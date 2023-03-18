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Посетителей московских баров, которых подозревают в финансировании ВСУ, пугали шокерами и заставляли подпевать "Любэ"

бар

Сотрудники полиции пришли в московские бары Underdog и La Virgen. По данным ОВД Инфо, силовики объяснили свой визит "спонсированием ВСУ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что около 9 часов вечера 17 марта сотрудники российских силовых органов пришли в московские бары Underdog и La Virgen с кувалдой и электрошокерами, после чего заведения сообщили, в социальных сетях, о прекращении работы. Правоохранители пришли в бары из-за подозрения, что заведения якобы могут быть причастны к финансированию Вооруженных сил Украины.

Телеграмм-канал SOTA пишет, что одну из посетительниц Underdog сотрудники ОМОНа заставили написать на дверях заведения букву "Z" и слова "За Россию".

"В самом баре поменялся музыкальный репертуар: стали проигрываться песни Shamanа, группы "Любэ", а также песню "Синий платочек"", - рассказали посетители.

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Адвокат Константин Ерохин рассказал, что у задержанных посетителей баров Underdog и La Virgen Taqueria проверяли подписки в Telegram. Однако большинство людей правоохранители быстро отпустили.

"Проводилась проверка на причастность к преступлениям, избирательно осматривали телефоны. Рейд был показательным, связанным с фигурированием этих баров в новостях о финансировании ВСУ", - сообщил Ерохин.

бар (23) москва (3092) россия (96420)


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Топ комментарии
+21
Должны были ещё заставить целовать фото голой жопы ху.ла.
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18.03.2023 08:38 Ответить
+15
Не,но Любе это зверство и реальный садизм!
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18.03.2023 08:56 Ответить
+13
Gut gut , haroši action , boļše kašmara tovarišči ....balotnoie nasiļeņie etava zaslužilo
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18.03.2023 08:36 Ответить
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Gut gut , haroši action , boļše kašmara tovarišči ....balotnoie nasiļeņie etava zaslužilo
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18.03.2023 08:36 Ответить
Ну нехай ще й бари позакривають. Я дивилася про В'єтнам, їх кухню з Костею. Тепер там усі кухарі московії сидять. Скоро зона московії буде,як після зомбі пришестя. Нікого і нічого...
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18.03.2023 08:37 Ответить
я вас іноді не розумію, чи то племінник у вас на війні, чи то бари давай?
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18.03.2023 08:59 Ответить
Це добре. На маасковії шириться недовіра до всього і страх.
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18.03.2023 08:37 Ответить
Должны были ещё заставить целовать фото голой жопы ху.ла.
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18.03.2023 08:38 Ответить
Pazvoļu zameķiķ , rezinovu popu !
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18.03.2023 09:36 Ответить
😂😂😂
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18.03.2023 11:49 Ответить
...і нюхать труси Кабаєвой щоб патріотизму набратися
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18.03.2023 08:49 Ответить
Щось я труси не подумав.
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18.03.2023 08:55 Ответить
...я теж, треба це враховувати, скрепи - вони такі
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18.03.2023 09:52 Ответить
співробітники російських силових органів прийшли з кувалдою та електрошокерами ...
а це точно співробітники органів? чи може не зовсім співробітники...або зовсім не !
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18.03.2023 08:55 Ответить
Это реально какой-то сюр. Правоохранительные органы с куялдочкой?
Что вам ещё нужно что б взбунтоватся? Или молодёжь совсем лояльна к власти и нихрена не может?вас реально дохрена. Почему не сопротивляетесь не понятно
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18.03.2023 09:45 Ответить
Не,но Любе это зверство и реальный садизм!
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18.03.2023 08:56 Ответить
передсмертні конвульсії Ымперії
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18.03.2023 09:05 Ответить
Эти хорошие узкие заявили что их аккаунт взломали. Могу и ржу.
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18.03.2023 09:30 Ответить
ну які бари ?? це ж все гнилий захід.. по скрепному- це велике свиняче корито з якого всі хлебчуть брагу
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18.03.2023 09:41 Ответить
названия баров совсем не скрепное
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18.03.2023 09:44 Ответить
Под предлогом войны уничтожаются остатки сопротивления режиму, а народ радостно и злобно поддерживает все это дело в интернете.
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18.03.2023 10:28 Ответить
А непогана фішка у "канкурєнтнай барьбє". Проплачуєш "фігурування у новинах про фінансуванні ЗСУ", і конкурент "фсьо".
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18.03.2023 10:44 Ответить
"...а також пісню "Синий платочек"
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18.03.2023 12:14 Ответить
 
 