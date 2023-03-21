Если Украина не будет уважать права нацменьшинств, Венгрия не поддержит ее интеграцию в ЕС, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина не будет уважать права нацменьшинств, Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Сийярто считает "недопустимым" то, что 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье оказались под угрозой закрытия с 1 сентября. В то же время, по его словам, 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли украинских детей-беженцев.

Венгерский чиновник сказал, что по этому поводу он даже обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, чтобы тот "дал Киеву понять, что уважение национальных прав является одной из главных европейских ценностей и что права венгерского национального сообщества следует уважать".

Сийярто добавил, что такой диалог между украинскими властями и главой евродипломатии должен состояться во время потенциальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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