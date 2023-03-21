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Новости Война
10 026 29

В Пермском крае РФ собирают деньги на памятную доску для вагнеровца, убившего собственную мать

вагнерівець

В Пермском крае РФ собирают деньги на памятную доску для ликвидированного в Украине вагнеровца, осужденного за убийство собственной матери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Наемнику ЧВК "Вагнер" Дмитрию Донцулу, убитому на войне в Украине,  хотят установить памятную доску на образовательном учреждении. Для этого члены организации "Боевое Братство" и АНО "Мать защитника Отечества" объявили сбор среди местных жителей, сообщает телеграм-канал Astra.

Полный тезка Дмитрия Николаевича Донцулы был осужден за убийство матери, обратил внимание на это тг-канал "Говорящая НеМосква". Находясь в состоянии опьянения, он нанес ей не менее 86 ударов. Женщина скончалась на месте. Донцул свою вину не признал: по его словам, мать его оскорбила и потому он ее избил. Суд дал ему тринадцать лет лишения свободы.

Автор: 

россия (95352) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+26
Каждый рабсиянин должен брать пример с етого героя. Убей мать и получи орден еще и школу твоим именем назовут.
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21.03.2023 22:18
+20
Ета лапатная ісконная духовная скрєпа...
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21.03.2023 22:14
+19
най збирають гроші у примусовому порядку. ще і вулицю назвуть його імям
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21.03.2023 22:16
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Ета лапатная ісконная духовная скрєпа...
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21.03.2023 22:14 Ответить
А може вона його до України не пускала...
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21.03.2023 22:43 Ответить
Ага.... 86 ударов... это под какой наркотой то надо быть?..
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22.03.2023 04:23 Ответить
най збирають гроші у примусовому порядку. ще і вулицю назвуть його імям
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21.03.2023 22:16 Ответить
А якби ще й папаню парєшіл, пам'ятник би забабахали!
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21.03.2023 22:17 Ответить
Судячи з відсутності будь-яких згадок про "папаню", маємо історію про непорочно зачатого ********.
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21.03.2023 22:31 Ответить
З гівна..по срєпному
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21.03.2023 22:50 Ответить
Каждый рабсиянин должен брать пример с етого героя. Убей мать и получи орден еще и школу твоим именем назовут.
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21.03.2023 22:18 Ответить
прямо-таки руZZкій Херой....
немає різниці, як здохне кацап(ка)! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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21.03.2023 23:01 Ответить
Був би дуже радий що би це відбулось. Що б була якась матеріальна пам'ятка маразму який запанував на кацапії. Хай цей сказ закарбує історія.
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21.03.2023 22:19 Ответить
Рыжий рыжий конопатый, убил дедушку лопатой.
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21.03.2023 22:22 Ответить
Я в детстве офигевал с этого стишка. Русский народный фольклор, бл@. Судя по всему, у них там это нормальное положение вещей
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21.03.2023 22:55 Ответить
На памятник-истукан надо би парочку друзей и саседей парешить.Тагда канешна герой, а так только доска почета.
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21.03.2023 22:27 Ответить
На палочке еще понесут скоро..
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21.03.2023 22:33 Ответить
ну так "дівятоє мая" незабаром.пора б "дідов" і освіжити)))
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21.03.2023 22:57 Ответить
а "парта героя" в школе будет?
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21.03.2023 22:37 Ответить
Члени організації "Бойове Братство" та НКО "Мати захисника Вітчизни" хочуть встановити пам'ятну дошку для вагнерівця, який убив власну матір. - таке може бути лише у рашистській федерастії.
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21.03.2023 22:39 Ответить
Ставлю лайк. Чем больше парашники убьют своих матерей и детей, тем меньше нам работы.
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21.03.2023 22:40 Ответить
Напишуть, що тренуватись вбивати почав з рідної матусі?
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21.03.2023 22:43 Ответить
яка країна, такі і герої...
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21.03.2023 23:05 Ответить
the worst part is that armenia is under russian occupation and armenians are slaves of putin
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21.03.2023 23:20 Ответить
Учітесь як треба жити.👌
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21.03.2023 23:27 Ответить
Типичный руzzкий герой - забил родную свиномамку до смерти. Берите пример с героя, руzzкие!
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21.03.2023 23:39 Ответить
так дрібно... якась джошка.., краще пам,ятник, на центральній пл. замість лєніна.
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22.03.2023 00:07 Ответить
Как то ПЦ МП мало участвует в сакрализации истинных русских скреп : мощи убийц, кувалда, бутылка. Не в ногу идут товарищи, а ведь через одного, имеют воинские звания.
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22.03.2023 03:15 Ответить
Яка країна, таки і герої !
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22.03.2023 07:47 Ответить
Детство вспомнилось---,,рыжий-рыжий, конопатый, убил бабушку лопатой,,---(штыковой).
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22.03.2023 09:22 Ответить
Нехай ще у шкільних підручниках увіковічать того ********, ох і срана московія....
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22.03.2023 09:51 Ответить
 
 