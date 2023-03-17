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Новости Война
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НАТО оценивает ежедневные потери РФ в Украине в 1500 военных, более всего в Бахмуте, - СМИ

ліквідація

Североатлантический Альянс оценивает ежедневные потери российских сил в боях в Украине - сюда входят и убитые, и раненые - в число, которое достигает до 1500 человек.

Об этом в пятницу журналистам сообщил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подавляющее количество потерь приходится на Бахмут, цитирует собеседника журналистов корреспондент The Guardian Дэн Сабо. Соотношение погибших к раненым россиянам в НАТО оценивают как один к трем.

Что касается Украины, то она в боях теряет "на порядок меньше", но более конкретные данные не назывались. Кроме того, по оценке Альянса, с обеих сторон расходуется "несколько тысяч" снарядов в день.

В НАТО не могут спрогнозировать, как долго будут продолжаться бои за Бахмут. По словам собеседника журналистов, интенсивные бои сейчас происходят на линии фронта в городе, пролегающем вдоль реки Бахмутки, которая превратилась в "зону убийств".

Читайте также: На Бахмутском направлении произошло 27 боевых столкновений. Россияне потеряли погибшими 165 солдат, 201 ранеными, - Череватый

Автор: 

армия РФ (19885) ликвидация (3764) НАТО (10174) Бахмут (1605)


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Топ комментарии
+19
та нехай москалі дохнуть хоч міліонами мені на них плювати .. Мені болить загибель навіть одного нашого козака - за це треба говорити ...створити максимальні умови щоб уберегти наших вояків
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17.03.2023 20:36 Ответить
+12
Як сказав редактор, ніхто не може знати про стан Бахмут, не будучи там. Хоча втратами орків задоволена.
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17.03.2023 20:38 Ответить
+8
уничтожение свиноцабак идёт по арифметической прогрессии каждый день...
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17.03.2023 20:39 Ответить
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Россиянам только тогда дойдут их потери когда уже не будет с кем выпить на троих.
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17.03.2023 20:30 Ответить
Нє, навіть тоді не дойде. Може почнуть розуміти, коли будуть поминати "на трьох" з дзеркалом та пляшкою... Хоча й це мало ймовірно...
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17.03.2023 20:39 Ответить
Вже дійшло - тікають з поллю бою аж ******* штани. А ось смертникам нікуди діватись, бо їх стратами та тортурами примушують іти у самовбивчу атаку
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17.03.2023 20:51 Ответить
gorbatogo mogyla vypravyt'
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17.03.2023 20:55 Ответить
та нехай москалі дохнуть хоч міліонами мені на них плювати .. Мені болить загибель навіть одного нашого козака - за це треба говорити ...створити максимальні умови щоб уберегти наших вояків
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17.03.2023 20:36 Ответить
було недавно, шо параша запакувала в чорні пакети 1800 своїх ахвіцеріков. ця цифра дає шанс грубо оцінити загальні втрати парашників. а по них і загальні втрати Українців. "всі брешуть" (С) ((
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17.03.2023 20:36 Ответить
davno vidome spivvidnoshenya, sh4e z davnyh-daven, 1:7 (tyh hto zahysh4aet'sya :atakuyuchyh)
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17.03.2023 20:57 Ответить
Ого ,~380дней×1500=540 000.
Украина и то меньше дает-160 000.
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17.03.2023 23:29 Ответить
"... сюди входять і вбиті, й поранені..."
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18.03.2023 00:39 Ответить
А контуженi?
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18.03.2023 00:51 Ответить
в число поранених входять.
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18.03.2023 00:59 Ответить
А что, потери каждый день одинаковые что-ли?
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18.03.2023 01:19 Ответить
Як сказав редактор, ніхто не може знати про стан Бахмут, не будучи там. Хоча втратами орків задоволена.
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17.03.2023 20:38 Ответить
Валечка, зараз майже у кожного є хтось із друзів, знайомих чи родичів, хто воює на тому напрямку. З містечка, де я народився і ходив у школу, ціла рота у складі батальйону ТРО туди поїхала. Місто не дуже велике, всі тих хлопців знають. Відповідно, всі знають, що там реально відбувається.
Просто коменти на сайтах і в соцмережах - це не те місце, де обговорюють такі серьйозні питання. Але всі в Україні все знають. Бо 1 млн. мобілізованих на 40 млн. населення - це кожний сороковий з нас на фронті.
Так що ми всі тут редактори...
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17.03.2023 20:55 Ответить
уничтожение свиноцабак идёт по арифметической прогрессии каждый день...
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17.03.2023 20:39 Ответить
та хто там ту москальку мразоту рахує.
так, приблизно, на вонь...
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17.03.2023 20:46 Ответить
Primerno 50 tysiac kacapov v mesiac vyxodit iz stroja.Taktika pusecnoje miaso dajiot xorosi rezultat
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17.03.2023 20:48 Ответить
koronavirus vbyv 400k kacapiv.
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17.03.2023 21:03 Ответить
Mozet ecio i bolse,no te byli bolsinstvo pensioneri
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17.03.2023 21:22 Ответить
Не, ну млять не фашисты: млеко, яйко, рус сдавайся...
https://t.me/operativnoZSU/85276
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17.03.2023 20:49 Ответить
Прямо звідти інфа. Їх там під Бахмутом море! Не мається на увазі ,що всі вони одночасно атакують. А на околицях.
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17.03.2023 20:51 Ответить
Ну налякав. Всі одразу ж так і кинулися тікати з Бахмуту
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17.03.2023 21:09 Ответить
реально. Хоча, якщо з пораненими - то це ще дуже применшено.
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17.03.2023 21:05 Ответить
https://t.me/bahshid2023 Бахмутський Демон 👹

Доповідаю, коротко.

Пішли на штурм на кількох ділянках, зупинили штурми підарів ще на кількох. Лютий березень, лютий двіж.
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17.03.2023 21:16 Ответить
Вкусно, но мало) ещё бы пару нулей добавить - были бы идеальные ежедневные потери *********
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18.03.2023 01:20 Ответить
 
 