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Есть основания полагать, что Путин ответственен за депортацию украинских детей, - прокурор Международного уголовного суда Хан

діти

Прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан заявил, что есть разумные основания полагать, что президент России Владимир Путин и омбудсмен Мария Львова-Белова ответственны за незаконную депортацию украинских детей.

Об этом говорится в заявлении прокурора Международного Уголовного Суда Карима Хана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 февраля 2023 года я подал в Палату предварительного производства Международного уголовного суда ходатайство об ордерах на арест в контексте ситуации в Украине. Сегодня Палата предварительного производства издала ордера на арест двух человек: президента РФ Владимира Путина и российской омбудсменки Марии Львовой-Беловой. На основании доказательств, собранных и проанализированных моим офисом в соответствии с его независимыми расследованиями, Палата предварительного производства подтвердила, что есть разумные основания полагать, что президент РФ Путин и российский омбудсмен Мария Львова-Белова должны понести уголовную ответственность за незаконную депортацию и передачу украинских детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию", - сказал он.

По его словам, случаи, подтвержденные его офисом, включают депортацию, по меньшей мере, сотен детей, вывезенных из приютов и детских домов.

Многие из этих детей, по данным следствия, были переданы на усыновление в Российскую Федерацию. Законодательство в РФ было изменено указом Путина, чтобы ускорить предоставление российского гражданства, облегчить их усыновление российскими семьями.

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"Мой офис заявляет, что эти действия, в частности, демонстрируют намерение навсегда вывезти этих детей из их собственной страны. На момент этих депортаций украинские дети находились под защитой Четвертой Женевской конвенции", - говорится в заявлении.

Хан также подчеркнул, что нужно обеспечить, чтобы виновные в совершении преступлений были привлечены к ответственности, а дети были возвращены в свои семьи и громады.

"Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались так, будто они являются военной добычей", - заявил Хан.

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Автор: 

депортация (690) дети (6605) путин владимир (31651) Международный уголовный суд (237) военные преступления (1466) Хан Карим (23)


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нащадки татаро-монголів діють тими ж сами ми методами що і їх діди що воювали. мразі
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17.03.2023 22:40 Ответить
Монголи так не чинили. Тих, хто не визнавав їхньої влади вони знищували, а тих, хто підкорявся обкладали даниною.
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18.03.2023 07:08 Ответить
комісар Хан, безперечно, дуже грамотно обрав статтю, за якою звинувачувати *****. немає нічого огиднішого, ніж знущання над дітьми. тепер багато, якщо не більшість, симпатиків ***** в цивілізованих країнах замисляться, чи потрібно їм бруднитися об ***** та паРашу. навіть візит сініпуха на паРашу тепер заграв зовсім іншими кольорами.
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17.03.2023 22:44 Ответить
Справді тема ідеально підібрана. Депортація дітей це один із видів геноцид. Зразу можна ООН нагнути із її заявами що не геноцид. А ще це ідеально для накидування в інтернеті, бо зразу же можна згадувати що пітух педофіл та кидати безліч фото і відео із девіантними діями за його участі.

Зашкварили його просто неймовірно майстерно.
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18.03.2023 02:25 Ответить
Без дозволу ***** на болотах і муха не пролетить.
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17.03.2023 23:04 Ответить
Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа.

Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом»
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18.03.2023 13:26 Ответить
 
 