Многие положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу для урегулирования в Украине, - Путин

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что за основу мирного урегулирования с Украиной могут быть взяты многие из положений мирного плана, предложенного Китаем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, мы во время переговоров не обошли вниманием и ситуацию вокруг Украины. Считаем, что многие положения, предложенного Китаем мирного плана, созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако, пока что такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", – сказал Путин.

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