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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Взрывы в оккупированном Джанкое повредили узловую станцию. Пользоваться ею невозможно - ОК "Південь"

джанкой

Взрывы в городе Джанкой на севере оккупированного Крыма, которые, по данным украинской разведки, уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге, привели к повреждению узловой станции.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас использование невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать. Но мы понимаем, что они будут стараться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение - это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Усилия подтягивать им потребуется. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были тщетными", - сказала Гуменюк.

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Она подчеркнула, что эта атака является "одним из элементов плана, предшествующего активным действиям".

На вопрос о том, как восприняли этот сигнал власти России и подконтрольные ей чиновники в Крыму, Гуменюк отметила, что панические настроения "там уже царят".

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"Конечно, вызывать панические настроения уже поздно, они уже там господствуют, и это подтверждено не раз тем направлением, которое есть на выезд из Крыма и нагрузкой на все автодорожные и железнодорожные пути, те, что у них еще функционируют. Это не просто сигнал, что пора действовать, а это непосредственно наша работа, однозначно обозначающая намерения Сил обороны и направление движения Сил обороны", - заявила она.

взрыв (6724) Джанкой (83) железная дорога (1411) Крым (26363) Гуменюк (577)


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Топ комментарии
+20
У Севастополі колосальний бавовна.
Що і як ще невідомо, але гриміло і вибухало цілу ніч і на суші, і на морі, і в повітрі.
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22.03.2023 08:10
+13
Доступною мовою сказано кацапам , щоби валили з Криму негайно !!😠
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22.03.2023 08:02
+13
Побільше їм такого"щастя" ,а наразі і Донбас не має для орків позитивного розвитку. Хіба що тільки побачити Україну і здохнуть.
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22.03.2023 08:03
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Ай добре як!
Так і хочеться запитати: "Що з ї_лом, кацапи?".
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22.03.2023 08:00 Ответить
Доступною мовою сказано кацапам , щоби валили з Криму негайно !!😠
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22.03.2023 08:02 Ответить
Побільше їм такого"щастя" ,а наразі і Донбас не має для орків позитивного розвитку. Хіба що тільки побачити Україну і здохнуть.
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22.03.2023 08:03 Ответить
А можно по метушні кацапів ще ввалити?? Для повноти ефекту..
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22.03.2023 08:04 Ответить
Не мона, а нуна!
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22.03.2023 08:08 Ответить
Можно, но нє нужно. Кацапи утилізуються самі. Станція і так розбита. Тому краще вдарити ро наступній станції. 😊
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22.03.2023 08:09 Ответить
"І виходить на рейки перед потягом такий матрос Жєлєзняк цинічний бандерівець, оперезаний кулеметними стрічками, стріляє з нагана у землю і рече: - Усьо, баста! Поєзд дальше нє ідьот!" 😁
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22.03.2023 08:07 Ответить
Як вважає відомий по ютюбу військовий коментатор, ударом дронів Муджін-5 китайського виробництва, що здатні нести до 25 кг бойового навантаження на відстань до 700 км, на станції Джанкой були вражені залізничні платформи з рашистськими ракетами "калібрі", в результаті чого стався витік токсичної хімії і це стало причиною введення окупаційною владою міста режиму НС.
Тепер знезараженням території станції від тієї хімії будуть займатись ворожі спецвійська хімзахисту.
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22.03.2023 08:09 Ответить
Оу..у них підррзділи РХБЗ ще є?? Чи просто звичайні ваньки у валянках з калошами й намордниках будуть лопатами те паливо згребати? Крім того що воно токсичне, воно ще пропалює все, що можна))
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22.03.2023 12:36 Ответить
У Севастополі колосальний бавовна.
Що і як ще невідомо, але гриміло і вибухало цілу ніч і на суші, і на морі, і в повітрі.
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22.03.2023 08:10 Ответить
гутственно. А я вас разочарую, бо нам официоз вменяет , шо теперь закупает яйца по 80-90 за десяток. А в поисковике оптовой закупки те же яйца стоят по 35-50 грн за десяток... Ох и дорогущей будет наша победа.
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22.03.2023 08:24 Ответить
яку там цілу ніч? три вибухи під ранок, але на жаль - результат нульовий.
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22.03.2023 09:08 Ответить
Якщо севастопольцям здалося, що цілу ніч вибухало, то добре, нехай не сплять і надалі.
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22.03.2023 10:08 Ответить
мост ***** в ожидании..
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22.03.2023 08:20 Ответить
Ждун?😆
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22.03.2023 12:37 Ответить
Щоб не відновили треба періодично випускати по використовуваним рашистами об'єктах задіяних у війні проти України випускати дрони на біс, аби не давати можливість підтягувати їм до фронту додаткову зброю та **********!
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22.03.2023 08:57 Ответить
В Крыму будет все жарче. Мы ещё не начинали. Скоро придут миги под ракеты НАТО.
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22.03.2023 09:36 Ответить
Треба розбомбити ту станцію без можливості поновлення.
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22.03.2023 10:11 Ответить
 
 