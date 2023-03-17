Костин об ордере Международного уголовного суда: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать

Президент РФ Владимир Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его могут арестовать и передать в суд.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, комментируя выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина, передает Цензор.НЕТ.

Есть ордер на арест путина!

Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Путина и уполномоченной по правам ребенка России Львово-Беловой.

Это означает, что за пределами россии Путин должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем пожать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности.

Это историческое решение для Украины и всей системы международного права.

Читайте также: Решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, - Захарова

Благодарен за него лично прокурору МКС Кариму Хану. Мы ежедневно тесно сотрудничаем по расследованию преступлений, совершенных против Украины. В частности, по насильственной депортации детей, Офис генерального прокурора передал МКС более 40 томов материалов – более 1000 страниц.

Всего в производствах, в которых Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше. Никаких сомнений, это -спланированная политика России, направленная на уничтожение Украины как государства и украинцев как нации. Воруя наших детей, россия буквально ворует наше будущее.

Нам удалось вернуть домой 308 детей. Мы должны вернуть их всех. И осудить в украинских и международных судах каждого причастного к принудительной депортации украинских детей. А также к другим военным преступлениям, преступлениям против человечности, геноцида и тяжелейшему международному преступлению – агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Западные лидеры приветствуют решение об ордере Международного уголовного суда на арест Путина: "Еще один шаг к судному дню"

Сегодняшнее решение – исторический шаг. Но это только начало долгого пути восстановления справедливости.

И этот путь мы должны пройти вместе со всем свободным миром. Ожидаем от всех государств, которые считают себя частью цивилизованного мира, соответствующих шагов по привлечению подозреваемых в совершении международных преступлений к ответственности.

Даже если это самые высокие вожди российского террористического режима. Особенно если это самые высокие вожди российского террористического режима", - рассказал Костин.

Отметим, юрисдикция МКС распространяется в странах, ратифицировавших Римский устав. Украина не является участником Римского устава. Однако Украина предоставила Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории. Участницами Римского устава являются 123 государства, среди которых в том числе государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому им необходимо будет учитывать выданные МКС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, в том числе Китай, Индия, Беларусь, Турция и Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но со временем отозвала свою подпись.