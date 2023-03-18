Враг сосредотачивает свои основные усилия на ведении наступательных действий на 5 направлениях, ВСУ отразили более 100 атак противника, - Генштаб

Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативные данные Генштаба ВСУ.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отражено более 100 атак противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов. Среди них - Стариковое, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечье, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западная, Терновая и Тихая на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Краснопоповки в Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В то же время наши защитники отразили атаки окупантов в районах Клещеевки и Ивановского. Вблизи линии столкновения враг осуществлял обстрелы таких населенных пунктов, как Миньковка, Орехово-Васильевка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Часов Яр Донецкой области. Всего от обстрелов окупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

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На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Пречистовка Донецкая область.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов, Новоданиловка и Степное Запорожской области; Времивка и Новополь Донецкой области; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Берегово, Громадное, Кизомис, Михайловка, Республиканец, Новоберислав, Херсон, Новоселка, Шилова Балка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягин Разлив Херсонской области. Общее количество обстрелянных населенных пунктов, подвергшихся вражеским обстрелам, составляет почти 40.

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