Западные лидеры приветствуют решение об ордере Международного уголовного суда на арест Путина: "Еще один шаг к судному дню"

Топ-чиновники западных государств приветствуют решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Путин, несомненно, несет ответственность за военные преступления, а также должен предстать перед судом за преступление агрессии. Я приветствую тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) согласился выдать ордер на арест Путина", – написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест господина Путина приветствовал и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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"Никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право", – отметил он в Twitter.

В решении о выдаче ордера на арест президента России премьер-министр Эстонии Кая Каллас видит "еще один шаг к судному дню".

"Выдавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал: все зверства против Украины являются следствием преступной политики российских лидеров. Напоминаем, что никто не имеет иммунитета, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности", – написала она в Twitter.

Принял к сведению заявление прокурора Международного уголовного суда о возбуждении дела против президента Путина и Марии Львовой-Беловой и глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра.

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"Нидерланды поддерживают #МУС в его важной задаче борьбы с безнаказанностью за военные преступления и преступления против человечности. Мы сделаем все возможное, чтобы #МУС мог безопасно и независимо выполнять эту сложную задачу", - написал Гукстра в Twitter.