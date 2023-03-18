Говорили об освобождении украинских земель - Зеленский, Залужный, Резников и ряд генералов провели беседу с Салливаном, Остином и Милли
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провели встречу в режиме видеосвязи с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
В сообщении отмечается: "Во встрече также приняли участие: министр обороны Украины Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегического группировния "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегического группирования "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии.
Стороны обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов.
В конце разговора присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Он поделился с мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов.
Представители Украины поблагодарили власти США и американский народ за всестороннюю и мощную поддержку нашей страны в борьбе за свободу и возвращение мира Европе".
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15 Березня, 2023
Американські сенатори з обох партій тиснуть на Пентагон щодо передачі Україні F-16
https://mil.in.ua/uk/tag/f-16/ F
Вісім американських сенаторів з обох партій надіслали в Пентагон лист, у якому вимагають роз'яснити, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну.
Парламентарі надіслали лист голові Пентагона Ллойду Остіну. На їхню думку, найвищі посадовці адміністрації, починаючи з президента Джо Байдена, холодно сприйняли заклики передати Україні літаки американського виробництва.
У листі, який є у розпорядженні видання, йдеться про те, що війна між Росією та Україною "зараз перебуває на критичному етапі". Тож, на думку сенаторів, F-16 можуть дати Києву перевагу.
"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні ретельно розглянути надання Україні літаків F-16. Це були б значні можливості, які могли б змінити правила гри", - йдеться у листі.
Сенатори попросили Остіна надати їм до кінця тижня оцінки факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.
Серед іншого члени сенату запитували як потребу у винищувачах оцінюють українські посадовці. Одне з питань стосується механізму отримання F-16 - це будівництво нових літаків чи використання наявних запасів.
Також сенатори запитали про оцінку військових щодо впливу F-16 на бойові дії і як швидко можна навчити українських пілотів.
Крім того, привітали https://mil.in.ua/uk/news/povitryani-syly-zsu-pidtverdyly-vizyt-***********-pilotiv-u-ssha/ оцінку навичок українських пілотів , які наразі перебувають на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штату Арізона. Ініціатором листа став сенатор з цього штату Марк Келлі.
Також у виданні підкреслюють, оцінку командувача сил США та НАТО в Європі Крістофера Каволі, який підкреслив, що відправка F-16 та далекобійних ракет значно вплине на спроможності України.
Разом з тим Керівник Пентагону з питань політики Колін Кал повідомив, що передача винищувачів із запасів може зайняти до 18 місяців, а будівництво нових - 3-6 років. - WTF ???
Також він підкреслив, що основним пріоритетом для України залишаються системи ППО, артилерія, ********** та бронетехніка.
Нагадаємо, Україна https://mil.in.ua/uk/news/********-obgovoryuye-z-norvegiyeyu-pidgotovku-lotchykiv/ почала обговорення підготовки пілотів винищувачів з Норвегією.
ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ, мерзото неповносправна ?
сирський мовчав...
Були військові та цивільні з обох сторін? Зрозуміло.
Разом до Перемоги.
Не дамо ху&ло знищити Україну
Попереду до цього ще багато роботи.
Дуже багато важкої роботи для України, США та інших союзників.
А вже Після Перемоги Україна буде робити разбір усіх полетів та залетів.
Усі ходи записані.
Війна все не спише.
-снаряды - Пиз-ц рашке бы пришёл