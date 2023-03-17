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Новости Агрессия России против Украины Война
14 013 21

В боях за Бахмут россияне задействовали все мощности, ВСУ в некоторых местах имеют частичный успех, - Сырский

бахмут

В боях за Бахмут Донецкой области российские захватчики задействовали все свои мощности и пытаются прорвать оборону по нескольким направлениям, на отдельных участках Силы обороны Украины имеют частичный успех.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center в Телеграме.

По данным командующего, в попытках прорвать оборону украинских войск и продвинуться в глубь их боевых рядов враг проводит наступательные действия фактически по всей восточной линии фронта.

Наиболее упорные бои продолжаются в районах Кременной, Торского, Белогоровки и Спорного.

"Впрочем, эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои за город продолжаются. Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью оцепить город", - отметил Сырский.

По его информации, бои идут на севере, востоке и юге Бахмута.

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Автор: 

Бахмут (1605) Александр Сырский (639)


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Топ комментарии
+33
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17.03.2023 21:27 Ответить
+22
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17.03.2023 22:11 Ответить
+17
Героїзм простих Воїнів завжди має місце там де недопрацювали політики і МО
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17.03.2023 21:29 Ответить
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17.03.2023 21:25 Ответить
Ну, это коллаж.А вот на Самарском сайте 63. Ru такая новость(незнаю шо и думать.):
Для мобиков зшили особые шевроны,где написано по руски"Аллах милосерден и милостывень" и шото на арабском еще. Цвет красный, надпись золоченым.
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18.03.2023 01:53 Ответить
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17.03.2023 21:27 Ответить
а надихає на Перемогу звістно хто
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17.03.2023 21:28 Ответить
а звісно кого - надихає сам дерьмак !
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17.03.2023 21:41 Ответить
За версією Сирського, чи Генералів та Воїнів з 97% Українців?
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18.03.2023 10:13 Ответить
Героїзм простих Воїнів завжди має місце там де недопрацювали політики і МО
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17.03.2023 21:29 Ответить
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17.03.2023 22:11 Ответить
он очень хотел поучаствовать в создании ЧВК по типу музыкантов по данным журналиста Юрия Бутусова, начальник Генштаба Виктор Муженко негласно отстранил Кривоноса от реализации программы подготовки ССО, из-за личного конфликта.

Еще одно скандальное высказывание Кривоноса касалось представителя украинской делегации в ТКГhttps://24tv.ua/ru/pochemu-arestovich-ne-rasskazhet-zavel-novosti-rossii-i-ukrainy_n1498100 .

Он назвал его "манипулятором чистой воды" и заявил, что в ноябре 2018 года Арестович завел на минное поле группу снайперов из Десны, где 2 погибли, а 3 были тяжело ранены.
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17.03.2023 22:35 Ответить
Мова йде про сирського, а кривонос авторитет не гірший бориса
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17.03.2023 22:57 Ответить
Сирський кожний божий день. Тримати генерал-полковника на посаді прес-офіцера- занадто навіть для такої самобутньої країни, як наша
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17.03.2023 22:54 Ответить
Камарілья Зеленського боїться Українських Військових, знаючи, що вони наразі єдина сила, котра розуміє їхню продажну нікчемність і може їх закопати, як падаль. Тому клоунам не потрібні дієві, розумні і патріотичні Військові Начальники і Командири.
Так виглядає, що клоунська шобла хоче підписати дуже невігідне для України "перемир"я" і сере в штани за це перед військовими .
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18.03.2023 10:25 Ответить
К счастью, вечно стонущий ярема, так кажется только тебе. После выдачи ордера на арест *****, только очень глупому может быть неочевидным, что ***** решили кончать.
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18.03.2023 11:32 Ответить
А кацапськоязичних порад нам тим паче не потрібно ми не носимо рожевих окулярів.
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18.03.2023 11:40 Ответить
 
 