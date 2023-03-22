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Новости Война
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Ничего из сказанного Си и Путиным не указывает на то, что война в Украине скоро закончится, - Белый дом

путін,сі,цзіньпін

Высказывания Путина и Си Цзиньпина во время переговоров в Москве не указывают на то, что война в Украине скоро закончится.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Сегодня Путин во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином приветствовал мирный план Пекина, призывающий к немедленному прекращению огня с обеих сторон.

"Прекращение огня прямо сейчас, замораживание линий там, где они есть, в основном дает [Путину] время и пространство, которые ему нужны, чтобы попытаться переоснастить, переоборудовать армию, чтобы компенсировать эти расходы ресурсов", – сказал Кирби.

По его мнению, Си Цзиньпин должен был призвать Россию прекратить вторжение в Украину. Соблюдение устава ООН означает, что Россия должна уйти из Украины, подчеркнул Кирби.

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"Мы не видели ничего из сказанного Си и Путиным, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится", – отметил представитель Белого дома.

Кирби не назвал отношения России и Китая союзом, но сказал, что очевидно, что обе страны "хотели бы, чтобы мир играл по их правилам". "Я не думаю, что вы можете обоснованно считать Китай беспристрастным", – добавил он.

Автор: 

Китай (2910) путин (31203) США (26381) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+15
Эти две диктаторские помойки нашли друг друга.
И коронавирус тоже их корявых ручонок дело.
Союз этой жабы и гадюки четко нацелен на передел мирового порядка и в ход идут самые разнообразные средства
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21.03.2023 23:58
+12
не дивно..та й *** з ними, прислухаємось більше до дій Залужного
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22.03.2023 00:01
+8
Сейчас какая то мода на позитивную неадекватную чепуху.
Телемарафонный синдром
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22.03.2023 00:03
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Арестович знає краще всіх коли закінчиться війна.
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21.03.2023 23:52 Ответить
Да уж. Зае@али уже эти "эксперды" всех мастей.

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21.03.2023 23:59 Ответить
Сейчас какая то мода на позитивную неадекватную чепуху.
Телемарафонный синдром
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22.03.2023 00:03 Ответить
Заказ свыше. Вспомните Арестовича или Буданова. По его прогнозам война уже окончилась

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22.03.2023 00:15 Ответить
Тільки не порівнюйте діда Піонковского, якому за 80 та Буданова, який "в темі", але мав би мовчати за посадою
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22.03.2023 00:35 Ответить
Они все, каждый для своей группы легковерных. Для кого-то Арестович, для кого-то Жданов, а кому-то Пионковский.
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22.03.2023 11:47 Ответить
Мне что ***** что дзинь пинь один хрен -- все на нашей земле должны быть уничтоженны
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22.03.2023 07:46 Ответить
Эти две диктаторские помойки нашли друг друга.
И коронавирус тоже их корявых ручонок дело.
Союз этой жабы и гадюки четко нацелен на передел мирового порядка и в ход идут самые разнообразные средства
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21.03.2023 23:58 Ответить
не дивно..та й *** з ними, прислухаємось більше до дій Залужного
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22.03.2023 00:01 Ответить
Це єдиний шлях до миру - лише через військову Перемогу

нажаль, лише так.
важкий, довгий та кривавий шлях
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22.03.2023 00:37 Ответить
А на що США надіялося?Що одне диктаторське гівно піде проти іншого?Швидке закінчення війни залежить тільки від швидких поставок американської зброї,а не від балабольства двох виродків в кремлі
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22.03.2023 00:25 Ответить
США знають чайну краще, ніж вона сама себе, і ні на що не сподівались

Тільки би на ЗЄлічайший із сінологом аблізяною абрахамією чогось не втнули
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22.03.2023 00:40 Ответить
******** Білий Дім дуже дивний (м'яко кажучи) - "нічого зі сказаного не вказує..." що ви несете, це ви можете не говорити, але зробити так, що війна цього року закінчиться! і ця справа називається - ЛендЛіз. Те, що потрібно і стільки скільки потрібно! Решта тільки допомагає путіну.
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22.03.2023 00:50 Ответить
Слухи о китайском Чудо Синдроме преувеличены, долг Китая 40 триллионов долларов🇱🇷,а не Юаней или ржуБлей...,а це,як кажуть у Одесі 😁,зовсім інший Курс подлоДки КУРСк😝
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22.03.2023 00:56 Ответить
Китайське чудо тупо переїде в Індію, Вьєтнам, Малайзію і т.д. , туди де є дешеві руки 😂
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22.03.2023 02:18 Ответить
В Україні руки дуже дорогі...
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22.03.2023 07:51 Ответить
....баловані 😕
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22.03.2023 09:04 Ответить
А вони на що сподівалися? Ці двоє азіатів тупо домовилися про співпрацю. Підписали якісь секретні угоди, а всьому світу показали лише якийсь незрозумілий "мирний план".
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22.03.2023 05:24 Ответить
Ні китай,ні параша не зацікавлені в сильній Україні та перемозі демократичного світу над диктатурами..але китаю також не потрібна сильна раша...Тільки відказ від китайського мотлоху,інакше цей монстр ніколи нас не зрозуміє.
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22.03.2023 07:35 Ответить
...Ввести войска США в Ukrainu,и дать достойный отпор рюзке бандам ..
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22.03.2023 07:38 Ответить
Ну так знищіть цих двох тварюк. Китай економічно, ***** фізично.
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22.03.2023 07:52 Ответить
 
 