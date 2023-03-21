Путин и Си заявили, что их страны не вступали в военный союз
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, в котором утверждают, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не носят блоковый и конфронтационный характер, также не направлены против третьих стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует совместное заявление Си и Путина, опубликованное на сайте Кремля.
"Стороны отмечают, что отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, похожим на союзы, сложившиеся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, не носят одновременно блочного и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран", - говорится в документе.
Также в документе отмечается, что российско-китайские отношения являются "зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими", а "передаваемая из поколения в поколение дружба двух народов имеет прочный фундамент".
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Петтінг?
Родство менталитетов приводит к схожему конечному результату:
Пу и Си, отожравшись на инвестициях запада, тронулись "величием".
Первый уже превратил московию в страну третьего мира, а второй - на пути к этому.
Дешевизна сырья либо трудовых ресурсов, не превращает страну в "сверхдержаву".
В современном мире наибольшая ценность это "мозги", а с этим у обоих "напряженка".
Надеюсь "ножек Буша" больше не будет. Нельзя вечно наступать на одни и те же "грабли"
и "выкармливать" себе проблемы на будущее ...
🆁🅸🅽🅲🅴 🅵 🅴🆁🆂🅸
@PERSIAN__PRINCE
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https://twitter.com/PERSIAN__PRINCE/status/1638069827116888064 13 ч
Пришло время говорить об этом вслух! Пeкин oтветственнен зa pacпространение зaпpeщённого виpycного opyжия, от которого пocтрадало людей больше чем от возможных ядepных удapoв. Это было частью подготовки к вoйнe, в paмках которой Пeкин плaниpoвал измeнить миpoпорядок Пекuн будет должен репарации за этот вupус! У многих пострадали близкие - масштабы сравнимы c ядepной войной! Либо пришло время ложить кoммyняцкий бизнес.
Иначе зачем были эти переговоры? Поесть суп с перепелками?