Силы обороны отразили 114 атак оккупантов, уничтожили РЛС и 2 ЗРК, - Генштаб

Украинские военные за прошедшие сутки отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта, в то же время войска РФ, понеся потери, продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 22 марта по поводу российского вторжения.

"Начались триста девяносто вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

Российский агрессор не перестает игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населённые пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

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Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. Так, этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирования наступательных группировок противника не выявлено. Высшее руководство республики Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации, предоставляет свою инфраструктуру для подготовки подразделений противника. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. За прошедшие сутки произвел обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка на Сумщине и Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Великий Бурлук Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клещиевка и Майорск. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалиново, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы - успеха не имел. Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Червоное, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника", - говорится в сообщении.

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