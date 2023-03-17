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Новости Война
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Костин об ордере Международного уголовного суда: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать

путін

Президент РФ Владимир Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его могут арестовать и передать в суд.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, комментируя выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина, передает Цензор.НЕТ.

Есть ордер на арест путина!

Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Путина и уполномоченной по правам ребенка России Львово-Беловой.

Это означает, что за пределами россии Путин должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем пожать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности.

Это историческое решение для Украины и всей системы международного права.

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Благодарен за него лично прокурору МКС Кариму Хану. Мы ежедневно тесно сотрудничаем по расследованию преступлений, совершенных против Украины. В частности, по насильственной депортации детей, Офис генерального прокурора передал МКС более 40 томов материалов – более 1000 страниц.

Всего в производствах, в которых Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше. Никаких сомнений, это -спланированная политика России, направленная на уничтожение Украины как государства и украинцев как нации. Воруя наших детей, россия буквально ворует наше будущее.

Нам удалось вернуть домой 308 детей. Мы должны вернуть их всех. И осудить в украинских и международных судах каждого причастного к принудительной депортации украинских детей. А также к другим военным преступлениям, преступлениям против человечности, геноцида и тяжелейшему международному преступлению – агрессии.

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Сегодняшнее решение – исторический шаг. Но это только начало долгого пути восстановления справедливости.

И этот путь мы должны пройти вместе со всем свободным миром. Ожидаем от всех государств, которые считают себя частью цивилизованного мира, соответствующих шагов по привлечению подозреваемых в совершении международных преступлений к ответственности.

Даже если это самые высокие вожди российского террористического режима. Особенно если это самые высокие вожди российского террористического режима", - рассказал Костин.

Отметим, юрисдикция МКС распространяется в странах, ратифицировавших Римский устав. Украина не является участником Римского устава. Однако Украина предоставила Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории. Участницами Римского устава являются 123 государства, среди которых в том числе государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому им необходимо будет учитывать выданные МКС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, в том числе Китай, Индия, Беларусь, Турция и Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но со временем отозвала свою подпись.

Автор: 

арест (10465) путин владимир (31651) Международный уголовный суд (237) Костин Андрей (181) военные преступления (1466)


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Топ комментарии
+12
сьогодні В бункірі
- владимир владимирович, вам там в Гааге ордер дали.
- Может орден?
- Нет.
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17.03.2023 19:33 Ответить
+11
Путина должны арестовать и https://t.me/insiderUKR/51558 передать в суд 123 страны, которые ратифицировали "Римский статут"

Они обозначены зеленым цветом.
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17.03.2023 19:33 Ответить
+10
"за кордоном його можуть арештувати".
я б навіть сказав повинні.
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17.03.2023 19:33 Ответить
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"за кордоном його можуть арештувати".
я б навіть сказав повинні.
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17.03.2023 19:33 Ответить
сьогодні В бункірі
- владимир владимирович, вам там в Гааге ордер дали.
- Может орден?
- Нет.
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17.03.2023 19:33 Ответить
Спостерігаємо за ситуацією навколо візиту китайського Сі до дурного пу...
Може сходити за попкорном? 🤔
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17.03.2023 19:33 Ответить
Можливо, але це буде мати наслідки з боку тих 123 країн, які "не закриють очі", бо Римський статут.
Чомусь я не впевнений, що після економічної кризи через КОВІД, Китай буде експерентувати зі своїм благополуччям в найближчому майбутньому... Хоча... Диктатури не передбачувані, бо залежать від настрою та "бздиків" однієї людини.
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17.03.2023 19:47 Ответить
Путина должны арестовать и https://t.me/insiderUKR/51558 передать в суд 123 страны, которые ратифицировали "Римский статут"

Они обозначены зеленым цветом.
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17.03.2023 19:33 Ответить
Не все так райдужно. Бо мають заарештувати лише у тих країнах, які приєдналися до МКС і ратифікували Римський статут. Китай, Індія, Туреччина, тощо - не ратифікували.
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17.03.2023 19:34 Ответить
нельзя ездить в страны, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда. То есть 123 страны, включая Таджикистан, Сербию, Венесуэлу, Бразилию и тд
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17.03.2023 19:35 Ответить
Х-ло никуда не ездит только

