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Зеленский в онлайн-формате примет участие в майском саммите G7 в Японии

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате примет участие в саммите стран "Большой семерки" в мае 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я принял приглашение премьер-министра и приму участие в саммите в онлайн-формате", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Саммит G7 состоится в Хиросиме (Япония).

Смотрите также: Зеленский встретился с премьером Японии Кисидой. ВIДЕО

Автор: 

G7 (833) Зеленский (20210) Япония (1307) Кисида (41)


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А він по іпонському шпрехає?
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21.03.2023 19:59 Ответить
Ну і норм. Японія і Україна - прямі майбутні участники розподілу московщини.
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21.03.2023 20:07 Ответить
конечно... кто ж теперь не знает старика Крупскага...
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22.03.2023 07:19 Ответить
Звичайно в в онлайн-форматі!... Телесуфлера на трибуну ж не затягнеш і Єрмака під трибуною ж не сховаєш!...
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19.05.2023 19:59 Ответить
Звичайно, шапіто туди з собою не затягнути...
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20.05.2023 01:00 Ответить
 
 