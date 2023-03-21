В Пермском крае РФ собирают деньги на памятную доску для вагнеровца, убившего собственную мать
В Пермском крае РФ собирают деньги на памятную доску для ликвидированного в Украине вагнеровца, осужденного за убийство собственной матери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Наемнику ЧВК "Вагнер" Дмитрию Донцулу, убитому на войне в Украине, хотят установить памятную доску на образовательном учреждении. Для этого члены организации "Боевое Братство" и АНО "Мать защитника Отечества" объявили сбор среди местных жителей, сообщает телеграм-канал Astra.
Полный тезка Дмитрия Николаевича Донцулы был осужден за убийство матери, обратил внимание на это тг-канал "Говорящая НеМосква". Находясь в состоянии опьянения, он нанес ей не менее 86 ударов. Женщина скончалась на месте. Донцул свою вину не признал: по его словам, мать его оскорбила и потому он ее избил. Суд дал ему тринадцать лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
немає різниці, як здохне кацап(ка)! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!