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Западные лидеры приветствуют решение об ордере Международного уголовного суда на арест Путина: "Еще один шаг к судному дню"

путін

Топ-чиновники западных государств приветствуют решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Путин, несомненно, несет ответственность за военные преступления, а также должен предстать перед судом за преступление агрессии. Я приветствую тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) согласился выдать ордер на арест Путина", – написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест господина Путина приветствовал и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. ВИДЕО

"Никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право", – отметил он в Twitter.

В решении о выдаче ордера на арест президента России премьер-министр Эстонии Кая Каллас видит "еще один шаг к судному дню".

"Выдавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал: все зверства против Украины являются следствием преступной политики российских лидеров. Напоминаем, что никто не имеет иммунитета, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности", – написала она в Twitter.

Принял к сведению заявление прокурора Международного уголовного суда о возбуждении дела против президента Путина и Марии Львовой-Беловой и глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра.

Также читайте: Решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, - Захарова

"Нидерланды поддерживают #МУС в его важной задаче борьбы с безнаказанностью за военные преступления и преступления против человечности. Мы сделаем все возможное, чтобы #МУС мог безопасно и независимо выполнять эту сложную задачу", - написал Гукстра в Twitter.

арест (10465) путин владимир (31651) Ринкевичс Эдгарс (144) Международный уголовный суд (237) военные преступления (1466) Каллас Кая (242) Липавский Ян (103) Хукстра Вопке (12)


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Топ комментарии
+46
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17.03.2023 19:48 Ответить
+30
Ось це можно вже вішати на фасадах зданий

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17.03.2023 19:51 Ответить
+27
"- а на черной скамье, на скамье подсудимой сидит львова-белова и какой то *****" ))
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17.03.2023 19:52 Ответить
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17.03.2023 19:48 Ответить
Чпутя...
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17.03.2023 20:38 Ответить
Чмоня Чмобікович
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17.03.2023 23:23 Ответить
Хотілось щоб вся рашиська кліка і їхні пропагандони постали перед судом за злочини проти українського народу.
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17.03.2023 19:50 Ответить
Так і буде .
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17.03.2023 19:52 Ответить
пыня всех за собой потянет
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17.03.2023 19:54 Ответить
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17.03.2023 23:24 Ответить
Ось це можно вже вішати на фасадах зданий

