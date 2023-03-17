В боях за Бахмут россияне задействовали все мощности, ВСУ в некоторых местах имеют частичный успех, - Сырский
В боях за Бахмут Донецкой области российские захватчики задействовали все свои мощности и пытаются прорвать оборону по нескольким направлениям, на отдельных участках Силы обороны Украины имеют частичный успех.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center в Телеграме.
По данным командующего, в попытках прорвать оборону украинских войск и продвинуться в глубь их боевых рядов враг проводит наступательные действия фактически по всей восточной линии фронта.
Наиболее упорные бои продолжаются в районах Кременной, Торского, Белогоровки и Спорного.
"Впрочем, эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои за город продолжаются. Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью оцепить город", - отметил Сырский.
По его информации, бои идут на севере, востоке и юге Бахмута.
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Для мобиков зшили особые шевроны,где написано по руски"Аллах милосерден и милостывень" и шото на арабском еще. Цвет красный, надпись золоченым.
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Он назвал его "манипулятором чистой воды" и заявил, что в ноябре 2018 года Арестович завел на минное поле группу снайперов из Десны, где 2 погибли, а 3 были тяжело ранены.
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