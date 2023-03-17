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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Бахмутском направлении произошло 27 боевых столкновений. Россияне потеряли погибшими 165 солдат, 201 ранеными, - Череватый

яр,холодний,бахмут,алан

На Бахмутском направлении за сутки произошло 27 боевых столкновений, 14 - в районе самого Бахмута, в результате Силами обороны уничтожено 165 оккупантов, 201 - ранено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Укринформ.

"Враг продолжает атаковать наши позиции, это для него главное направление удара. За эти сутки произошло на всем отрезке Бахмутского фронта в районе Орехово-Васильевки и самого Бахмута, Ивановского, Григорьевки 27 боеприкосновений, 14 только в районе самого н.п.Бахмут. 216 раз враг обстреливал наши позиции со ствольной и реактивной артиллерии, нанес один авиаудар и также 35 обстрелов совершено только в районе города Бахмут. Во время этих боев враг понес потери: 165 окупантов было уничтожено, 201 получил ранения разной степени", - рассказал Череватый.

По его словам, анализ ситуации сегодня действительно свидетельствует о незначительном снижении боевой активности, однако враг не оставляет намерений захватить Бахмут.

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Бахмут (1605) Череватый Сергей (100)


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Топ комментарии
+5
Берлін би лежав під ногами у нас
І Лондон платив би данину
Якби не полізли ми на Донбас,
Якби не було б України!

Одним словом: ДБЛ!
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17.03.2023 20:54 Ответить
+4
Пане "новонароджений"! Біжіть скоріш до каси зі скріншотами цієї переписки (як доказ роботи) та отримайте вже свої срібники.
А ще перевірте своє спіднє: стопудово вам туди вже наср@в Порох.
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17.03.2023 21:11 Ответить
+3
уявляю як би зелення вило якби не буба розмінував Чонгар,
а порох якуй його замінував
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17.03.2023 21:06 Ответить
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Берлін би лежав під ногами у нас
І Лондон платив би данину
Якби не полізли ми на Донбас,
Якби не було б України!

Одним словом: ДБЛ!
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17.03.2023 20:54 Ответить
пойди вытруси свои штаны...
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17.03.2023 21:04 Ответить
уявляю як би зелення вило якби не буба розмінував Чонгар,
а порох якуй його замінував
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17.03.2023 21:06 Ответить
Пане "новонароджений"! Біжіть скоріш до каси зі скріншотами цієї переписки (як доказ роботи) та отримайте вже свої срібники.
А ще перевірте своє спіднє: стопудово вам туди вже наср@в Порох.
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17.03.2023 21:11 Ответить
Напомни, шо мычали зеленые во главе с Дерьмаком, когда Запад ГОД предупреждал о вторжении русни?
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17.03.2023 21:11 Ответить
Взагалі кацапи не розраховували на великий супротив, за військовими йшли омоновці, за омоновцями йшла парадна техніка з парадною формою. Всі дороги їм були вікриті, кордони разміновані, війська не розгорнуті, зрадники чекали, ппо без клістронів
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17.03.2023 21:25 Ответить
Маловато будет...
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17.03.2023 21:10 Ответить
 
 