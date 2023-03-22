Многие положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу для урегулирования в Украине, - Путин
Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что за основу мирного урегулирования с Украиной могут быть взяты многие из положений мирного плана, предложенного Китаем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Безусловно, мы во время переговоров не обошли вниманием и ситуацию вокруг Украины. Считаем, что многие положения, предложенного Китаем мирного плана, созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако, пока что такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", – сказал Путин.
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+50 Ivan Ivanov #437477
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там все суддям і розкажеш.
Далі Ви знаєте самі.
рашиський нафтогаз задарма за мішочок чипів та ватники для армії буйла.
Отже, буде допомагати рашці по чуть, виснажуючи всіх.
Не варто нам взагалі вестись на якісь переговори з Китаєм
Ми в каоліції з Заходом і крапка!
Всі переговори лише між каоліціями Добра та Зла.
Закінчення війни можливе лише військовим шляхом, нашою Перемогою
Чим можемо, хіба що вдарити рашку контрнаступом
І Гітлер на повному серйозі казав би, що багато пунктів фашистського плану досить непогані.
Вот для начала этот пункт выполни. Выведи свои войска со всей территории Украины, тогда и можно что то обсуждать.
Ото і все
Да і зараз знають...
2 пункт плану - воля всім пригнобленим народам московії
3 пункт плану - організація нейтральної смуги на українсько-китайському кордоні
Залиште Україну у спокої.
Врегульовуйте свої проблеми у своїх країнах
А ми вже якось самі в себе все врегулюємо без сторонніх.
Ми ж до вас не ліземо, то якого рожна вам від нас треба?
Китайці-курви там щось над Перл-Харбором розвідують, мабуть думають, що зможуть американській тріаді нашкодити.
Факт вассалитета и потеря России своей субъектности на лицо... Плешивый действительно почти у разбитого корыта....а как начинал, как начинал...
Сначало G8, потом G20, реки нефтедолларов, Москва - одна из мировых столиц😁😁😁 почти все *******...
Какоє взаімопоніманіє мєжду німі: "Багато положень мирного плану Китаю можуть бути взяті за основу для врегулювання в Україні," - Путін
І обговорювати з окупантом плани щодо України - теж ненормально
Навіщо це Піню и Китаю? Потім прийдеться відмиватися від цього бруду.