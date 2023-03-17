В Одессе за пьяное вождение остановили заместителя командующего ВМС ВСУ. Он отрицает употребление алкоголя
Командующий логистикой Командования ВМС ВС Украины Игорь Ступницкий был остановлен патрульной полицией Одессы по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Соответствующую справку передали журналистам Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 11 марта 2023 года в 22.35 часов, когда по адресу – Одесса, улица Водопроводная 5, было остановлено транспортное средство HYUNDAI PALISADE под управлением Ступницкого.
"В ходе общения со Ступницким И.В. были выявлены признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем от осмотра на предмет состояния алкогольного опьянения в установленном законом порядке отказался.
На Ступницкого И.В., составлены протоколы серии ААД № 358873 по ст. 130 КУоАП, ЕАГ № 361770 по ст. 124 КУоАП, постановление ЕАС №6665497 по ст. 126 КУоАП", - говорится в справке.
По словам собеседников издания, Ступницкий якобы организовал командиров, которые будут доставлены в полицию с рассказами о "гении и порядочности" представителя ССУ.
В то же время сам Ступницкий в разговоре с Цензор.НЕТ возразил, что находился в нетрезвом состоянии за рулем. "Я ехал с водителем, но проверить на алкоголь решили меня", – отметил он.
Он также отметил, что в справке есть неточности относительно времени остановки, а также года его рождения. Ступницкий пожелал не комментировать, что могло стать причиной распространения такой информации о нем, заметив, что у него есть недруги.
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Якщо він офіцер то самі знаєте що повинен зробити..
сейчас наверное больше...
будуть несподіванки.
Включая шлюпки.
і взaгалі заступнику можна.
теж саме і до кокі з опою.
Їхав за рулем і мене зупинили. Не заперечую, що увечері я випив літр пива, але мене зупинили десь о 9 ранку наступного дня.
А! Поточнення: це ще коли міліція доживали останні місяці...
Чого вони хтіли - зрозуміть не важко, але я погодився на тест. Далі - просто шедеврально! Мені сказали, що алкотестера в них немає і мені потрібно (увага!) їхати на інший кінець міста для того, шоб пройти медичне обстеження. На моє питання: чи будуть вони мене чекать, щоб заарештувать (при позитивному результаті) чи відвезти назад, до моєї машини (якщо результат негативний), мені відповіли - то твої проблеми!
Я відмовився і зажадав протоколу з вказанням показників алкатестеру (якого в них не було, як я казав). Матюкнулися і відпустили.
Але ж нервів попсували...
Теж бухаєш за кермом?
https://povin.com.ua/128742-21-06.html
Полковник Игорь Ступницкий: как мародерство в тылу помогает получать генеральские погоны
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/243933-polkovnik_igorj_stupnitskij_kak_maroderstvo_v_tylu_pomogaet_poluchatj_generaljskie_pogony
Начвещ,
Начпрод,
Начальник ГСМ!"
А що там, цього Небиймаму чи Неїжпапу не питали прокоментувати?
Це ж не інтерв'ю The Washington Post давати!
А виглядаєте як адекватна людина ...
цієї адміністраціїцього офіса) ...