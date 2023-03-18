РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10490 посетителей онлайн
Новости Война
10 964 48

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 164 200 человек (+880 за сутки), 3511 танков, 2560 артсистем, 6830 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 164 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 164 200 (+880) человек ликвидировано,

танков - 3511 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6830 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2560 (+8) ед,

РСЗО - 506 (+2) ед,

средств ПВО - 265 (+0) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),

крылатых ракет – 907 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5404 (+3) ед,

специальной техники – 259 (+1).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность, - Зеленский об ордере на арест Путина. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 164 200 человек (+880 за сутки), 3511 танков, 2560 артсистем, 6830 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) уничтожение (7383) техника (1759) потери (4464)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
900 чумардосів і 26 одиниць техніки. Вибивається арта по трохи. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
18.03.2023 09:01 Ответить
+6
Так! Вчора було повідомлення про враження Су-25-го А сьогодні у зведенні - "0" Не встановили точно, чи "до кінця добили", чи просто "підбили"?
показать весь комментарий
18.03.2023 08:16 Ответить
+6
Та по суті - і показувать нічого "супер" не треба! "Піруни" - ті ж самі "Ігли" - тільки модернізовані І б"ють вони кацапських "аналоговнетів" більше року вже!
показать весь комментарий
18.03.2023 08:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так! Вчора було повідомлення про враження Су-25-го А сьогодні у зведенні - "0" Не встановили точно, чи "до кінця добили", чи просто "підбили"?
показать весь комментарий
18.03.2023 08:16 Ответить
Може відео просто виложили як працює польська зброя в руках Едельвейса? Бо дійсно 13 годин назад було таке, але без дати.
показать весь комментарий
18.03.2023 08:40 Ответить
Та по суті - і показувать нічого "супер" не треба! "Піруни" - ті ж самі "Ігли" - тільки модернізовані І б"ють вони кацапських "аналоговнетів" більше року вже!
показать весь комментарий
18.03.2023 08:57 Ответить
А де ж СУ-25, який начеб то збили.
показать весь комментарий
18.03.2023 08:19 Ответить
Він упав...
показать весь комментарий
18.03.2023 12:01 Ответить
В тимчасово окупованому Севастополі ранок видався не надто спокійним. Адже на тимчасово окупованих територіях пролунали вибухи.
https://24tv.ua/okupovanomu-sevastopoli-lunayut-vibuhi-okupanti-panikuyut-shho_n2276671
показать весь комментарий
18.03.2023 08:57 Ответить
Ну чому ж зразу НЕСПОКІЙНИМ?
Нехай терплять, тепер таким буде кожен ЗВИЧНИЙ рашистский ранок
показать весь комментарий
18.03.2023 10:32 Ответить
900 чумардосів і 26 одиниць техніки. Вибивається арта по трохи. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
18.03.2023 09:01 Ответить
Все це вражаюче, і безумовно хотілось би....Але - беззворотні і поранені можуть коливатися дуже суттєво. Крім того, якби були такі втрати - то вже не було б проблеми Бахмуту і інших точок....На мою думку - такі дані завищені
показать весь комментарий
18.03.2023 09:49 Ответить
Руссскій воєнний корабль, іди псу під хвіст!
показать весь комментарий
18.03.2023 09:59 Ответить
Краще - скаженій курці в ***
показать весь комментарий
18.03.2023 12:03 Ответить
А може він від прутня задоволення отримує.
показать весь комментарий
18.03.2023 16:08 Ответить
а кто этому генералу сливает такую информацию...?
показать весь комментарий
18.03.2023 10:18 Ответить
я думаю, що в руснявому генштабі не всі 100% підтримали "сво". тому витоки подібної інфи, а також іншої інфи, як-то про здачу координат кадировців під Києвом, цілком можливі.
показать весь комментарий
18.03.2023 10:37 Ответить
