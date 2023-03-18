Украинская ПВО уничтожила 11 из 16 "шахедов", которые запускали по двум направлениям, - Воздушные силы

Вечером 17 марта российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области РФ.

"Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Схід" и "Захід" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно", - говорится в сообщении.

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