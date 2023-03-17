Западные лидеры приветствуют решение об ордере Международного уголовного суда на арест Путина: "Еще один шаг к судному дню"
Топ-чиновники западных государств приветствуют решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Путин, несомненно, несет ответственность за военные преступления, а также должен предстать перед судом за преступление агрессии. Я приветствую тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) согласился выдать ордер на арест Путина", – написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест господина Путина приветствовал и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право", – отметил он в Twitter.
В решении о выдаче ордера на арест президента России премьер-министр Эстонии Кая Каллас видит "еще один шаг к судному дню".
"Выдавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал: все зверства против Украины являются следствием преступной политики российских лидеров. Напоминаем, что никто не имеет иммунитета, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности", – написала она в Twitter.
Принял к сведению заявление прокурора Международного уголовного суда о возбуждении дела против президента Путина и Марии Львовой-Беловой и глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра.
"Нидерланды поддерживают #МУС в его важной задаче борьбы с безнаказанностью за военные преступления и преступления против человечности. Мы сделаем все возможное, чтобы #МУС мог безопасно и независимо выполнять эту сложную задачу", - написал Гукстра в Twitter.
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треба за понти їх бити
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Дуже потужна, "комплексна" російська інформатака «з усіх стволів» розгорнулась на західному фронті останнім часом - не про все маю фізичну змогу розповідати, дай Бог встигати "відбиватися" на "своїх" ділянках, але цей сюжет поширюю сама і вас закликаю поширити, бо це вже іпсо "с особым цинизмом" - і, не сумніваюся, з мегатонним, в разі реалізації, ефектом на виході (Достоєвскій! "слєзінка рєбьонка"! "вєлікая русская культура" оплакує українських сиріт - і тим найпереконливіше демонструє цілому світу, що це "війна Путіна, а не Пушкіна", жирнющий задум, ради такого можна пацику і «леґенду» з американською кіношколою підготувати, зрештою, абикому в 2017 р. "Почьотную грамоту презідєнта Російской Фєдєраціі" не виписали б!) - словом, сіркою тут тхне на відстані, як із чекістських підвалів 1930-х, тож чим більше розголосу, тим ліпше, і спасибі всім, хто вчасно схопив ворога за руку - сподіваюся, всією громадою нам вдасться цю «спецоперацію» зупинити…
«Будьмо уважні» (с).
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Розкажу одну доволі брудну історію, яка, на мою думку, є етичним злочином і яка може зацікавити журналістів. Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сирот, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт
2 - Это только начало - дальше и за Боинг и за агрессию. Обвинения посыпятся как из кувшина изобилия.
Міжнародний суд (англ. International Court of Justice, фр. Cour internationale de Justice) - головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. Ухвалювати обов'язкові до виконання рішення за всіма спорами, які передаються державами на його розглядю. До суду можуть звертатися учасники його Статуту, до числа яких автоматично входять всі члени ООН. Більше половини справ, які розглядає Суд, стосується територіальних і прикордонних суперечок. Значне число пов'язане з морськими суперечками і питаннями, що стосуються морського права. Інша група справ пов'язана з питаннями державної юрисдикції і дипломатичного і консульського права. Найважливіші суперечки в практиці Суду стосувалися тверджень про незаконне застосування сили.
А простіше відповісти так, що якщо суд взяв до розгляду заяву і тим більше розглянув її, то це його компетенція.
Їде лицар дорогою. Дорога - уся в гімні, дерева край дороги - в гімні. Кінь лицаря - увесь в гімні, сам лицар - геть увесь в гімні...
І так далі.
)))
Пуйлу йде звістка
Що він в арешті,
На черзі решта.
Пригожин свій
Кащей та Вій.
Бо гітлер присниться.
Сміється з дурепи
За всі його срепи...
Чорти котел гріють
Все паніку сіють,
Як будуть варити,
І краденим бити.
Руського царя опустили до рівня злодія у розписку…
Це може бути «точкою опори».
Як казав Архимед:
« Дайте мені точку опори і я переверну Землю».
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1636763893606252545 2 ч
До 17.03.2023 лідер КНР Сі міг зустрітись з президентом Росії Путіним. Після 17.03.2023 Сі буде зустрічатись з підозрюваним в тяжкому кримінальному злочині, на якого вже виписали ордер на затримання От не треба було ображати маленьку залізну пташку ...
Виглядає, що з-поміж всіх сліпих, глухих, стурбованих та імотентних помийок оон-ок, амністійок, обсє-йок (ще вооз-ка є), червоних хрестів і т.д., може, хоч МКС - більш-менш нормальний.