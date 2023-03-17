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Новости Война
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В Одессе за пьяное вождение остановили заместителя командующего ВМС ВСУ. Он отрицает употребление алкоголя

ігор,ступницький

Командующий логистикой Командования ВМС ВС Украины Игорь Ступницкий был остановлен патрульной полицией Одессы по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Соответствующую справку передали журналистам Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 11 марта 2023 года в 22.35 часов, когда по адресу – Одесса, улица Водопроводная 5, было остановлено транспортное средство HYUNDAI PALISADE под управлением Ступницкого.

"В ходе общения со Ступницким И.В. были выявлены признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем от осмотра на предмет состояния алкогольного опьянения в установленном законом порядке отказался.

На Ступницкого И.В., составлены протоколы серии ААД № 358873 по ст. 130 КУоАП, ЕАГ № 361770 по ст. 124 КУоАП, постановление ЕАС №6665497 по ст. 126 КУоАП", - говорится в справке.

Читайте также: Полторак назначил Тарасова и Ступницкого заместителями командующего ВМС ВСУ Украины

По словам собеседников издания, Ступницкий якобы организовал командиров, которые будут доставлены в полицию с рассказами о "гении и порядочности" представителя ССУ.

В то же время сам Ступницкий в разговоре с Цензор.НЕТ возразил, что находился в нетрезвом состоянии за рулем. "Я ехал с водителем, но проверить на алкоголь решили меня", – отметил он.

Он также отметил, что в справке есть неточности относительно времени остановки, а также года его рождения. Ступницкий пожелал не комментировать, что могло стать причиной распространения такой информации о нем, заметив, что у него есть недруги.

Автор: 

алкоголь (1667) ВМС (1488) Одесса (7953) водители (502) Ступницкий Игорь (2)


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Топ комментарии
+34
Машина наверное была с правым рулем.
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17.03.2023 21:22 Ответить
+34
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17.03.2023 21:26 Ответить
+31
Плять, какие нахер ВМС с несуществующим флотом. Сократить штат этих дармоедов раз в 10.
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17.03.2023 21:30 Ответить
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Машина наверное была с правым рулем.
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17.03.2023 21:22 Ответить
с двумя ... рулями
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17.03.2023 22:11 Ответить
На його місці повинен бути Я, будеш коли нап"єшся.
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17.03.2023 22:22 Ответить
Водій пошуткував і сів зліва.
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17.03.2023 22:23 Ответить
А конкретно-сколько было промиле? Если не зафиксировали то лохи.
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17.03.2023 23:21 Ответить
Если действительно, за рулем был водитель?
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18.03.2023 07:03 Ответить
... від огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився. Джерело:
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18.03.2023 09:12 Ответить
Читати не вмієш? Написано же: «від огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився.»Джерело:
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18.03.2023 11:44 Ответить
Темна вода во облацех...
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17.03.2023 21:24 Ответить
и ни х е р а ...
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17.03.2023 21:25 Ответить
"В подальшому, від огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився."
Якщо він офіцер то самі знаєте що повинен зробити..
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17.03.2023 21:25 Ответить
Не зробить
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17.03.2023 22:28 Ответить
тоді ганьба всьому ВМС буде..
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17.03.2023 23:18 Ответить
Чим вищий чин тим більше він ложить на ганьбу. Не забувайте , що так би мовити , школа виховання офіцера ще залишилась радянська Приклад тому солдат - строковик в навчальному центрі
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18.03.2023 12:28 Ответить
********** якось солдата -строковика ?
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18.03.2023 10:31 Ответить
На хороший членовоз наколядовал себе этот зам. Хотелось бы увидеть его свежую декларацию, откуда такие "дровишки" у военного.
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17.03.2023 21:25 Ответить
Йому мама пенсіонерка купила...
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17.03.2023 21:37 Ответить
Ці камандіри їздять на волонтерських іномарках, навіть не перефарбовують в камуфляж. Майже кожного дня бачу
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17.03.2023 21:43 Ответить
Это кандидат на должность главы Одесской ОВА) Наверное обмывал будущее назначение)
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18.03.2023 10:23 Ответить
Похоже, что сделал фальстарт.
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18.03.2023 18:11 Ответить
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17.03.2023 21:26 Ответить
То це він в стані алкогольного сп'яніння затопив фрегат " Гетьман Сагайдачний " ? ))
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17.03.2023 21:28 Ответить
Плять, какие нахер ВМС с несуществующим флотом. Сократить штат этих дармоедов раз в 10.
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17.03.2023 21:30 Ответить
писали раніше що в наших ВМС було аж 27 адміралів, по одному на патрульне корито.
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17.03.2023 21:35 Ответить
Жесть)
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17.03.2023 21:46 Ответить
В морську піхоту стрільцем-гранатометником. Он "Купола" за один день кудись запхали щоб не псував картинку, так само і цього можна
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17.03.2023 21:47 Ответить
Резникова и его подручных мародеров никто никуда не запхал
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18.03.2023 07:06 Ответить
было 27?

