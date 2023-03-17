В Одессе за пьяное вождение остановили заместителя командующего ВМС ВСУ. Он отрицает употребление алкоголя

Командующий логистикой Командования ВМС ВС Украины Игорь Ступницкий был остановлен патрульной полицией Одессы по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Соответствующую справку передали журналистам Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 11 марта 2023 года в 22.35 часов, когда по адресу – Одесса, улица Водопроводная 5, было остановлено транспортное средство HYUNDAI PALISADE под управлением Ступницкого.

"В ходе общения со Ступницким И.В. были выявлены признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем от осмотра на предмет состояния алкогольного опьянения в установленном законом порядке отказался.

На Ступницкого И.В., составлены протоколы серии ААД № 358873 по ст. 130 КУоАП, ЕАГ № 361770 по ст. 124 КУоАП, постановление ЕАС №6665497 по ст. 126 КУоАП", - говорится в справке.

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По словам собеседников издания, Ступницкий якобы организовал командиров, которые будут доставлены в полицию с рассказами о "гении и порядочности" представителя ССУ.

В то же время сам Ступницкий в разговоре с Цензор.НЕТ возразил, что находился в нетрезвом состоянии за рулем. "Я ехал с водителем, но проверить на алкоголь решили меня", – отметил он.

Он также отметил, что в справке есть неточности относительно времени остановки, а также года его рождения. Ступницкий пожелал не комментировать, что могло стать причиной распространения такой информации о нем, заметив, что у него есть недруги.