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17.03.2023 19:51 Ответить
Nice!
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17.03.2023 21:50 Ответить
"- а на черной скамье, на скамье подсудимой сидит львова-белова и какой то *****" ))
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17.03.2023 19:52 Ответить
а на чёрном бутле,на бутылке стекольной...
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17.03.2023 20:04 Ответить
пришли другие времена. по параше бродит призрак блэката ))
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17.03.2023 20:16 Ответить
"..ето было во вторник....
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17.03.2023 20:09 Ответить
І ето ми по-большому счьоту всєрйоз єщьо нічєго нє начіналі (с)
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17.03.2023 19:53 Ответить
ахахахахааааа!!!! КАЦАПЫ , А ЧТО С ****** ????? аахахахааааа
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17.03.2023 19:55 Ответить
ну і хто тепер нерукопожатому підозрюваному дзвонити буде
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17.03.2023 19:55 Ответить
Чаушеску із того Світу, або Саддам Гусейн!...))...
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17.03.2023 19:58 Ответить
Вот наверное единственная польза от этого "ордера", Макроны всякие поменьше названивать будут ему.
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17.03.2023 20:10 Ответить
Не тільки в цьому. Автоматично ціна будь-яких "домовленостей" для ***** зросла. Всі обходи санкцій - ще на десятки відсотків стануть дорожчі. Дисконт на нафтогаз для Індії/Китаю - ще більший. Корчити з себе "миротворця" стане складніше та в рази дорожче. Як не дивно, саме такі речі спрацювати проти засрашки можуть болючіше, ніж втрата європейського ринку газу...
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17.03.2023 21:14 Ответить
Там за горизонтом замаячив Трибунал!
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17.03.2023 19:56 Ответить
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17.03.2023 19:56 Ответить
І ОБІСРАТИ ЦЕЙ МОНУМЕНТ
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17.03.2023 19:58 Ответить
А я вам сейчас покажу
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17.03.2023 20:13 Ответить
***** на эшафот.
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17.03.2023 19:57 Ответить
бггг
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17.03.2023 19:58 Ответить
Цю дуру незабаром теж арештують
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17.03.2023 19:59 Ответить
Думала, що черговий раз злякаються? Ні,на цей раз лякатися і ховатися будете ви - пуйло і його шавки до кінці своїх днів.
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17.03.2023 20:45 Ответить
А кацапи як босяки - понт кидають, і збігають
треба за понти їх бити
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17.03.2023 21:26 Ответить
То есть она фактически призывает ударить по арестованному путину?)
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17.03.2023 20:03 Ответить
Лондон бомбить не изволите?
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17.03.2023 20:15 Ответить
Ахаха))) Видно, що у цієї курви мізки відсутні взагалі. Та якби арештували куйла, на срашці вже ніхто й не думав би нічого запускати, в ту ж секунду почалася би боротьба за крісло наступного диктатора. Між усіма - і кремлівська алкашня, і військова алкашня, і зек, і вівцейоб, і гіркін, і фсб. Всім вже було би насрати на куйла
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17.03.2023 20:18 Ответить
Так оця боброїдка й здасть, щоб хоч якось зменшити собі строк. Але сподіваюсь що бункерного чека доля його "колєгі" каддафі.
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17.03.2023 20:36 Ответить
що самі смішно дивитись буде довго, бо кацапи по х..лу не стрельнуть.
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17.03.2023 21:19 Ответить
Потвора думав , що то він майстер по "многоходовачькам" . А тут на тобі- спочатку оскар фільму про Навального, потім ордер... Схоже , що буде продовження.
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17.03.2023 19:59 Ответить
Да ничего не будет. Вон от переданных старых МиГов и то больше пользы чем от этого ордера.
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17.03.2023 20:05 Ответить
Якщо він людина, хоча це не точно, то от уявіть сіт"юейшн. Ти такий уже сам повірив за 22 роки в те, що тебе важають-Царьом, Вєршитєлєм судєб, Гєніальним палкаводцем, Атцом нациї....а потім хєрак- і ордєр. Я до того ,що можливий якийсь інфаркт чи щось подібне . Можливо "міравая закуліса" вирішила таким чином ушатать вурдалаку.
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17.03.2023 20:22 Ответить
воно й так вже невиїздне, а тепер нікуди далі ніж свої срані-рязані вже й не поїде.
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17.03.2023 21:21 Ответить
тільки висяче ***** порадує весь світ.
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17.03.2023 19:59 Ответить
Да, и падучее .уйло(от новичка) развеселит.
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17.03.2023 20:02 Ответить
"В індію нє паєду.Єсть болєє важниє ґасударствєнниє дєла,"))))
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17.03.2023 20:04 Ответить
Можливо все таки потрібно провести концерт в лужніках, посвящонний освобождєнію Крима от бандеровцев?
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17.03.2023 20:04 Ответить
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17.03.2023 20:06 Ответить
💩💩💩 - потрійну порцію ...😄
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17.03.2023 20:13 Ответить
Ось що видбувалось накануне цього рішення

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWqhVvN_2m6LuKblGyHVKKlTEfq7mlTbVlqDvmvJpJ6F3R_xc9Yfeq97So2uhCVzcOZanF7d-wZ40q6-rXJD6ctL5mYiAXZdd-fgdLEGc8s7TQW56OzySqdKtj7HPknZh-ggL-k--0gASWjoT0UQwKgkf5wvMB4VVZElv5MLuWdng-crQDg9cPpWz48xAB2RHlPhzdJKkddRFERL91Lf5oi&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02YV7MEa3nzr2wgdEthe6GMHSSFAUpxFGjUdoPTqTrAhz2oGZQStDAP1e7oRpRSk7zl?__cft__[0]=AZWqhVvN_2m6LuKblGyHVKKlTEfq7mlTbVlqDvmvJpJ6F3R_xc9Yfeq97So2uhCVzcOZanF7d-wZ40q6-rXJD6ctL5mYiAXZdd-fgdLEGc8s7TQW56OzySqdKtj7HPknZh-ggL-k--0gASWjoT0UQwKgkf5wvMB4VVZElv5MLuWdng-crQDg9cPpWz48xAB2RHlPhzdJKkddRFERL91Lf5oi&__tn__=%2CO%2CP-R 2 д. ·

Дуже потужна, "комплексна" російська інформатака «з усіх стволів» розгорнулась на західному фронті останнім часом - не про все маю фізичну змогу розповідати, дай Бог встигати "відбиватися" на "своїх" ділянках, але цей сюжет поширюю сама і вас закликаю поширити, бо це вже іпсо "с особым цинизмом" - і, не сумніваюся, з мегатонним, в разі реалізації, ефектом на виході (Достоєвскій! "слєзінка рєбьонка"! "вєлікая русская культура" оплакує українських сиріт - і тим найпереконливіше демонструє цілому світу, що це "війна Путіна, а не Пушкіна", жирнющий задум, ради такого можна пацику і «леґенду» з американською кіношколою підготувати, зрештою, абикому в 2017 р. "Почьотную грамоту презідєнта Російской Фєдєраціі" не виписали б!) - словом, сіркою тут тхне на відстані, як із чекістських підвалів 1930-х, тож чим більше розголосу, тим ліпше, і спасибі всім, хто вчасно схопив ворога за руку - сподіваюся, всією громадою нам вдасться цю «спецоперацію» зупинити…

«Будьмо уважні» (с).