сейчас наверное больше...
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17.03.2023 21:49 Ответить
То ви ще " Челны расписные" забули.там на кожний крім адмірала ще генерала треба -десантом командувать
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17.03.2023 22:21 Ответить
Де "писали"? У ведмедчука в методичках?
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18.03.2023 11:51 Ответить
Немає у нас т.з. ВМС. Є шобла дармоїдів в офіцерських погонах, котрі н і х у я не роблять, ї\здять на "джипах" і отримують захмарні зарплатні (а згодом і пенсії). Паразити.
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18.03.2023 10:54 Ответить
У вас, на московії уся шобла в офіцерских погонах- дармоїди. Ярема Стогін- Ведмедчук!
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18.03.2023 11:55 Ответить
Московіт, що ти знаєш про українські ВМС? Іди ягель жуй, поки ще сцарь дозволяє.
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18.03.2023 11:47 Ответить
Був би порядним - пішов рядовим в Бахмут. По 9 гр. поромовчу.
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17.03.2023 21:31 Ответить
Це не його у фільмі про острів Зміїний учора показували?
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17.03.2023 21:32 Ответить
Вполне возможно) Ведь это кандидат от ОП на главу Одесской ОВА)
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18.03.2023 10:26 Ответить
Этот тоже в лес уйдет
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17.03.2023 21:33 Ответить
Треба вивчати спосіб життя цього п'янички,
будуть несподіванки.
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17.03.2023 21:34 Ответить
А сколько плавательных средств у нас в ВМС ?
Включая шлюпки.
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17.03.2023 21:35 Ответить
Меньше, чем адмиралов.
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17.03.2023 21:38 Ответить
А сколько адмиралов, не подскажете? И заодно чем занимаются ВМС Украины во время войны? Может заодно знаете, такое слово как береговая оборона? Или кто поразил крейсер Москва? Или может вы знаете чем занимаются подразделения морской пехоты на фронте? И дальше больше. Мешки ворочать как то тяжелее.
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18.03.2023 12:00 Ответить
Тобто патрульні банани й катамарани Ви вже не рахуєте???🤔
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17.03.2023 22:14 Ответить
якщо ти не можеш зупинити пияцтво - очіль його!
і взaгалі заступнику можна.
теж саме і до кокі з опою.
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17.03.2023 21:39 Ответить
Була в мене ситуація:
Їхав за рулем і мене зупинили. Не заперечую, що увечері я випив літр пива, але мене зупинили десь о 9 ранку наступного дня.
А! Поточнення: це ще коли міліція доживали останні місяці...
Чого вони хтіли - зрозуміть не важко, але я погодився на тест. Далі - просто шедеврально! Мені сказали, що алкотестера в них немає і мені потрібно (увага!) їхати на інший кінець міста для того, шоб пройти медичне обстеження. На моє питання: чи будуть вони мене чекать, щоб заарештувать (при позитивному результаті) чи відвезти назад, до моєї машини (якщо результат негативний), мені відповіли - то твої проблеми!
Я відмовився і зажадав протоколу з вказанням показників алкатестеру (якого в них не було, як я казав). Матюкнулися і відпустили.
Але ж нервів попсували...
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17.03.2023 21:43 Ответить
Відео з бодікамер поліцейських розкаже правду. За сюжетом, після таких новин воно має незабаром з'явиться.
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17.03.2023 21:49 Ответить
не будьте божьей коровой: если про того кого надо - видео исчезает...
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17.03.2023 21:53 Ответить
божьія корова що то є?
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17.03.2023 22:19 Ответить
Віддайте його Вітусевичу, той знає як з алкоголем боротися.
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17.03.2023 21:55 Ответить
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17.03.2023 23:57 Ответить
Найвдаліший комент!
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18.03.2023 09:00 Ответить
Просто чертовски устал.
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17.03.2023 22:08 Ответить
Чертовски устал и зрение начало ухудшаться... Как у нашего Вовы.
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18.03.2023 09:20 Ответить
І щуку кинули у річку, ПОКАРАЛИ…
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17.03.2023 22:09 Ответить
Командувач логістикою - начтилу флоту. Це по жизні бухарі. Хто бачив тверезих тиловиків, від нач.тилів округу до начпрода і нач.вєщ найубогішого окремого батальйону ?
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17.03.2023 22:15 Ответить
Я бачив
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17.03.2023 22:22 Ответить
с бутылкой в руках в очереди к кассе супермаркета?
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18.03.2023 15:34 Ответить
Нахер на передову в Бахмут на місяць. Авто на штраф площадку і штраф максимальний. Взагалі за п'янку кримінал треба і конфіскацію авто
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17.03.2023 22:35 Ответить
Цікаво спостерігати, як диванні воїни корчать із себе патріотів і розказують, кого послати в Бахмут. Такі всі правильні і про флот і адміралів все знаєте. Чого ж в тилу ховаєтесь? Покажіть на фронті свою доблесть.
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17.03.2023 22:46 Ответить
Написано з "палаючого танка", вірно?

