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Ночью 22 марта в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников

київ,тривога

Ночью 22 марта в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тревога объявлена из-за неустановленных воздушных объектов, движущихся с Севера. Вероятно, это дроны-камикадзе.

Несколько целей двигаются по Киевскому водохранилищу в направлении Киева.

Киевская ОВА отметила: "Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы ПВО наготове. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога".

Читайте: Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник вблизи Киева, - КГВА

Киев (25472) Киевская область (4114) воздушная тревога (774)


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А у нас вже відбій.
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22.03.2023 00:21 Ответить
Чорти забирай!
Нам терміново не Ф-16 потрібні, а якісь Супер-Тукани по 15 млн. за штуку із гарним радаром та шестиствольним Вулканом
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22.03.2023 00:31 Ответить
та цілевказання їм і з землі можуть надавати, тому радар та оптична станція потрібні тільки для самої гармати, і не обов'язково такої потужної з шістьма стволами.
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22.03.2023 00:41 Ответить
Враження, що не маємо достойної відповіді на іранські вироби по сі пори.
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22.03.2023 00:56 Ответить
Бо при владі та на посаді МО проф.непридатні особи.
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22.03.2023 01:22 Ответить
Елементарна відповідь цим мопедам - будь яка літаюча платформа від легкомоторного літака до легкого дешевого гелікоптера, радар, оптична станція та гарні кулемети-гармати

Немає розуму та політичної волі.
Одні воплі "патріоти-ф16"

Ці ср..ні мопеди вже наробили більшої шкоди ніж кінжали
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22.03.2023 02:01 Ответить
З **********?
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22.03.2023 01:33 Ответить
Ігнат зранку розкаже, що з "брянської області"...
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22.03.2023 07:17 Ответить
По Хмельницькому прилетіло - за звуком доволі потужний вибух.
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22.03.2023 02:46 Ответить
 
 