Общие боевые потери РФ с начала войны – около 164 200 человек (+880 за сутки), 3511 танков, 2560 артсистем, 6830 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 18 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 164 200 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 164 200 (+880) человек ликвидировано,
танков - 3511 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 6830 (+7) ед,
артиллерийских систем - 2560 (+8) ед,
РСЗО - 506 (+2) ед,
средств ПВО - 265 (+0) ед,
самолетов - 305 (+0) ед,
вертолетов - 290 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),
крылатых ракет – 907 (+0),
кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5404 (+3) ед,
специальной техники – 259 (+1).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Нехай терплять, тепер таким буде кожен ЗВИЧНИЙ рашистский ранок
но на протяжении долго времени крота бы вычислители - так что это только фантазии...
ты думаешь что ***** интересны цифры сдохших свиноцабак...?\что ему дают сводки...?\
ЗСУ сделает свою работу...\и не по хенеральскому *******...\
да просто логически - этот сливной бачок уже бы давно вычислили...
так что не нужно здесь это постить...!
https://t.me/operativnoZSU/85389 Оперативний ЗСУ :
Дев'ять чи десять? ДЕСЯТЬ!
Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» лише за одну ніч!
Специ Центру спецоперацій «А» відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їньому рахунку ОДИНАДЦЯТЬ знищених цілей! За одну ніч.
Генералообсруліссімус Пустомошонков в черговий раз нищить чергові 300 літаків ЗСУ.
Хоть языком он весел был
****** его был нереален.