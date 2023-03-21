Зеленский в онлайн-формате примет участие в майском саммите G7 в Японии
Президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате примет участие в саммите стран "Большой семерки" в мае 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я принял приглашение премьер-министра и приму участие в саммите в онлайн-формате", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Саммит G7 состоится в Хиросиме (Япония).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий21.03.2023 19:59 Ответить Мне нравится 0
✘
✘
Elvis2
показать весь комментарий21.03.2023 20:07 Ответить Мне нравится 1
Joshua Merlin
показать весь комментарий22.03.2023 07:19 Ответить Мне нравится 0
Володимир Дмитрович #553362
показать весь комментарий19.05.2023 19:59 Ответить Мне нравится 0
Kord D
показать весь комментарий20.05.2023 01:00 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль