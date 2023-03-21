Минобороны Великобритании: РФ намеренно распространяет дезинформацию о снарядах с обедненным ураном

Министерство обороны Британии заявило, что российский диктатор Владимир Путин "сознательно пытается дезинформировать", публично критикуя решение о поставках Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает это, но намеренно пытается дезинформировать", - заявили в Минобороны Великобритании.

По данным научных исследований, любое влияние на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном "вероятно, будет низким".

Как сообщалось, Великобритания согласовала поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном для танков Challenger 2. Благодаря урану эти снаряды обладают очень высокой плотностью, это позволяет им пробивать до 700 мм брони, то есть они могут поразить любой российский танк.

Путин пообещал, что если эти снаряды попадут в Украину, РФ отреагирует. О какой реакции говорится, он не уточнил.

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