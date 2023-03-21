В Пермском крае РФ собирают деньги на памятную доску для вагнеровца, убившего собственную мать

В Пермском крае РФ собирают деньги на памятную доску для ликвидированного в Украине вагнеровца, осужденного за убийство собственной матери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Наемнику ЧВК "Вагнер" Дмитрию Донцулу, убитому на войне в Украине, хотят установить памятную доску на образовательном учреждении. Для этого члены организации "Боевое Братство" и АНО "Мать защитника Отечества" объявили сбор среди местных жителей, сообщает телеграм-канал Astra.

Полный тезка Дмитрия Николаевича Донцулы был осужден за убийство матери, обратил внимание на это тг-канал "Говорящая НеМосква". Находясь в состоянии опьянения, он нанес ей не менее 86 ударов. Женщина скончалась на месте. Донцул свою вину не признал: по его словам, мать его оскорбила и потому он ее избил. Суд дал ему тринадцать лет лишения свободы.