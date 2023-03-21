Путин и Си заявили, что их страны не вступали в военный союз

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, в котором утверждают, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не носят блоковый и конфронтационный характер, также не направлены против третьих стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует совместное заявление Си и Путина, опубликованное на сайте Кремля.

"Стороны отмечают, что отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, похожим на союзы, сложившиеся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, не носят одновременно блочного и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран", - говорится в документе.

Также в документе отмечается, что российско-китайские отношения являются "зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими", а "передаваемая из поколения в поколение дружба двух народов имеет прочный фундамент".

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