Теж бухаєш за кермом?
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18.03.2023 12:25 Ответить
Закон для всіх. І для чиновників, депутатів прокурорів судів, військових і для пересічних громадян повинен бути один.
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17.03.2023 23:00 Ответить
Коли так буде насправді то в Україні нарешті з'явиться справедливість.
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17.03.2023 23:23 Ответить
А недруги не наср@ли йому в штани?
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17.03.2023 23:21 Ответить
Знов Порох?))
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18.03.2023 09:01 Ответить
Цікава інфа: був з водієм, але...а водій був за кермом чи як?
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17.03.2023 23:48 Ответить
Ключовий момент!
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18.03.2023 12:23 Ответить
Цікавий персонаж. Якщо набрати прізвище і ім'я одразу попадаєш на інфу. Можете ознайомитись, наприклад
https://povin.com.ua/128742-21-06.html
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18.03.2023 00:07 Ответить
Ось ще одна статейка. Теж наклеп мабуть.
Полковник Игорь Ступницкий: как мародерство в тылу помогает получать генеральские погоны
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/243933-polkovnik_igorj_stupnitskij_kak_maroderstvo_v_tylu_pomogaet_poluchatj_generaljskie_pogony
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18.03.2023 00:13 Ответить
Такі великі начальники дійсно возять волів, але по п'яні міг і сам сісти покататися
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18.03.2023 06:16 Ответить
а може был пьян от любви
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18.03.2023 06:31 Ответить
Це викликає "ознаки алкогольного сп'яніння"?
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18.03.2023 12:29 Ответить
Читаю більшість коментаторів і просто в шоці!!??!!!? Застрелитись чи подати у відставку що за маячня?!!?! так покарати, максимально, як цього каже Закон, а оскільки дтп він не вчинив постраждалих нема, то це звичайна аідмінка, штраф, якщо в перший раз потрапив, а патрульних, що його зупинили і оштрафували на рік в морпіхи. І усі все зрозуміють
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18.03.2023 06:35 Ответить
Зебіл?
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18.03.2023 08:45 Ответить
Ну ти ж не пропонуєш задля цоього праврпорушника встановити індивідуальні норми законодавства України? По адміністративні лінії повинен понести таку ж відповідальність як і ти, або я. А по військовій- нехай розбираються у рамках службового розслідування.
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18.03.2023 12:05 Ответить
хрень высосали. опять операция зе по дискредитации ВСУ
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18.03.2023 07:58 Ответить
Клятий Порох коньяк в каву долив
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18.03.2023 08:46 Ответить
По старому зампотил. Якраз закупили яйця по 17, прийшлось проставитись.
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18.03.2023 08:57 Ответить
грьобана синяцка шобла..
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18.03.2023 09:16 Ответить
" ...В строю стоят отважньіе матросьі -
Начвещ,
Начпрод,
Начальник ГСМ!"
А що там, цього Небиймаму чи Неїжпапу не питали прокоментувати?
Це ж не інтерв'ю The Washington Post давати!
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18.03.2023 09:31 Ответить
Це дуже легко перевіряється - патрульних треба прокачати на детекторі, і все стане на свої місця... І заодно з'ясувати дуже цікаву особу і її стан, що була разом зі Ступницьким.
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18.03.2023 09:54 Ответить
По бодікамерам видно, хто сидів за кермом. Якщо він - то хай відповідає за законом. Якщо водій - то нахер з поліції поліцаїв.
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18.03.2023 10:53 Ответить
Тобто ви припускаєте, що поліцейські отак знічев'я прискіпалися до того, хто сидів на пасажирському місці і склали на нього протокол?