По раше и то в бронепоезде
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17.03.2023 19:39 Ответить
Не пишіть дурниць! Що стосується осіб, які мають дипломатичний імунітет (а усі керівники країн його мають!) - то вони є недоторканими і ніякий МКС їх заарештувати не може! Він буде мати таку нагоду лише після того, як підозрювана особа втратить такий імунітет!
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17.03.2023 20:09 Ответить
Это не дипломатический иммунитет конечно, а иммунитет лидеров стран - 1, 2, иногда 3 лица, но в целом вы правы.
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17.03.2023 20:39 Ответить
Так, так, дводенний. САМЕ СУД позбавляє імунітету. Нє, не знали?
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17.03.2023 21:03 Ответить
В иране и китае,тока так)
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17.03.2023 19:35 Ответить
Лукашенка - діржиті! я їво паймал!
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17.03.2023 20:02 Ответить
приведуть до тебе в кабінет і зе обміняе на ......????
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17.03.2023 19:37 Ответить
безумовно набагато а ти гірше?
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17.03.2023 19:44 Ответить
На Пу насувається пи.......!
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17.03.2023 19:38 Ответить
а при затриманні можуть і вбити, якщо охорона буде залу....ся
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17.03.2023 19:38 Ответить
Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - а с злочинцами не ведут переговоры и ничего не подписуют
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17.03.2023 19:40 Ответить
Лапша на вуха українцям від генпрокурора. Омар аль-Башир, президент Судана (зверніть увагу не Росіїї з ядерною зброєю, а всього на всього Судану), на нього МКС видав ордер за геноцид. Після того той здійснив міжнародні візити до Китаю, Нігерії, Саудовської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Ефіопії, Кенії, Катару, Чаду, та до інш. країн, що відмовились арештувати і видати його до суду незважаючи на Римський статут. Після того як його звергли в 2019р. нова влада пообіцяла видати його. Обіцяє аж дотепер.
P.S. Я безумовно за суд над Путлєром, але потрібно казати людям правду, якою б вона не була.
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17.03.2023 19:42 Ответить
Він іздів до краін не ратификувавших РИМСКИЙ СТАТУТ
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17.03.2023 19:46 Ответить
Чад, ПАР, Кенія, Нігерія, ратифікували Римський статут, але не арештували аль-Башира.
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17.03.2023 19:54 Ответить
Ось що Ви мені зараз хочете доказати ? Башира не арештовали, а ***** арештують , БО БАГАТО ГРОШЕЙ ЗАПАД ВИТРАЧАЕ НА ЦЬОГО ФАШИСТА
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17.03.2023 20:02 Ответить
Усе вірно! пітіна, поки він має дипломатичну недоторканість як керівник країни, ніяка країна не може заарештувати! До тих пір, аж поки підозрювана особа такого імунітету буде позбавлена!
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17.03.2023 20:12 Ответить
Да фигня этот орден, никто его не арестует. Даже если он поедет в ту страну где ратифицирован статут. Это так, больше пиар, чем действенный инструмент. Хотя он может даже и рад, типа признали его "заслуги".
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17.03.2023 19:43 Ответить
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17.03.2023 19:43 Ответить
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17.03.2023 19:44 Ответить
Вот как выносят приговор террористам в Израиле:

ОПИСАНИЕ СОБЫТИЙ СО СЛОВ СВИДЕТЕЛЕЙ

По словам свидетелей, два легковых автомобиля, в которых находились израильские спецназовцы, подъехали к торговому центру "Ан-Нимр" на улице Абу Бакр в Дженине и остановились недалеко от места, где стоял Нидаль Хазэм. Из машины Skoda вышел мужчина с пистолетом и с близкого расстояния выстрелил в голову Хазэма. Находившийся рядом Юсуф Шраим попытался атаковать стрелявшего, тогда из двух машин выскочили вооруженные люди и застрелили его. После этого израильские спецназовцы попытались скрыться на машинах, но из-за пробки на улице и толпы, которая атаковала их вскоре после стрельбы, группа спецназа была вынуждены укрыться в помещении ресторана и занять оборону. Стреляя по нападавшим, спецназовцы убили двух человек и ранили более 20, заявляет палестинская сторона. Свидетели отмечают, что рядом с местом происшествия находились сотрудники палестинской полиции, однако они не вмешивались в происходящее. Вскоре в Дженин въехали на бронемашинах израильские военные. Одна из таких машин подъехала к месту, где укрылись спецназовцы, и их удалось эвакуировать. По данным властей ПА, операция по ликвидации Хазэма и Шраима была проведена бойцами подразделения "псевдоарабов" израильской пограничной полиции (ЯМАС) (известна по сериалу "Фауда").

Отметим, что операция проводилась днем, а не ночью, когда был бы шанс минимизировать сопутствующие потери (похожим образом израильский спецназ действовал недавно и https://www.newsru.co.il/press/1mar2023/nyt_nablus_108.html в Шхеме ). Примечательно также, что разыскиваемый террорист был ликвидирован в районе, где расположено множество магазинов, кафе и ресторанов - днем там всегда много людей и автомобилей - непонятно, как планировалось скрыться после ликвидации. Судя по опубликованным видеозаписям, израильские спецназовцы использовали машины с палестинскими и израильскими номерными знаками (впрочем, в Дженине можно встретить машины как с белыми, так и с желтыми номерами).

Руководство террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступило с заявлениями, в которых звучит угроза мести Израилю за операцию в Дженине.
Во время операциив Дженине в Кремле принимали делегацию Хамас.
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17.03.2023 19:45 Ответить
Бен Ладена США также ликвидировали
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17.03.2023 20:12 Ответить
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17.03.2023 19:46 Ответить
Путя-*****,тепер спокійно приїде в Україну,бо до сіх пір Україна не ратифікувала,римський Статут.
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17.03.2023 19:50 Ответить
не вийде. Україна надала дозвіл МКС розслідувати злочини на своїй території.
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17.03.2023 19:57 Ответить
Сі з пуйлом наступного тижня ручкатиметимеся, аж гай шумітиме замірвавсьоммірє
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17.03.2023 19:52 Ответить
США, Китай та Індія не ратифікували статут. виходить до Штатів ***** можна.
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17.03.2023 19:54 Ответить
Повна фігня!
Він нікуди давно не їздить.
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17.03.2023 19:57 Ответить
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17.03.2023 20:11 Ответить
А всього навсього збитий дрон...
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17.03.2023 20:20 Ответить
На болотах чути завивання, вереск й лемент!
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17.03.2023 20:29 Ответить
Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1636780973953105943 1 ч

Совпадение? Не думаюю Ордер на арест Путина МУС выдал в преддверие приезда в Москву комглаваря Китая Си Циньпиня, который реши стать планетарным миротворцем и застолбить роль мирового лидера. А на певерку получается что встречаться китайский император будет с убийцей и арестантом
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17.03.2023 21:00 Ответить

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17.03.2023 21:32 Ответить
 
 