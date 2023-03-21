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Украина достигла договоренности с МВФ о новой 4-летней программе финансирования на $15,6 млрд

мвф

Украина достигла договоренности с МВФ на уровне менеджмента о 4-летней программе на $15,6 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Новая программа финансирования рассчитана на 48 месяцев и имеет два этапа: первый, нацеленный на удержание стабильности и рассчитанный на 12-18 месяцев, и второй – с большими структурными реформами, нацеленный на рост и евроинтеграцию.

Читайте также: МВФ завершил переговоры с Украиной. В ближайшие дни объявит программу на 15,6 млрд долларов, - FT

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3334)


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Помніцца, хтось посилав ВМФ вжопу.
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21.03.2023 23:45 Ответить
Воно ж розповідало що нам не ЄС ні НАТО не потрібні Кулеба розповідав як втомилися від західних партнерів і самі знають як жити Закінчилося це "шашлыками"
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22.03.2023 07:37 Ответить
эти мрази сейчас наберут денег раздеребанят всё ,что они успешно и делают...а отдавать детям нашим...
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22.03.2023 08:47 Ответить
 
 