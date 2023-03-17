Есть основания полагать, что Путин ответственен за депортацию украинских детей, - прокурор Международного уголовного суда Хан

Прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан заявил, что есть разумные основания полагать, что президент России Владимир Путин и омбудсмен Мария Львова-Белова ответственны за незаконную депортацию украинских детей.

Об этом говорится в заявлении прокурора Международного Уголовного Суда Карима Хана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 февраля 2023 года я подал в Палату предварительного производства Международного уголовного суда ходатайство об ордерах на арест в контексте ситуации в Украине. Сегодня Палата предварительного производства издала ордера на арест двух человек: президента РФ Владимира Путина и российской омбудсменки Марии Львовой-Беловой. На основании доказательств, собранных и проанализированных моим офисом в соответствии с его независимыми расследованиями, Палата предварительного производства подтвердила, что есть разумные основания полагать, что президент РФ Путин и российский омбудсмен Мария Львова-Белова должны понести уголовную ответственность за незаконную депортацию и передачу украинских детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию", - сказал он.

По его словам, случаи, подтвержденные его офисом, включают депортацию, по меньшей мере, сотен детей, вывезенных из приютов и детских домов.

Многие из этих детей, по данным следствия, были переданы на усыновление в Российскую Федерацию. Законодательство в РФ было изменено указом Путина, чтобы ускорить предоставление российского гражданства, облегчить их усыновление российскими семьями.

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"Мой офис заявляет, что эти действия, в частности, демонстрируют намерение навсегда вывезти этих детей из их собственной страны. На момент этих депортаций украинские дети находились под защитой Четвертой Женевской конвенции", - говорится в заявлении.

Хан также подчеркнул, что нужно обеспечить, чтобы виновные в совершении преступлений были привлечены к ответственности, а дети были возвращены в свои семьи и громады.

"Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались так, будто они являются военной добычей", - заявил Хан.

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