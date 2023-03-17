НАТО оценивает ежедневные потери РФ в Украине в 1500 военных, более всего в Бахмуте, - СМИ

Североатлантический Альянс оценивает ежедневные потери российских сил в боях в Украине - сюда входят и убитые, и раненые - в число, которое достигает до 1500 человек.

Об этом в пятницу журналистам сообщил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подавляющее количество потерь приходится на Бахмут, цитирует собеседника журналистов корреспондент The Guardian Дэн Сабо. Соотношение погибших к раненым россиянам в НАТО оценивают как один к трем.

Что касается Украины, то она в боях теряет "на порядок меньше", но более конкретные данные не назывались. Кроме того, по оценке Альянса, с обеих сторон расходуется "несколько тысяч" снарядов в день.

В НАТО не могут спрогнозировать, как долго будут продолжаться бои за Бахмут. По словам собеседника журналистов, интенсивные бои сейчас происходят на линии фронта в городе, пролегающем вдоль реки Бахмутки, которая превратилась в "зону убийств".

Читайте также: На Бахмутском направлении произошло 27 боевых столкновений. Россияне потеряли погибшими 165 солдат, 201 ранеными, - Череватый