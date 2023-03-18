Украинская ПВО уничтожила 11 из 16 "шахедов", которые запускали по двум направлениям, - Воздушные силы
Вечером 17 марта российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области РФ.
"Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Схід" и "Захід" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно", - говорится в сообщении.
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+7 Амандрапапупа
показать весь комментарий18.03.2023 06:19 Ответить Ссылка
+6 Alex O #513819
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+5 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий18.03.2023 08:24 Ответить Ссылка
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А сенс писати ? Якщо не збили, то кудись долетіли-елементарна логіка. Чи геолокацію прильотів треба було викласти ?
Прокидають вранці - з брянської області!
Або це магія, або піздьож!!!
Бо,аби шахеде долітити від "брянської області" до Львівщини, треба пролетіти Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Тернопільську області.
Якщо вірити Ігнату, то ппо в цих областях у цей час або спало, або подивились у небо і сказали: "нам пох, він на Львівщину летить, нехай летить"...
Про це https://lviv.media/ LVIV.MEDIA повідомили читачі.
Автор:
https://24tv.ua/nazariy-lazur_tag7958/ Назарій Лазур
23:21, 17 березня