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02KUo8Ck6SkZDakiJVyH3pRMYj62naXkktqTtMPSaEs9LvvbMmAycQ76JBV5KG26zAl?__cft__[0]=AZWqhVvN_2m6LuKblGyHVKKlTEfq7mlTbVlqDvmvJpJ6F3R_xc9Yfeq97So2uhCVzcOZanF7d-wZ40q6-rXJD6ctL5mYiAXZdd-fgdLEGc8s7TQW56OzySqdKtj7HPknZh-ggL-k--0gASWjoT0UQwKgkf5wvMB4VVZElv5MLuWdng-crQDg9cPpWz48xAB2RHlPhzdJKkddRFERL91Lf5oi&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid0FoWRKDSMihCzXH4KjX9BPqh9DYCkcVNTe6W9TtuBqzDYmjkh2S9b1iivtrzsyTkSl
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17.03.2023 20:09 Ответить
https://www.facebook.com/ira.tsilyk?__cft__[0]=AZV03C5rmsw4hWkl5hVWv6yael1EzYSH_fkGHdzmpq-QItgUbM73cw6FiMu5u4M8RDdOMouWbRsGZN0dv9-********************************-yw1ysEKrLmXsSr5XrVSu0Uihcr79CzE3AEFg&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Tsilyk

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02KUo8Ck6SkZDakiJVyH3pRMYj62naXkktqTtMPSaEs9LvvbMmAycQ76JBV5KG26zAl?__cft__[0]=AZV03C5rmsw4hWkl5hVWv6yael1EzYSH_fkGHdzmpq-QItgUbM73cw6FiMu5u4M8RDdOMouWbRsGZN0dv9-********************************-yw1ysEKrLmXsSr5XrVSu0Uihcr79CzE3AEFg&__tn__=%2CO%2CP-R 4 д. ·

