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Если Украина не будет уважать права нацменьшинств, Венгрия не поддержит ее интеграцию в ЕС, - Сийярто

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина не будет уважать права нацменьшинств, Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Сийярто считает "недопустимым" то, что 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье оказались под угрозой закрытия с 1 сентября. В то же время, по его словам, 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли украинских детей-беженцев.

Венгерский чиновник сказал, что по этому поводу он даже обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, чтобы тот "дал Киеву понять, что уважение национальных прав является одной из главных европейских ценностей и что права венгерского национального сообщества следует уважать".

Сийярто добавил, что такой диалог между украинскими властями и главой евродипломатии должен состояться во время потенциальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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Автор: 

Венгрия (1932) членство в ЕС (997) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+58
Лишили угорських шкіл стільки, скільки україномовних в мадярії.
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21.03.2023 20:38
+50
*******, в морду хошь?
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21.03.2023 20:38
+45
А в нацменшин шо повинно бути більше прав чим в украінців -- 2 паспорти і тд.
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21.03.2023 20:40
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Як вони вже задрали ті сіярли ****** мудяро грьобане ,може пошлемо туди колю катлету на все?)
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22.03.2023 05:48 Ответить
Не можна дикунів пускати до цивілізованих народів Європи.Мадярів відправити назад у чувашію до своїх пращурів
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22.03.2023 08:02 Ответить
У нас якраз війна, бо одні "нацменшини" захотіли стати "нацвеличинами", а корінну націю взагалі спробували "помножити на нуль".
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22.03.2023 12:08 Ответить
А что такое "венгерская школа" в Украине?
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22.03.2023 12:14 Ответить
Одним словом зауральские орки.
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22.03.2023 12:32 Ответить
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