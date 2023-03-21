Украина достигла договоренности с МВФ о новой 4-летней программе финансирования на $15,6 млрд

Украина достигла договоренности с МВФ на уровне менеджмента о 4-летней программе на $15,6 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Новая программа финансирования рассчитана на 48 месяцев и имеет два этапа: первый, нацеленный на удержание стабильности и рассчитанный на 12-18 месяцев, и второй – с большими структурными реформами, нацеленный на рост и евроинтеграцию.

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