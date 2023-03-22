Ничего из сказанного Си и Путиным не указывает на то, что война в Украине скоро закончится, - Белый дом

Высказывания Путина и Си Цзиньпина во время переговоров в Москве не указывают на то, что война в Украине скоро закончится.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Сегодня Путин во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином приветствовал мирный план Пекина, призывающий к немедленному прекращению огня с обеих сторон.

"Прекращение огня прямо сейчас, замораживание линий там, где они есть, в основном дает [Путину] время и пространство, которые ему нужны, чтобы попытаться переоснастить, переоборудовать армию, чтобы компенсировать эти расходы ресурсов", – сказал Кирби.

По его мнению, Си Цзиньпин должен был призвать Россию прекратить вторжение в Украину. Соблюдение устава ООН означает, что Россия должна уйти из Украины, подчеркнул Кирби.

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"Мы не видели ничего из сказанного Си и Путиным, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится", – отметил представитель Белого дома.

Кирби не назвал отношения России и Китая союзом, но сказал, что очевидно, что обе страны "хотели бы, чтобы мир играл по их правилам". "Я не думаю, что вы можете обоснованно считать Китай беспристрастным", – добавил он.