А виглядаєте як адекватна людина ...
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18.03.2023 12:38 Ответить
Риба гниє з голови. На тлі побиття військовослужбовця командиром, є слідством цього. Питвння: «Чому ми досі не у НАТО?». Відповідь десь там...
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18.03.2023 11:34 Ответить
Ні , хлопці, це вам тест , до дорослості, як що ви цього ****** не покараєте , далі не можно розмовляти, про цивілізоване суспільство, тоді ви такі самі, як Совок на східі
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18.03.2023 11:45 Ответить
А як ти саме пропонуєш його "покарати"? Не знаю як в Ізраілі, в Україні встановлена адміністративна відповідальність за керування авто у стані сп'яніння.
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18.03.2023 12:08 Ответить
Це було звернення до спільноти Цензора? Щось мені підказує, що ті, у кого реальні важелі, тут не знаходилися, не знаходяться і знаходитись не будуть (останнє - принаймні з цієї адміністрації цього офіса) ...
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18.03.2023 12:44 Ответить
Ну ,по-перше, в нас би його, звільнили би с посади , по-друге лишили б прав , та звістно штраф, дуже великий. Є випадки, що загрожує і кримінальне провадження .
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18.03.2023 13:34 Ответить
Ним, до речі, вже 2 ордена зароблено непосильною працею за останній рік…
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18.03.2023 14:46 Ответить
ватостопольный)
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18.03.2023 20:02 Ответить
срезать погон и на змеинный
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18.03.2023 16:44 Ответить
П'яний чи ні всеодно командування буде відмазувати його так само як того придурка Боброва з генштабу який вчинив п'яну стрілянину в Києві. Це ж не якогось там бойового комбата знищувати за те що він посмів сказати правду.
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18.03.2023 22:28 Ответить
https://antikor.com.ua/ru/articles/249837-igorj_stupnitskij_kak_beznakazanno_vorovatj_u_armii_vo_vremja_vojny
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18.03.2023 23:54 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/243933-polkovnik_igorj_stupnitskij_kak_maroderstvo_v_tylu_pomogaet_poluchatj_generaljskie_pogony
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18.03.2023 23:55 Ответить
Ще з совкових часів офіцерня в армії п'є безпробудно, а враховуючи 17 кг яйця, то й зараз мало що змінилось... Тилові щурі! Не стосується тих хто на 0!
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13.07.2023 10:18 Ответить
 
 