Говорили об освобождении украинских земель - Зеленский, Залужный, Резников и ряд генералов провели беседу с Салливаном, Остином и Милли

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провели встречу в режиме видеосвязи с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во встрече также приняли участие: министр обороны Украины Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегического группировния "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегического группирования "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии.

Стороны обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов.

В конце разговора присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Он поделился с мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов.

Представители Украины поблагодарили власти США и американский народ за всестороннюю и мощную поддержку нашей страны в борьбе за свободу и возвращение мира Европе".

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