Розкажу одну доволі брудну історію, яка, на мою думку, є етичним злочином і яка може зацікавити журналістів. Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сирот, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт
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17.03.2023 20:16 Ответить
Це ж облом, як тепер до )(уйла побіжить мікрон?! Та й шмаркель вже в траурі, разом зі шрьодером.
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17.03.2023 20:10 Ответить
1 - Букерный нацист это лицо всей рашки. Теперь все рашисты станут не выездными. Царю не позволено - рабам тем более.
2 - Это только начало - дальше и за Боинг и за агрессию. Обвинения посыпятся как из кувшина изобилия.
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17.03.2023 20:10 Ответить
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17.03.2023 20:11 Ответить
Охоронці породи Сіба-Іну - .
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17.03.2023 23:09 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду 20 січня 2000 року, однак ще не ратифікувала його, чого чекаємо, чи в когось рильце в пушку та боїться загриміть за грати?
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17.03.2023 20:14 Ответить
Це якесь свято. Хоч пока переховується пуйло під ядерною бомбою в оточенні напів дикого стада, а титул каже про себе. Це не якийсь там суд видав ордер на арешт, а міжнародний. Як би там не кічились кацапи, а в історію увійшли, бо це підтвердження, що вони піDеRи і злочинці.
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17.03.2023 20:14 Ответить
Римський статут навіть США не ратифікували, так що рано радіти
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17.03.2023 20:22 Ответить
А до чого тут США? Сьогодні весь світ видав ордер на арешт міжнародного злочинця, маніяка, терориста і дитячого душогуба пуйла. Який ще потрібно Римський статут, коли рішення виніс Міжнародний суд?
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17.03.2023 20:49 Ответить
Почитай Вікіпедію і все зрозумієш
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17.03.2023 20:54 Ответить
Навіщо мені читати Вікіпедію, я й так все розумію. Є ордер міжнародного суда і його мають виконати. Пройде якийсь час і кацапи змінять владу, самі привезуть Пуйла в суд, щоб торгувати газом і нафтою. Звичайно можуть траванути, але то вже їх справа.
Міжнародний суд (англ. International Court of Justice, фр. Cour internationale de Justice) - головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. Ухвалювати обов'язкові до виконання рішення за всіма спорами, які передаються державами на його розглядю. До суду можуть звертатися учасники його Статуту, до числа яких автоматично входять всі члени ООН. Більше половини справ, які розглядає Суд, стосується територіальних і прикордонних суперечок. Значне число пов'язане з морськими суперечками і питаннями, що стосуються морського права. Інша група справ пов'язана з питаннями державної юрисдикції і дипломатичного і консульського права. Найважливіші суперечки в практиці Суду стосувалися тверджень про незаконне застосування сили.
А простіше відповісти так, що якщо суд взяв до розгляду заяву і тим більше розглянув її, то це його компетенція.
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17.03.2023 21:14 Ответить
Той суд, що видав ордер це не суд ОНН!!! путіна навіть в Україні не арештують по цьому ордеру!
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17.03.2023 21:22 Ответить
Римський статут Міжнародного Кримінального Суду (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Rome Statute of the International Criminal Court) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 міжнародний договір , що заснував https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Міжнародний кримінальний суд . Прийнятий на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F дипломатичній конференції в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Римі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 липня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1998_%D1%80%D1%96%D0%BA 1998 року і набрав чинності з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2002_%D1%80%D1%96%D0%BA 2002 року . Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав (Україна - 20 січня 2000 р.), але ратифікували 122 держав (Україна не ратифікувала).https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83#cite_note-1 [1]
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17.03.2023 20:55 Ответить
В рамках рішення міжнародного суду згідно з Римським статутом Путін має бути заарештований на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут, що визначає повноваження міжнародного кримінального суду. РФ відрізають від повноцінних дипломатичних стосунків з половиною країн світу.
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18.03.2023 08:23 Ответить
саме так, динаміка позитивна, але радіти зарано
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18.03.2023 11:04 Ответить
Саме так, що радіти потрібно і це добре. Справедливість перемагаж і пуйло в розшуку, пуйло під судом і його засудження, справа часу.
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18.03.2023 19:09 Ответить
Як у старезному анекдоті:
Їде лицар дорогою. Дорога - уся в гімні, дерева край дороги - в гімні. Кінь лицаря - увесь в гімні, сам лицар - геть увесь в гімні...
І так далі.
)))
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17.03.2023 20:16 Ответить
Підготовка до арешту відбувалась так/зустріч у римського папи/:
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17.03.2023 20:27 Ответить
А куди цей збирався на міжнародну зустріч? Щось в добру путь
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17.03.2023 20:30 Ответить
Як в горлі кістка
Пуйлу йде звістка
Що він в арешті,
На черзі решта.
Пригожин свій
Кащей та Вій.
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17.03.2023 20:30 Ответить
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17.03.2023 20:31 Ответить
ще один збитий безпілотник, і хЙло завтра буде "кукурікати" на параші
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17.03.2023 20:39 Ответить
Пуйлу все не спиться,
Бо гітлер присниться.
Сміється з дурепи
За всі його срепи...
Чорти котел гріють
Все паніку сіють,
Як будуть варити,
І краденим бити.
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17.03.2023 20:39 Ответить
Це був лише один американський дрон, уявляю що буде якщо цей нікчема ще щось утне.
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17.03.2023 20:41 Ответить
Це нова сторінка в історії…

Руського царя опустили до рівня злодія у розписку…

Це може бути «точкою опори».

Як казав Архимед:
« Дайте мені точку опори і я переверну Землю».
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17.03.2023 20:52 Ответить
Оце все ваше ахаха. Фігею. Питають, у вас все добре, щось не так? Як, як таке питати. Все, все не так, все недобре
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17.03.2023 21:03 Ответить
ну что быдло руцкое царь международный бандит - терпилы конченные...
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17.03.2023 21:04 Ответить
Однин плавний рух пера і візит товаріща Сі в Москву плавно переворюється у гнилого гарбуза.
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17.03.2023 21:06 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1636763893606252545 2 ч

До 17.03.2023 лідер КНР Сі міг зустрітись з президентом Росії Путіним. Після 17.03.2023 Сі буде зустрічатись з підозрюваним в тяжкому кримінальному злочині, на якого вже виписали ордер на затримання От не треба було ображати маленьку залізну пташку ...
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17.03.2023 21:11 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/5390 Петро Порошенко : "Виїздний лише в Гаагу: «нравіться нє нравіться, тєрпі…»"
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17.03.2023 21:11 Ответить
Хана тобі, х**ло. Я, правда, хочу, щоб тебе фізично знищили, а не судили, але факт в тому, що "міжнародне визнання" ти нарешті отримало.

Виглядає, що з-поміж всіх сліпих, глухих, стурбованих та імотентних помийок оон-ок, амністійок, обсє-йок (ще вооз-ка є), червоних хрестів і т.д., може, хоч МКС - більш-менш нормальний.
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17.03.2023 21:24 Ответить
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17.03.2023 21:30 Ответить
Дуже повільно але кадафі, долі якого так панічно боїться карлік, до нього підбирається.
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17.03.2023 22:12 Ответить
Нарешті!
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17.03.2023 21:36 Ответить
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17.03.2023 21:37 Ответить
***** підарешт!
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17.03.2023 21:48 Ответить
 
 