это могли быть единичные сливы...
но на протяжении долго времени крота бы вычислители - так что это только фантазии...
показать весь комментарий
18.03.2023 11:13 Ответить
ты наверное читать не умеешь - не его бы вычислили...!\а того кто ему это фуфло втюхивает...!\
показать весь комментарий
18.03.2023 11:32 Ответить
більше того, в кремлі немає цілісності і єдності. шойгу закусився з пригожиним, пригожина покриває ковальчук, ковальчук самий близький друг пуйла. пуйло боїться наїхати на шойгу і герасимова, бо за ними армія, фсб ненавидить кадирова, а путін лояльний до кадирова на противагу фсб... короч, там суцільний клубок інтриг і тьорок між кланами, групами.. і в такому болоті ймовірність витоку різної таємної інформації дуже висока. тим паче, всі в кремлі уже давно знають куди це все йде. і тільки пропагандони на тб ще бекають по заготовленим методичкам. і зведення про втрати від їхнього генштабу, які попадають не тільки на стіл путлєру, але й в мережу не сильно відрізняються від зведень нашого Генштабу. і тут не варто порівнювати з васильєвою (главою союза солдатських матерів), яка в 2014-2015 "вела" в рази накручені дані про втрати іхтамнєтов по заказу з фсб з метою контрпропаганди.
показать весь комментарий
18.03.2023 13:00 Ответить
да всё это понятно - ібалажабагадюку...!!!
ты думаешь что ***** интересны цифры сдохших свиноцабак...?\что ему дают сводки...?\
показать весь комментарий
18.03.2023 13:16 Ответить
та він ці сводки оцінює мабуть в комплексі. разом з непублічними опитуваннями населення про реальну підтримку/непідтримку "сво". це для того як надалі поступати з чмобілізацією. відкрито її продовжувати чи маскувати під якісь там збори воєнні. він же сциканув запустити анонсовану по всім джерелам ще 5 січня "2 хвилю" чмобілізації. підтримка "сво" серед населення ще досить велика, але вона реально більша серед старшого покоління, яке реально дрочить на совок і на імперію і набагато нижча серед молоді, яка і має йти вмирати за "імперію". старі ж там воювати не підуть. ясно, шо йому пох ці втрати. з точки зору людського жалю за втратами життя людей... але з точки зору оцінки чи є ще ким йому воювати, то такі дані йому потрібні. просто як статистика. не більше.
показать весь комментарий
18.03.2023 13:36 Ответить
не будем влазить в дремучие дебри как тот хенерал...
ЗСУ сделает свою работу...\и не по хенеральскому *******...\
показать весь комментарий
18.03.2023 13:40 Ответить
теоретично, так. але ж він там не один такий. там таких багато є. всіх не вичислиш.
показать весь комментарий
18.03.2023 12:43 Ответить
ну если это сказал Рабинович - то этому можно верить...(((
да просто логически - этот сливной бачок уже бы давно вычислили...
так что не нужно здесь это постить...!
показать весь комментарий
18.03.2023 11:10 Ответить
коефіцієнт поранених до безповоротних може бути реально завищеним, оскільки у московитів хрінова медицина і дуже багато поранених не доїжджають до госпіталів і автоматично переходять відразу у 200-х. тобто така тенденція уже применшує цей коефіцієнт. А ті поранені, які вчасно потрапили до госпіталів і ті, які були легко поранені, то багато з них знову могли стати у стрій, особливо ті, які були легко поранені.
показать весь комментарий
18.03.2023 10:44 Ответить
Чудовий ранок чудового дня Української Весни
показать весь комментарий
18.03.2023 10:28 Ответить
Де ці танки та броня, про які мова в наступній офіційній інфі????

https://t.me/operativnoZSU/85389 Оперативний ЗСУ :
Дев'ять чи десять? ДЕСЯТЬ!
Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» лише за одну ніч!
Специ Центру спецоперацій «А» відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їньому рахунку ОДИНАДЦЯТЬ знищених цілей! За одну ніч.
показать весь комментарий
18.03.2023 11:36 Ответить
Скоро на екранах!!
Генералообсруліссімус Пустомошонков в черговий раз нищить чергові 300 літаків ЗСУ.

Хоть языком он весел был
****** его был нереален.
показать весь комментарий
18.03.2023 12:09 Ответить
 
 