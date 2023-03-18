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Новости Агрессия России против Украины Война
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Говорили об освобождении украинских земель - Зеленский, Залужный, Резников и ряд генералов провели беседу с Салливаном, Остином и Милли

зеленський

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провели встречу в режиме видеосвязи с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во встрече также приняли участие: министр обороны Украины Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегического группировния "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегического группирования "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии.

Стороны обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов.

В конце разговора присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Он поделился с мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов.

Представители Украины поблагодарили власти США и американский народ за всестороннюю и мощную поддержку нашей страны в борьбе за свободу и возвращение мира Европе".

Также читайте: Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили боевые действия в самых сложных точках фронта

Зеленский Владимир (21064) Залужный Валерий (661) Остин Ллойд (420) Салливан Джейк (257) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+28
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18.03.2023 01:02 Ответить
+14
Перелік прізвищ поченається з самого головного - Ермака
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18.03.2023 00:55 Ответить
+10
Дерьмак був?
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18.03.2023 00:50 Ответить
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Дерьмак був?
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18.03.2023 00:50 Ответить
Перелік прізвищ поченається з самого головного - Ермака
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18.03.2023 00:55 Ответить
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і ... а як же ж
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18.03.2023 01:01 Ответить
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18.03.2023 01:02 Ответить
морда обезображена інтелектом
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18.03.2023 02:13 Ответить
Не обезображена...
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18.03.2023 06:17 Ответить
А в кого з горських євреїв вона спотворена? Подивитесь на Рарахамію.
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18.03.2023 07:01 Ответить
Мозгів там достатньо. Нажаль.
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18.03.2023 09:37 Ответить
Та ото ж,бо я вже злякався,бо у заголовку до статті не було прізвища Єрмака.А Зеленський приєднався пізніше-мабуть послали шашлички маринувати.
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18.03.2023 06:07 Ответить
Тоже стало не по себе, когда увидел, что в заголовке нет фамилии самого-самого главного. Как-то тревожно на душе стало, не стряслось ли чего? Может, проклятые мириканцы додавили, и генералиссимус Боневтик подписал писульку об увольнении того, который водит его за ухо? Прочитал дальше и от сердца отлегло - все в порядке, был там начальник, и упомянут он как и положено его по его рангу - первым, а потом вся остальная шушера, которая только путается под ногами. Да в конце вроде бы присоединился один из его помощников, по-моему тот, который по видосикам.
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18.03.2023 07:46 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/amerykanski-senatory-z-oboh-partij-tysnut-na-pentagon-shhodo-peredachi-********-f-16/ https://mil.in.ua/uk/news/amerykanski-senatory-z-oboh-partij-tysnut-na-pentagon-shhodo-peredachi-********-f-16/

15 Березня, 2023

Американські сенатори з обох партій тиснуть на Пентагон щодо передачі Україні F-16

https://mil.in.ua/uk/tag/f-16/ F
Вісім американських сенаторів з обох партій надіслали в Пентагон лист, у якому вимагають роз'яснити, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну.

Парламентарі надіслали лист голові Пентагона Ллойду Остіну. На їхню думку, найвищі посадовці адміністрації, починаючи з президента Джо Байдена, холодно сприйняли заклики передати Україні літаки американського виробництва.

У листі, який є у розпорядженні видання, йдеться про те, що війна між Росією та Україною "зараз перебуває на критичному етапі". Тож, на думку сенаторів, F-16 можуть дати Києву перевагу.

"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні ретельно розглянути надання Україні літаків F-16. Це були б значні можливості, які могли б змінити правила гри", - йдеться у листі.

Сенатори попросили Остіна надати їм до кінця тижня оцінки факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Серед іншого члени сенату запитували як потребу у винищувачах оцінюють українські посадовці. Одне з питань стосується механізму отримання F-16 - це будівництво нових літаків чи використання наявних запасів.

Також сенатори запитали про оцінку військових щодо впливу F-16 на бойові дії і як швидко можна навчити українських пілотів.

