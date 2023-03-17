На Бахмутском направлении произошло 27 боевых столкновений. Россияне потеряли погибшими 165 солдат, 201 ранеными, - Череватый

На Бахмутском направлении за сутки произошло 27 боевых столкновений, 14 - в районе самого Бахмута, в результате Силами обороны уничтожено 165 оккупантов, 201 - ранено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Укринформ.

"Враг продолжает атаковать наши позиции, это для него главное направление удара. За эти сутки произошло на всем отрезке Бахмутского фронта в районе Орехово-Васильевки и самого Бахмута, Ивановского, Григорьевки 27 боеприкосновений, 14 только в районе самого н.п.Бахмут. 216 раз враг обстреливал наши позиции со ствольной и реактивной артиллерии, нанес один авиаудар и также 35 обстрелов совершено только в районе города Бахмут. Во время этих боев враг понес потери: 165 окупантов было уничтожено, 201 получил ранения разной степени", - рассказал Череватый.

По его словам, анализ ситуации сегодня действительно свидетельствует о незначительном снижении боевой активности, однако враг не оставляет намерений захватить Бахмут.

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