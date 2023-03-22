Ночью 22 марта в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников
Ночью 22 марта в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Тревога объявлена из-за неустановленных воздушных объектов, движущихся с Севера. Вероятно, это дроны-камикадзе.
Несколько целей двигаются по Киевскому водохранилищу в направлении Киева.
Киевская ОВА отметила: "Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы ПВО наготове. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога".
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Нам терміново не Ф-16 потрібні, а якісь Супер-Тукани по 15 млн. за штуку із гарним радаром та шестиствольним Вулканом
Немає розуму та політичної волі.
Одні воплі "патріоти-ф16"
Ці ср..ні мопеди вже наробили більшої шкоди ніж кінжали