Зеленский в онлайн-формате примет участие в майском саммите G7 в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате примет участие в саммите стран "Большой семерки" в мае 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я принял приглашение премьер-министра и приму участие в саммите в онлайн-формате", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Саммит G7 состоится в Хиросиме (Япония).

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