Крім того, привітали https://mil.in.ua/uk/news/povitryani-syly-zsu-pidtverdyly-vizyt-***********-pilotiv-u-ssha/ оцінку навичок українських пілотів , які наразі перебувають на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штату Арізона. Ініціатором листа став сенатор з цього штату Марк Келлі.

Також у виданні підкреслюють, оцінку командувача сил США та НАТО в Європі Крістофера Каволі, який підкреслив, що відправка F-16 та далекобійних ракет значно вплине на спроможності України.

Разом з тим Керівник Пентагону з питань політики Колін Кал повідомив, що передача винищувачів із запасів може зайняти до 18 місяців, а будівництво нових - 3-6 років. - WTF ???

Також він підкреслив, що основним пріоритетом для України залишаються системи ППО, артилерія, ********** та бронетехніка.

Нагадаємо, Україна https://mil.in.ua/uk/news/********-obgovoryuye-z-norvegiyeyu-pidgotovku-lotchykiv/ почала обговорення підготовки пілотів винищувачів з Норвегією.

ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ, мерзото неповносправна ?
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18.03.2023 00:50 Ответить
"Говорили про звільнення українських земель, - Зеленський, Залужний, Резніков Джерело:
сирський мовчав...
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18.03.2023 01:33 Ответить
Да когда уже избавятся от Ермака? Неужели он непотопляемый? Почему молчит общественность? Неужели всех все устраивает?
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18.03.2023 02:05 Ответить
БЕСПРЕДЕЛ ГАНЬБА ‼️Бесполезно бороться , ЕСЛИ ТЕРПЕТЬ В СЕРДЦЕ Киева ЕРМАКА , СТАВЛЕННИКА МИРОВОГО ТЕРРОРИСТА № 1 ***** ,узурпировшего полностью все СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ ,ГНИДЫ баканов &НАУМОВ спрятаны от правосудия ,СУДЫ ( Портнов Татаров)ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ЭТИМ💩и выносят оправдательные приговоры МАФИИ МЕГАМАРОДЕРОВ «СЛУГАМ»👿Преследуются ЛУЧШИЕ ГЕНЕРАЛЫ Марченко ,Кривонос, Бурба, Таня Черновол, Маруся Звиробий, патриоты Рифмастер …………………………Здохни КРЫСА 🐀 ПАЦЮК УРОДЛИВЫЙ ЕРМАК с папашей выродком ФСБШым !
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18.03.2023 09:10 Ответить
Координують спільні дії? Це добре.

Були військові та цивільні з обох сторін? Зрозуміло.

Разом до Перемоги.
Не дамо ху&ло знищити Україну
Попереду до цього ще багато роботи.

Дуже багато важкої роботи для України, США та інших союзників.

А вже Після Перемоги Україна буде робити разбір усіх полетів та залетів.

Усі ходи записані.

Війна все не спише.
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18.03.2023 02:25 Ответить
то може і з вагнерівцями в Бахмуті після перемоги треба розбиратися, а не зараз ?
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18.03.2023 05:51 Ответить
Если бы язык вырабатывать электричество - отключений не было....

-снаряды - Пиз-ц рашке бы пришёл
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18.03.2023 02:29 Ответить
А до чого, там був Резніков , він же начебто по яблукам та яйцям
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18.03.2023 03:01 Ответить
Освоює нові напрямки
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18.03.2023 03:40 Ответить
Lui sente come una zanzara in un campo di nudisti: sa bene che cosa deve fare ma non sa da quale parte incominciare.
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18.03.2023 06:58 Ответить
Що там робить д'Єрмак?!!!
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18.03.2023 03:15 Ответить
Ганьба цій владі !
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18.03.2023 06:53 Ответить
Ермак доложил министру обороны сколько метров туалетной бумаги в туалетах ОР, сколько украли бензина из гаража, как прошли планерки с уборщицами, хва/Антон ли писчей бумаги и карандашей( все согласно должностных обязанностей). Это загадка ,, Бермудского треугольника,, - почему фактически и о президента Ермак числится ,, шнырнем,, Интересно, какие задания ему даёт Партия Регионов ( восемь лет работы на партию)?????
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18.03.2023 09:09 Ответить
Первая леди присоединилась к Ермаку попозже.
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18.03.2023 10:20 Ответить
 
 