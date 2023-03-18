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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинская ПВО уничтожила 11 из 16 "шахедов", которые запускали по двум направлениям, - Воздушные силы

шахед

Вечером 17 марта российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области РФ.

"Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Схід" и "Захід" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне атаковали Днепропетровщину "шахедами", попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске, - ОВА

Украинская ПВО уничтожила 11 из 16 шахедов, которые запускали по двум направлениям, - Воздушные силы 01

беспилотник (3847) ПВО (2884) Воздушные силы (2468)


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Топ комментарии
+7
До Антона Геращенка - це він займається коригуванням кацаських дронів зразу після обстрілу.
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18.03.2023 06:19 Ответить
+6
"Чому не пишете що з іншими п'ятьма?"
А сенс писати ? Якщо не збили, то кудись долетіли-елементарна логіка. Чи геолокацію прильотів треба було викласти ?
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18.03.2023 07:57 Ответить
+5
Може.

Бо,аби шахеде долітити від "брянської області" до Львівщини, треба пролетіти Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Тернопільську області.

Якщо вірити Ігнату, то ппо в цих областях у цей час або спало, або подивились у небо і сказали: "нам пох, він на Львівщину летить, нехай летить"...
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18.03.2023 08:24 Ответить
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Чому не пишете що з іншими п'ятьма?
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18.03.2023 06:16 Ответить
До Антона Геращенка - це він займається коригуванням кацаських дронів зразу після обстрілу.
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18.03.2023 06:19 Ответить
Російські окупанти ввечері 17 березня завдали удару безпілотниками-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Джерело:
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18.03.2023 06:22 Ответить
"Чому не пишете що з іншими п'ятьма?"
А сенс писати ? Якщо не збили, то кудись долетіли-елементарна логіка. Чи геолокацію прильотів треба було викласти ?
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18.03.2023 07:57 Ответить
Вчора ввечорі на сайтах регіональних ЗМІ (Рівне, Хмельницький, Львів) писали, що шахіди з білорашки летіли!
Прокидають вранці - з брянської області!
Або це магія, або піздьож!!!
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18.03.2023 07:53 Ответить
А може бути магічний піздеж?
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18.03.2023 08:05 Ответить
Може.

Бо,аби шахеде долітити від "брянської області" до Львівщини, треба пролетіти Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Тернопільську області.

Якщо вірити Ігнату, то ппо в цих областях у цей час або спало, або подивились у небо і сказали: "нам пох, він на Львівщину летить, нехай летить"...
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18.03.2023 08:24 Ответить
А могли через Білорусь та Волинську обл.
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18.03.2023 10:15 Ответить
У п'ятницю, 17 березня, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 23:33, жителі Львівщини чули вибухи.

Про це https://lviv.media/ LVIV.MEDIA повідомили читачі.
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18.03.2023 08:27 Ответить
Мер Рівного застеріг про загрозу атаки "Шахідами": невідомий об'єкт залетів із Білорусі

Автор:
https://24tv.ua/nazariy-lazur_tag7958/ Назарій Лазур

23:21, 17 березня
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18.03.2023 08:39 Ответить
Бачив русняви ресурси де вони писали що запускають з **********, тобто це партнери братушки білоруси запускають
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18.03.2023 09:36 Ответить
 
 