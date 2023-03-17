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Новости Война
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США в ОБСЕ: Надпись "Дети" у драмтеатра Мариуполя можно было увидеть из космоса

маріуполь

Миссия США при ОБСЕ привлекла внимание к годовщине российского преступления по бомбардировке драмтеатра в Мариуполе и девятой годовщине незаконной попытки аннексии Крыма и установлению репрессивного режима на полуострове.

Это произошло во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже исполнился год, как Россия разбомбила украинский театр в Мариуполе, несмотря на то, что слово "дети" было четко написано на русском языке у здания, причем не один раз, а дважды, и такими большими буквами, которые можно было прочитать из космоса. Свидетельства указывают на то, что в результате этой атаки погибли более 600 человек, в том числе много детей", - заявила в своем выступлении заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен.

Американская дипломатка напомнила, что на этой неделе девять лет назад кремль отреагировал на решение Украины избрать независимый путь и наладить более тесные связи с ЕС и трансатлантическим сообществом "вторжением и захватом Крыма вопреки Уставу ООН и принципам Хельсинкского Заключительного акта".

"С тех пор власть, установленная Россией в Крыму, применяет репрессии против крымских татар, "Свидетелей Иеговы", этнических украинцев и всех тех, кто выступает против российской оккупации. Крымскотатарский народ столкнулся с самыми жестокими российскими репрессиями. Они пережили нескончаемый поток рейдов на мечети, дома и рабочие места. Лидеры крымскотатарского общества были изгнаны с полуострова, их СМИ закрыты, а их мирные органы самоуправления криминализированы как "экстремистские организации", - заявила Остриен.

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Она добавила, что эти злоупотребления продолжают оставаться повседневной реальностью в Крыму, и сотни людей были арестованы только за то, что выражали свое несогласие с российской агрессией.

"Как мы видим, готовность кремля пренебрегать международными принципами в одном месте редко останавливается на этом. Именно этому нас научили действия России в Крыму… С 2014 года мы видим, как кремль использует свой жестокий крымский сценарий в других частях территории Украины", - заявила заместитель главы миссии США при ОБСЕ.

В этой связи она подчеркнула, что Соединенные Штаты "будут продолжать утверждать очевидный факт, что Крым - это Украина, равно как Донецк и Луганск - это Украина, и так же как любая другая часть Украины в пределах ее международно признанных границ – это Украина".

По словам Остриен, такова была позиция США в 2014 году, и таковой она остается и сегодня, почти десять лет спустя.

Автор: 

дети (6605) Мариуполь (5734) ОБСЕ (4888) россия (96420) США (27325) театр (231) военные преступления (1466)


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Топ комментарии
+50
Неужели до сих пор непонятно, шо людоеды ударили по драмтеатру именно потому шо там была надпись "ДЕТИ"?
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17.03.2023 21:07 Ответить
+13
точніше не скажеш-"людоïди"
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17.03.2023 21:16 Ответить
+11
ООН ау! Кажете ваша довбана комісія не побачила ознак влаштованого рашистами геноциду українців ? То подивіться на це фото з космосу, щоб ваші безсовістні очі повилазили.
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17.03.2023 21:27 Ответить
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Неужели до сих пор непонятно, шо людоеды ударили по драмтеатру именно потому шо там была надпись "ДЕТИ"?
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17.03.2023 21:07 Ответить
точніше не скажеш-"людоïди"
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17.03.2023 21:16 Ответить
точьніше-мерзенні вбивці...
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17.03.2023 21:18 Ответить
Салям, брате. Драмтеатр, роддом, уничтоженный город, который ещё два года назад был очень комфортный и богатый. Я оттуда родом, и я там потерял всё.
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17.03.2023 21:44 Ответить
Ва-Алейкум Селям, брат. Соболезную...ну, слов тут не подберешь. Сердце кровью обливается у нас тут, а уж как Вы все там себя в руках держите - это уже просто массовый героизм.
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17.03.2023 21:47 Ответить
Hope this year i may visit my mom grave. 10 years ago she left me. Wanna have this visit in Ukrainian Mariupol.
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17.03.2023 22:11 Ответить
this is the real nature of russians, the world has no enough papers to document their crimes, they kill your soul made you like a robot lie about the broutherhood rapping and murdering your family on backyard this history repeated by russians again it was 1920x in Kiev, it was 1930x in Ukraine and many times in Europe. they are not nation they are people with killed soul wanting to do the same for all others. where the bandits "law" is the main feature for behaviour - to lie, to rob, to kill. they have a lot flying words for such things
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17.03.2023 23:34 Ответить
Кацапам повилазило.
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17.03.2023 21:14 Ответить
москальські "дітолюбці" і крадуть дітей і вбивають
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17.03.2023 21:17 Ответить
интересно, уже вычислили непосредственного исполнителя. Того кто нажимал на кнопку и исполнял заведомо преступный приказ. или он уже в канаве?
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17.03.2023 21:17 Ответить
Він отримав підвищення, позачергове військове звання і відпустку. Відпочив із сім'єю на курорті однієї з країн нато (не будемо казати, що це Турція).
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17.03.2023 21:24 Ответить
Кацапы- это тупиковая ветвь человечества, подлежащая поголовному уничтожению.
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17.03.2023 21:19 Ответить
Тихо шифером шурша едет криша неспеша
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17.03.2023 21:23 Ответить
У кого,і яке це відношення має до новини?
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17.03.2023 21:46 Ответить
ООН ау! Кажете ваша довбана комісія не побачила ознак влаштованого рашистами геноциду українців ? То подивіться на це фото з космосу, щоб ваші безсовістні очі повилазили.
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17.03.2023 21:27 Ответить
Хочете пишіть, хочете малюйте, навіть азбукою морзе, цим виродкам всеодно кого вбивати.
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17.03.2023 21:35 Ответить
Так они и видели что там сидели дети и гражданские. Поетому именно туда и бросили бомбу. Если вы настолько тупые и еще не поняли то рашисты специально организовывают массовые убийства гражданских чтобы вынудить противника сдатся и капитулировать. Именно Европа и США приучили рашистов к таким методам войны поощряя массированные бомбежки гражданских городов вместо наказывать кремлевского тирана.
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17.03.2023 21:37 Ответить
Із Космосу да ,а з Пекла ні
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17.03.2023 22:02 Ответить
І з штабу гамнООН ні
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17.03.2023 22:03 Ответить
Не забьівайте, что кацапьі бомбу скинули после сюжета о драмтеатре на канале Ґ+Ґ
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17.03.2023 22:46 Ответить
Некоторые полезные идиоты ещё сомневаются что московиты это нелюди.
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17.03.2023 23:04 Ответить
так кацапы сбросили туда бомбы как раз потому, что там было написано "ДЕТИ"
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17.03.2023 23:38 Ответить
Наївні маріупольці думали що це зупинить кцпів?
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18.03.2023 00:07 Ответить
кацапа до 4х річної дитини - "зараз я з тебе зроблю жінку"
до кого посилання?
нищіть безжалісно всіх кокошників...
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18.03.2023 03:11 Ответить
Дуже правильні слова підібрала представниця США, але не сказала чи відчуває вона відповідальність своєї країни за російські злочини в Україні. США дуже наполягали на ядерному роззброєні України і залишили її беззахисною перед ядерним монстром. Нас нищать ракетами, які ми передали РФ за Будапештським меморандумом. Ау, гаранти меморандуму, чи не здається вам, що ви теж винні в цих жахливих стражданнях українців?
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18.03.2023 08:40 Ответить
 
 