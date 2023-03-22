Взрывы в оккупированном Джанкое повредили узловую станцию. Пользоваться ею невозможно - ОК "Південь"

Взрывы в городе Джанкой на севере оккупированного Крыма, которые, по данным украинской разведки, уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге, привели к повреждению узловой станции.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас использование невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать. Но мы понимаем, что они будут стараться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение - это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Усилия подтягивать им потребуется. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были тщетными", - сказала Гуменюк.

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Она подчеркнула, что эта атака является "одним из элементов плана, предшествующего активным действиям".

На вопрос о том, как восприняли этот сигнал власти России и подконтрольные ей чиновники в Крыму, Гуменюк отметила, что панические настроения "там уже царят".

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"Конечно, вызывать панические настроения уже поздно, они уже там господствуют, и это подтверждено не раз тем направлением, которое есть на выезд из Крыма и нагрузкой на все автодорожные и железнодорожные пути, те, что у них еще функционируют. Это не просто сигнал, что пора действовать, а это непосредственно наша работа, однозначно обозначающая намерения Сил обороны и направление движения Сил обороны", - заявила она.