Костин об ордере Международного уголовного суда: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Президент РФ Владимир Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его могут арестовать и передать в суд.
Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, комментируя выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина, передает Цензор.НЕТ.
Есть ордер на арест путина!
Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Путина и уполномоченной по правам ребенка России Львово-Беловой.
Это означает, что за пределами россии Путин должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем пожать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности.
Это историческое решение для Украины и всей системы международного права.
Благодарен за него лично прокурору МКС Кариму Хану. Мы ежедневно тесно сотрудничаем по расследованию преступлений, совершенных против Украины. В частности, по насильственной депортации детей, Офис генерального прокурора передал МКС более 40 томов материалов – более 1000 страниц.
Всего в производствах, в которых Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше. Никаких сомнений, это -спланированная политика России, направленная на уничтожение Украины как государства и украинцев как нации. Воруя наших детей, россия буквально ворует наше будущее.
Нам удалось вернуть домой 308 детей. Мы должны вернуть их всех. И осудить в украинских и международных судах каждого причастного к принудительной депортации украинских детей. А также к другим военным преступлениям, преступлениям против человечности, геноцида и тяжелейшему международному преступлению – агрессии.
Сегодняшнее решение – исторический шаг. Но это только начало долгого пути восстановления справедливости.
И этот путь мы должны пройти вместе со всем свободным миром. Ожидаем от всех государств, которые считают себя частью цивилизованного мира, соответствующих шагов по привлечению подозреваемых в совершении международных преступлений к ответственности.
Даже если это самые высокие вожди российского террористического режима. Особенно если это самые высокие вожди российского террористического режима", - рассказал Костин.
Отметим, юрисдикция МКС распространяется в странах, ратифицировавших Римский устав. Украина не является участником Римского устава. Однако Украина предоставила Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории. Участницами Римского устава являются 123 государства, среди которых в том числе государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому им необходимо будет учитывать выданные МКС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, в том числе Китай, Индия, Беларусь, Турция и Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но со временем отозвала свою подпись.
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я б навіть сказав повинні.
- владимир владимирович, вам там в Гааге ордер дали.
- Может орден?
- Нет.
Може сходити за попкорном? 🤔
Чомусь я не впевнений, що після економічної кризи через КОВІД, Китай буде експерентувати зі своїм благополуччям в найближчому майбутньому... Хоча... Диктатури не передбачувані, бо залежать від настрою та "бздиків" однієї людини.
Они обозначены зеленым цветом.
По раше и то в бронепоезде
P.S. Я безумовно за суд над Путлєром, але потрібно казати людям правду, якою б вона не була.
ОПИСАНИЕ СОБЫТИЙ СО СЛОВ СВИДЕТЕЛЕЙ
По словам свидетелей, два легковых автомобиля, в которых находились израильские спецназовцы, подъехали к торговому центру "Ан-Нимр" на улице Абу Бакр в Дженине и остановились недалеко от места, где стоял Нидаль Хазэм. Из машины Skoda вышел мужчина с пистолетом и с близкого расстояния выстрелил в голову Хазэма. Находившийся рядом Юсуф Шраим попытался атаковать стрелявшего, тогда из двух машин выскочили вооруженные люди и застрелили его. После этого израильские спецназовцы попытались скрыться на машинах, но из-за пробки на улице и толпы, которая атаковала их вскоре после стрельбы, группа спецназа была вынуждены укрыться в помещении ресторана и занять оборону. Стреляя по нападавшим, спецназовцы убили двух человек и ранили более 20, заявляет палестинская сторона. Свидетели отмечают, что рядом с местом происшествия находились сотрудники палестинской полиции, однако они не вмешивались в происходящее. Вскоре в Дженин въехали на бронемашинах израильские военные. Одна из таких машин подъехала к месту, где укрылись спецназовцы, и их удалось эвакуировать. По данным властей ПА, операция по ликвидации Хазэма и Шраима была проведена бойцами подразделения "псевдоарабов" израильской пограничной полиции (ЯМАС) (известна по сериалу "Фауда").
Отметим, что операция проводилась днем, а не ночью, когда был бы шанс минимизировать сопутствующие потери (похожим образом израильский спецназ действовал недавно и https://www.newsru.co.il/press/1mar2023/nyt_nablus_108.html в Шхеме ). Примечательно также, что разыскиваемый террорист был ликвидирован в районе, где расположено множество магазинов, кафе и ресторанов - днем там всегда много людей и автомобилей - непонятно, как планировалось скрыться после ликвидации. Судя по опубликованным видеозаписям, израильские спецназовцы использовали машины с палестинскими и израильскими номерными знаками (впрочем, в Дженине можно встретить машины как с белыми, так и с желтыми номерами).
Руководство террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступило с заявлениями, в которых звучит угроза мести Израилю за операцию в Дженине.
Во время операциив Дженине в Кремле принимали делегацию Хамас.
Він нікуди давно не їздить.
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1636780973953105943 1 ч
Совпадение? Не думаюю Ордер на арест Путина МУС выдал в преддверие приезда в Москву комглаваря Китая Си Циньпиня, который реши стать планетарным миротворцем и застолбить роль мирового лидера. А на певерку получается что встречаться китайский император будет с убийцей и арестантом