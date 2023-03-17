США в ОБСЕ: Надпись "Дети" у драмтеатра Мариуполя можно было увидеть из космоса

Миссия США при ОБСЕ привлекла внимание к годовщине российского преступления по бомбардировке драмтеатра в Мариуполе и девятой годовщине незаконной попытки аннексии Крыма и установлению репрессивного режима на полуострове.

Это произошло во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже исполнился год, как Россия разбомбила украинский театр в Мариуполе, несмотря на то, что слово "дети" было четко написано на русском языке у здания, причем не один раз, а дважды, и такими большими буквами, которые можно было прочитать из космоса. Свидетельства указывают на то, что в результате этой атаки погибли более 600 человек, в том числе много детей", - заявила в своем выступлении заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен.

Американская дипломатка напомнила, что на этой неделе девять лет назад кремль отреагировал на решение Украины избрать независимый путь и наладить более тесные связи с ЕС и трансатлантическим сообществом "вторжением и захватом Крыма вопреки Уставу ООН и принципам Хельсинкского Заключительного акта".

"С тех пор власть, установленная Россией в Крыму, применяет репрессии против крымских татар, "Свидетелей Иеговы", этнических украинцев и всех тех, кто выступает против российской оккупации. Крымскотатарский народ столкнулся с самыми жестокими российскими репрессиями. Они пережили нескончаемый поток рейдов на мечети, дома и рабочие места. Лидеры крымскотатарского общества были изгнаны с полуострова, их СМИ закрыты, а их мирные органы самоуправления криминализированы как "экстремистские организации", - заявила Остриен.

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Она добавила, что эти злоупотребления продолжают оставаться повседневной реальностью в Крыму, и сотни людей были арестованы только за то, что выражали свое несогласие с российской агрессией.

"Как мы видим, готовность кремля пренебрегать международными принципами в одном месте редко останавливается на этом. Именно этому нас научили действия России в Крыму… С 2014 года мы видим, как кремль использует свой жестокий крымский сценарий в других частях территории Украины", - заявила заместитель главы миссии США при ОБСЕ.

В этой связи она подчеркнула, что Соединенные Штаты "будут продолжать утверждать очевидный факт, что Крым - это Украина, равно как Донецк и Луганск - это Украина, и так же как любая другая часть Украины в пределах ее международно признанных границ – это Украина".

По словам Остриен, такова была позиция США в 2014 году, и таковой она остается и сегодня, почти десять лет спустя.