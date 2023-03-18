Посетителей московских баров, которых подозревают в финансировании ВСУ, пугали шокерами и заставляли подпевать "Любэ"

Сотрудники полиции пришли в московские бары Underdog и La Virgen. По данным ОВД Инфо, силовики объяснили свой визит "спонсированием ВСУ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что около 9 часов вечера 17 марта сотрудники российских силовых органов пришли в московские бары Underdog и La Virgen с кувалдой и электрошокерами, после чего заведения сообщили, в социальных сетях, о прекращении работы. Правоохранители пришли в бары из-за подозрения, что заведения якобы могут быть причастны к финансированию Вооруженных сил Украины.

Телеграмм-канал SOTA пишет, что одну из посетительниц Underdog сотрудники ОМОНа заставили написать на дверях заведения букву "Z" и слова "За Россию".

"В самом баре поменялся музыкальный репертуар: стали проигрываться песни Shamanа, группы "Любэ", а также песню "Синий платочек"", - рассказали посетители.

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Адвокат Константин Ерохин рассказал, что у задержанных посетителей баров Underdog и La Virgen Taqueria проверяли подписки в Telegram. Однако большинство людей правоохранители быстро отпустили.

"Проводилась проверка на причастность к преступлениям, избирательно осматривали телефоны. Рейд был показательным, связанным с фигурированием этих баров в новостях о финансировании ВСУ", - сообщил Ерохин.