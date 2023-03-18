Общие боевые потери РФ с начала войны – около 164 200 человек (+880 за сутки), 3511 танков, 2560 артсистем, 6830 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 164 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 164 200 (+880) человек ликвидировано,

танков - 3511 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6830 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2560 (+8) ед,

РСЗО - 506 (+2) ед,

средств ПВО - 265 (+0) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),

крылатых ракет – 907 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5404 (+3) ед,

специальной техники – 259 (+1).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.