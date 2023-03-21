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Путин и Си заявили, что их страны не вступали в военный союз

путін,сі,цзіньпін

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, в котором утверждают, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не носят блоковый и конфронтационный характер, также не направлены против третьих стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует совместное заявление Си и Путина, опубликованное на сайте Кремля.

"Стороны отмечают, что отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, похожим на союзы, сложившиеся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, не носят одновременно блочного и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран", - говорится в документе.

Также в документе отмечается, что российско-китайские отношения являются "зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими", а "передаваемая из поколения в поколение дружба двух народов имеет прочный фундамент".

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Автор: 

путин (31203) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+18
Із цим візитом Китай вступив у лайно, запах якого ще не уявляє.
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21.03.2023 21:03
+14
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21.03.2023 21:14
+13
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21.03.2023 21:21
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Зрілі відносини китаю і оркостану............
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21.03.2023 21:02 Ответить
Із цим візитом Китай вступив у лайно, запах якого ще не уявляє.
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21.03.2023 21:03 Ответить
Значит - наоборот ! Брехливым КРОВАВЫМ ДИКТАТОРАМ , никто не верит!
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21.03.2023 21:17 Ответить
Платонічні відносини?
Петтінг?
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21.03.2023 21:03 Ответить
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21.03.2023 21:21 Ответить
Си злой. Мог бы хоть шириньку сам расстегнуть.
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21.03.2023 22:49 Ответить
обидва брехуни
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21.03.2023 21:10 Ответить
Як сказав Сі - бєрєгі сєбя дарагой друг , типу натякає що сикотно йому за пуйла
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21.03.2023 21:11 Ответить
Це вони США відзвітували .
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21.03.2023 21:14 Ответить
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21.03.2023 21:14 Ответить
Нагибаторы блин ...
Родство менталитетов приводит к схожему конечному результату:
Пу и Си, отожравшись на инвестициях запада, тронулись "величием".
Первый уже превратил московию в страну третьего мира, а второй - на пути к этому.
Дешевизна сырья либо трудовых ресурсов, не превращает страну в "сверхдержаву".
В современном мире наибольшая ценность это "мозги", а с этим у обоих "напряженка".
Надеюсь "ножек Буша" больше не будет. Нельзя вечно наступать на одни и те же "грабли"
и "выкармливать" себе проблемы на будущее ...
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21.03.2023 22:41 Ответить
Два світові брехливі 3,14дори Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін зробили спільну заяву, в якій стверджують, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом,
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21.03.2023 21:42 Ответить
https://twitter.com/OdesaTatiana МАЙДАНбандерівка!Russiait's terrorist state ретвитнул(а)

🆁🅸🅽🅲🅴 🅵 🅴🆁🆂🅸

@PERSIAN__PRINCE

·

https://twitter.com/PERSIAN__PRINCE/status/1638069827116888064 13 ч

Пришло время говорить об этом вслух! Пeкин oтветственнен зa pacпространение зaпpeщённого виpycного opyжия, от которого пocтрадало людей больше чем от возможных ядepных удapoв. Это было частью подготовки к вoйнe, в paмках которой Пeкин плaниpoвал измeнить миpoпорядок Пекuн будет должен репарации за этот вupус! У многих пострадали близкие - масштабы сравнимы c ядepной войной! Либо пришло время ложить кoммyняцкий бизнес.
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21.03.2023 22:08 Ответить
Значит вступили.
Иначе зачем были эти переговоры? Поесть суп с перепелками?
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21.03.2023 22:22 Ответить
дурной знак для роисийско-китайских отношений
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21.03.2023 22:29 Ответить
Брешуть. Поставки дронів -- ось приклад брехні.
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21.03.2023 22:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hurSI86Dw0o КИТАЙ ПОЧАВ ЗАХОПЛЕННЯ РОСІЇ! Стало відомо які території відійдуть Сі Цзіньпіну / ЧОРНОВІЛ
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21.03.2023 22:42 Ответить
 
 