена при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова о выдаче ордера на ее арест Международным уголовным судом

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отреагировала на выдачу МКС ордера на ее арест, заявив, что международное общество "оценило ее работу по помощи детям".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

"Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий. Что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми", - заявила она.

В то же время омбудсмен добавила, что будет продолжать воровать детей, несмотря на ордер.

"Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше — ну, а мы продолжаем работать", - заявила она.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд издал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и Уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

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